Разделы

Бизнес
|

«Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики заключили соглашение о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о стратегическом партнёрстве и поддержке важнейших событий, касающихся истории космонавтики.

В рамках сотрудничества «Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики планируют реализовывать совместные научные, образовательные, культурные и коммерческие проекты. Также компания планирует предоставить музею свои защитные решения, чтобы обеспечить его цифровую безопасность в условиях постоянно развивающихся киберугроз.

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA
Маркет

«Космос — символ мечты, бескрайних человеческих возможностей и технического прогресса. Но, чтобы покорять новые высоты, сначала нужно обеспечить кибербезопасность на земле. Поэтому мы постоянно развиваем наши технологии, чтобы противостоять любым новым вызовам. Кроме того, „Лаборатория Касперского” активно поддерживает научные и образовательные проекты в рамках стратегии устойчивого развития, и наша компания всегда открыта к новым инициативам. Мы рады, что у нас есть возможность внести свой вклад в развитие Музея космонавтики и помочь ему противостоять киберугрозам, чтобы обеспечить истории космоса надёжную защиту», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина выразила благодарность компании и лично генеральному директору Евгению Касперскому за содействие, помощь и внимание к музею: «Мы живём в век технологий, а наш музей будет стараться держать марку самого технологичного музея благодаря вашей поддержке!»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

«Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой

Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: