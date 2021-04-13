Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Завод Samsung Electronics в Калужской области стал техническим партнером Музея истории космонавтики в Калуге (ГМИК им. К.Э. Циолковского). В рамках партнерства музею было предоставлено девять профессиональных видеостенных дисплеев Samsung диагональю 55 дюймов. Данная видеостена размещена в начале экспозиции нового здания музея и предназначена для демонстрации фильмов и трансляций из космоса.

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге — первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Музей космонавтики был открыт 3 октября 1967 г. Уникальные экспозиции музея раскрывают историю отечественной космонавтики, а также историю авиации и ракетно-космической техники.

«Завод Samsung в Калужской области принимает активное участие в общественной жизни региона. Партнерство с Музеем истории космонавтики расширяет наши программы корпоративной социальной ответственности и является продолжением активной работы предприятия с культурными учреждениями. История космонавтики – важнейшая часть истории России и всего мира, поэтому поддержка первого в мире и крупнейшего в стране музея, посвященного космосу, имеет для Samsung особое значение», – сказал генеральный директор завода Samsung Electronics в Калужской области Чжон Чжун Су (Jung Jun Su).

Завод Samsung Electronics в Калужской области («Самсунг электроникс Рус Калуга») был открыт 4 сентября 2008 г. на севере региона в Боровском районе на 85 километре Киевского шоссе. Объем инвестиций в предприятие составил более $250 млн. Общая площадь производственных цехов завода достигает 40,6 тыс. кв. м. В заводской комплекс входят цех сборки готовой продукции, цех производства печатных плат и микросхем, цеха термопластового литья.

На сегодняшний день на заводе производится большая часть всех продаваемых в России телевизоров Samsung, а также мониторы и стиральные машины. С ноября 2018 г. предприятие производит первые в мире 8К QLED-телевизоры Q900R с диагоналями 55, 65, 75, 82 и 85 дюймов c самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня разрешений экрана. Продукция завода поступает напрямую в Казахстан, Украину, Молдавию, Монголию. Через офис продаж в России продукция направляется в Белоруссию, Армению, Азербайджан и Грузию; через офис продаж в Казахстане – в Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан.

В сентябре 2016 г. завод начал экспорт стиральных машин Samsung в страны Европы (Латвия, Словакия, Венгрия, Италия, Польша, Румыния).

На территории комплекса расположен логистический центр SRDC, который является главным складским центром для всей продукции Samsung, импортируемой в Россию. Производственный цикл завода Samsung Electronics в Калужской области обеспечивает работой порядка 1 тыс. жителей региона, включая близлежащие города Калужской области (Обнинск, Боровск, Балабаново, Жуков, Протва, Ермолино, Малоярославец, Калуга), а также Наро-Фоминский район Московской области.

Производственные процессы на заводе Samsung Electronics в Калужской области соответствуют высоким стандартам экологичного производства и требованиям экологического законодательства Российской Федерации.

Завод Samsung в Калужской области принимает активное участие в общественной жизни региона, поддерживая различные экологические, социальные, образовательные и спортивные проекты. При поддержке завода организовано обучение школьников старших классов в рамках проекта дополнительного образования по основам ИТ и программирования «IT школа Samsung» в Обнинске. С 2015 г. завод оказывает поддержку фестивалю научно-технического творчества «Роболига» в Обнинске. Начиная с 2017 г., завод Samsung в Калужской области предоставляет призовой фонд для Обнинского атомного марафона, который проводится на День города в июле. В 2020 г. завод оказал помощь Обнинской клинической больнице №8, предоставив в ее отделения телевизоры и стиральные машины; также в 2020 г. помощь получили воспитанники центра содействия семейному воспитанию «Берега» в Кондрове – для комфортного проживания детей, оставшихся без попечения родителей, центру были переданы ТВ, стиральные машины и пылесосы. Помимо этого, сотрудники завода Samsung поддерживают Панскую школу-интернат в Малоярославецком районе Калужской области на ежегодной основе.

В рамках партнерства с крупнейшими учреждениями культуры по всему миру компания Samsung принимает участие в модернизации технической базы музеев, в масштабных реставрационных проектах и разработке проектов, направленных на сохранение и развитие культурного наследия при помощи современных технологий. В России Samsung является техническим партнером Государственного Эрмитажа (с 1997 г.), сотрудничает с музеем – заповедником «Петергоф» (с 2013 г.), Третьяковской галереей (с 2019 г.), Музеем Фаберже (с 2020 г.) и Государственным историческим музеем. Компания Samsung является старейшим партнером Большого театра (с 1991 г.) и соучредителем ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» (с 2003 г.).