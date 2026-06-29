Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
|Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
|Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
|Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.