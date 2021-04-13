Спецпроекты

Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Техника

Завод Samsung Electronics в Калужской области стал техническим партнером Музея истории космонавтики в Калуге (ГМИК им. К.Э. Циолковского). В рамках партнерства музею было предоставлено девять профессиональных видеостенных дисплеев Samsung диагональю 55 дюймов. Данная видеостена размещена в начале экспозиции нового здания музея и предназначена для демонстрации фильмов и трансляций из космоса.

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге — первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Музей космонавтики был открыт 3 октября 1967 г. Уникальные экспозиции музея раскрывают историю отечественной космонавтики, а также историю авиации и ракетно-космической техники.

«Завод Samsung в Калужской области принимает активное участие в общественной жизни региона. Партнерство с Музеем истории космонавтики расширяет наши программы корпоративной социальной ответственности и является продолжением активной работы предприятия с культурными учреждениями. История космонавтики – важнейшая часть истории России и всего мира, поэтому поддержка первого в мире и крупнейшего в стране музея, посвященного космосу, имеет для Samsung особое значение», – сказал генеральный директор завода Samsung Electronics в Калужской области Чжон Чжун Су (Jung Jun Su).

Завод Samsung Electronics в Калужской области («Самсунг электроникс Рус Калуга») был открыт 4 сентября 2008 г. на севере региона в Боровском районе на 85 километре Киевского шоссе. Объем инвестиций в предприятие составил более $250 млн. Общая площадь производственных цехов завода достигает 40,6 тыс. кв. м. В заводской комплекс входят цех сборки готовой продукции, цех производства печатных плат и микросхем, цеха термопластового литья.

На сегодняшний день на заводе производится большая часть всех продаваемых в России телевизоров Samsung, а также мониторы и стиральные машины. С ноября 2018 г. предприятие производит первые в мире 8К QLED-телевизоры Q900R с диагоналями 55, 65, 75, 82 и 85 дюймов c самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня разрешений экрана. Продукция завода поступает напрямую в Казахстан, Украину, Молдавию, Монголию. Через офис продаж в России продукция направляется в Белоруссию, Армению, Азербайджан и Грузию; через офис продаж в Казахстане – в Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан.

В сентябре 2016 г. завод начал экспорт стиральных машин Samsung в страны Европы (Латвия, Словакия, Венгрия, Италия, Польша, Румыния).

На территории комплекса расположен логистический центр SRDC, который является главным складским центром для всей продукции Samsung, импортируемой в Россию. Производственный цикл завода Samsung Electronics в Калужской области обеспечивает работой порядка 1 тыс. жителей региона, включая близлежащие города Калужской области (Обнинск, Боровск, Балабаново, Жуков, Протва, Ермолино, Малоярославец, Калуга), а также Наро-Фоминский район Московской области.

Производственные процессы на заводе Samsung Electronics в Калужской области соответствуют высоким стандартам экологичного производства и требованиям экологического законодательства Российской Федерации.

Завод Samsung в Калужской области принимает активное участие в общественной жизни региона, поддерживая различные экологические, социальные, образовательные и спортивные проекты. При поддержке завода организовано обучение школьников старших классов в рамках проекта дополнительного образования по основам ИТ и программирования «IT школа Samsung» в Обнинске. С 2015 г. завод оказывает поддержку фестивалю научно-технического творчества «Роболига» в Обнинске. Начиная с 2017 г., завод Samsung в Калужской области предоставляет призовой фонд для Обнинского атомного марафона, который проводится на День города в июле. В 2020 г. завод оказал помощь Обнинской клинической больнице №8, предоставив в ее отделения телевизоры и стиральные машины; также в 2020 г. помощь получили воспитанники центра содействия семейному воспитанию «Берега» в Кондрове – для комфортного проживания детей, оставшихся без попечения родителей, центру были переданы ТВ, стиральные машины и пылесосы. Помимо этого, сотрудники завода Samsung поддерживают Панскую школу-интернат в Малоярославецком районе Калужской области на ежегодной основе.

В рамках партнерства с крупнейшими учреждениями культуры по всему миру компания Samsung принимает участие в модернизации технической базы музеев, в масштабных реставрационных проектах и разработке проектов, направленных на сохранение и развитие культурного наследия при помощи современных технологий. В России Samsung является техническим партнером Государственного Эрмитажа (с 1997 г.), сотрудничает с музеем – заповедником «Петергоф» (с 2013 г.), Третьяковской галереей (с 2019 г.), Музеем Фаберже (с 2020 г.) и Государственным историческим музеем. Компания Samsung является старейшим партнером Большого театра (с 1991 г.) и соучредителем ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» (с 2003 г.).

Другие материалы рубрики

Россияне научились обманывать ИТ-систему техосмотра автомобилей

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей

У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером

Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка

Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Что делать, если смартфон взломали?

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных