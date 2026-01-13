Разделы

Музей Космонавтики Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


13.01.2026 «Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность в космосе 1
11.04.2025 Голосовой помощник «Маруся» проведет экскурсии по Музею космонавтики 2
13.11.2024 «Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики заключили соглашение о сотрудничестве 2
19.08.2024 В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности 1
20.11.2023 Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
11.10.2019 Зачем российские космонавты выращивают мясо в космосе 1
12.03.2018 Путин поддержал идею экспорта национальной культуры через стартап «Мультикубик» 1
13.02.2017 «Билайн» запустил 4G в Калуге 1
11.01.2017 В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги 4
11.05.2012 «Элар» оцифровал часть фонда Мемориального музея космонавтики 2
21.07.2010 Москва-Байконур-Москва: автопробег с Глонассом 1
20.07.2010 Международное рукопожатие на орбите Земли – 35 лет спустя 1
21.05.2010 Космонавтика XXI века: первая попытка долгосрочного прогноза 2
19.05.2010 Вековой прогноз развития космической отрасли будет представлен в Москве 2
26.01.2009 Завершились юношеские чтения имени Королева 3
11.07.2008 Мосгорзаказ приобретет оборудование для конференц-зала 2
08.07.2008 Мосгорзаказ закупает компьютерное оборудование 2
07.07.2008 Мосгорзаказ заказывает поставку систем хранения и транспортировки данных 2
07.06.2008 Станция приема ДДЗ из космоса стала экспонатом мемориального музея 2
25.03.2008 Департамент культуры Москвы нуждается в обслуживании инженерных систем 2
10.12.2007 Земля из космоса глазами школьников: итоги конференции 4
15.11.2007 В Якутии открылась первая школьная лаборатория ДЗЗ 1
23.07.2007 Якутия готовит молодежь к штурму космоса 3
28.03.2007 На конференции "Земля из космоса" организуют образовательную секцию 9
22.01.2007 В Москве прошли первые Всероссийские юношеские Королевские чтения 2
Публикаций - 40, упоминаний - 87

Музей Космонавтики и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 12
Панорама КБ - Конструкторское бюро 217 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Google LLC 12291 2
РТСофт - RTSoft 94 2
КАМИС 21 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
Совзонд - Sovzond 120 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
Объединенные координаты Урал 5 1
Yandex - Яндекс 8521 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Samsung Electronics 10648 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9215 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Эшелон НПО 139 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4557 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 429 8
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 3
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 70 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 2
Роскосмос РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Государственный Дарвиновский музей 12 2
Музей Москвы - Музейное объединение 12 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
Родник 87 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Эльдар Кинотеатральный центр - Киноклуб Эльдара Рязанова 1 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Музей-панорама Бородинская битва ГУК 2 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Малая Арктическая академия юных талантов ЯРДОО 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 405 1
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 5
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 4
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 4
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 2
Городская управа города Калуги 8 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3550 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Парк Зарядье 43 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1471 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ФКР - Федерация космонавтики России 7 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 27
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 851 4
Космодром Байконур 1071 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосгорзаказ ЕИС - Единая информационная система 26 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 475 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
Google Earth - Google Планета Земля 483 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 25 1
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 8 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 1
Гагарин Юрий 93 4
Королев Сергей 45 4
Циолковский Константин 46 4
Лужков Юрий 113 2
Юрчихин Федор 37 2
Еремченко Евгений 17 2
Анисимова Ольга 5 2
Айрапетова Людмила 2 2
Соломко Юрий 2 2
Заверин Евгений 2 2
Черток Борис 3 2
Сергунина Наталья 372 2
Рой Олег 2 1
Лавейкин Александр 1 1
Андронов Алексей 28 1
Акулова Наталья 2 1
Яхина Гузель 6 1
Лончаков Юрий 29 1
Батурин Юрий 7 1
Сметанкин Игорь 8 1
Скворцов Александр 12 1
Титов Герман 7 1
Фролов Борис 30 1
Сарычева Людмила 1 1
Голубчиков Сергей 1 1
Кубасов Валерий 1 1
Курчатов Игорь 7 1
Царева Юлия 10 1
Fink Michael - Финк Майкл 33 1
Данилкин Лев 1 1
Разумовская Ирина 1 1
Лазуткин Александр 4 1
Бурнашев Василий 1 1
Богдасаров Михаил 1 1
Визель Михаил 1 1
Артюхина Наталья 1 1
Magnus Sandra - Магнус Сандра 8 1
Caldwell-Dyson Tracy - Колдвелл-Дайсон Трейси 8 1
Путин Владимир 3370 1
Мингалиева Дарья 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 29
Россия - РФ - Российская федерация 157587 21
Земля - планета Солнечной системы 10673 21
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8166 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 8
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 7
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 5
Казахстан - Республика 5815 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1084 5
Украина 7802 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 3
Солнечная система - Solar system 2548 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 49 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 2
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 2
Беларусь - Белоруссия 6046 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2921 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 156 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3398 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 2
Япония 13555 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 2
Индия - Bharat 5709 2
Франция - Французская Республика 7984 2
Канада 4988 2
Турция - Турецкая республика 2497 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1308 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Берингов пролив - Берингия - Берингийский перешеек - Берингов мост 25 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 26
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 16
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 6
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 4
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1407 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Парашют - Прыжки с парашютом 118 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Английский язык 6880 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Космический туризм - Space tourism 26 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
GIS Development 28 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 4
РАН - Российская академия наук 2020 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
Samsung IT Школа 11 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 32 1
РГГМУ - Российский государственный гидрометеорологический университет 2 1
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
Земля из космоса 50 4
Суверенный Казахстан 2 2
День молодёжи - 27 июня 1002 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
Обнинский атомный марафон 2 1
