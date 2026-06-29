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Музей-панорама Бородинская битва ГУК

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Сохранить историю: столичный производитель помогает музеям Москвы оцифровывать коллекции 2
21.05.2025 «МегаФон» провел интернет в тульскую усадьбу Давыдовых 1
18.07.2018 Музей в смартфоне: оцифрованные коллекции московских музеев доступны онлайн 1
25.03.2008 Департамент культуры Москвы нуждается в обслуживании инженерных систем 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Музей-панорама Бородинская битва ГУК и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 258 1
МегаФон 10999 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1132 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 3 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Эльдар Кинотеатральный центр - Киноклуб Эльдара Рязанова 1 1
MoMA - Museum of Modern Art (New York) - Музей современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке 5 1
Государственный музей истории ГУЛАГа 4 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
British Museum - Британский музей 14 1
Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева 2 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 43 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 768 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 478 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2911 1
Оцифровка - Digitization 5285 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3823 1
Освещение - яркость источника света 755 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 235 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10422 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1659 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1782 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24139 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29952 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1809 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1801 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2540 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1221 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2593 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5564 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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