Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196789
ИКТ 15168
Организации 11664
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3579
Системы 26898
Персоны 85820
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Сохранить историю: столичный производитель помогает музеям Москвы оцифровывать коллекции 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
18.07.2018 Музей в смартфоне: оцифрованные коллекции московских музеев доступны онлайн 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова и организации, системы, технологии, персоны:

Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
British Museum - Британский музей 14 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
Государственный музей истории ГУЛАГа 4 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 3 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 75 1
Родник 90 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
MoMA - Museum of Modern Art (New York) - Музей современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке 5 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Музей-панорама Бородинская битва ГУК 2 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9757 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9211 1
Оцифровка - Digitization 5135 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4376 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11677 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13066 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6812 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9349 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10699 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5093 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Харитонов Александр 69 1
Солженицын Александр 12 1
Маяковский Владимир 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 2
Швеция - Королевство 3770 1
Франция - Французская Республика 8136 1
Испания - Королевство 3818 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 11 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4562 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57112 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11640 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 213 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 787 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3313 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще