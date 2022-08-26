МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области. Ближе к осени коллекция МТС Music пополнится рядом гидов по черноморскому побережью страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы продолжаем развивать партнерство с BelkaCar и совместно создаем продукты и сервисы для комфорта наших клиентов. Вместе с партнерами из BelkaCar мы выбрали самые популярные направления у пользователей каршеринга: из Москвы и от Сочи. Сектор автотуризма в нашей стране динамично растет, и мы уверены, что наши туристические продукты будут востребованы, в том числе и семьями с детьми. Гиды МТС бесплатные, ими удобно пользоваться, и в наших планах расширение проекта на другие регионы», – сказала руководитель проекта МТС Music Ирина Муромская.

Протяженность автогида из Москвы до «Ясной Поляны» составляет 200 км и проходит мимо старинных русских городов – Серпухова, Алексина, Подольска, Чехова и Тулы. Слушателей ждут порядка 40 интересных рассказов про культурные достопримечательности.

В озвучке маршрутов принимали участие автор проекта «Заброшенная Россия» и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и авто-путешественник Георгий Хачатуров.

В Краснодарском крае МТС запустит сразу несколько маршрутов из Сочи по самым популярным направлениям, которые выбирают клиенты каршерингового сервиса BelkaCar, в том числе до Туапсе и до Красной Поляны.

Прослушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Достаточно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт, перейти на главную страницу приложения и запустить аудиоэкскурсии.

«Мы всегда стремились обеспечить наших клиентов самым необходимым для комфортной поездки как внутри населенного пункта, так и за его пределами. В последнее время мы видим растущий интерес к аудиоконтенту, который можно слушать в дороге как «путевую информацию». Мы объединили усилия с МТС в рамках проекта по созданию «народных» аудиогидов и популяризации достопримечательностей, ценимых локальными сообщества, и создали уникальные туристические автомаршруты по популярным направлениям», – отметила директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко.

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МТС запускает бесплатные цифровые аудиогиды по туристическим маршрутам в регионах России в рамках своей федеральной социальной программы, направленной на цифровизацию инфраструктуры регионов России, в том числе для повышения их туристической привлекательности. Привлекая к созданию контента для цифровых гидов представителей локальных культурных и научных учреждений, историков, краеведов, дендрологов, журналистов, городских активистов и волонтеров, МТС за три года запустила свыше 50 интерактивных мобильных гидов по маршрутам крупных и малых городов, национальным паркам, заповедникам и городским пространствам. Аудиоэкскурсии размещены в мобильных приложениях МТС Music и МТС Live в свободном доступе.

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«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.

BelkaCar – российская компания, запустившая сервис каршеринга в октябре 2016 г. На сегодняшний день в сервисе доступно 5000 автомобилей. В сервисе зарегистрировано 1,7 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 35 млн. BelkaCar работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.