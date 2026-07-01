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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы Департамент культуры города Москвы Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Московский кластер видеоигр и анимации и нижегородский университет «Неймарк» заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.06.2025 В столице создан первый цифровой кластер медиатехнологий 1
16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky 1
12.04.2024 Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1
20.12.2021 В Москве теперь можно оформить онлайн единый читательский билет во все городские библиотеки 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 1
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард 1
08.11.2018 Определились победители первого киберспортивного турнира Правительства Москвы 1
19.04.2018 HP предоставила решения HP Latex для арт-проекта в Морозовской детской больнице 1
12.07.2016 «Элар» поставила универсальный сканер для музея-заповедника «Коломенское» 1
07.06.2016 Социальная карта москвича проведет в зоопарк бесплатно и без очереди 2
25.03.2016 Столичный сервис трансляций с уличных камер видеонаблюдения «Окно в город» присоединился к акции «Ночь в театре» 1
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек 1
18.07.2014 Алгоритмы «Элвис-НеоТек» определят посещаемость Московских парков 1
15.01.2014 Более 140 музыкальных и художественных школ города Москвы обновили свои интернет-ресурсы 1
04.12.2013 19 декабря пройдет VI Форум московской молодежи 1
25.01.2013 Как ИТ-департамент Москвы наказывает подрядчика 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
04.12.2012 Московская киберспортивная лига: итоги турнира 1
12.11.2012 Всю коммунальную технику для работ в САО Москвы оснастят системой ГЛОНАСС 1
07.11.2012 МКЛ: сборные вузов сразятся за первенство 1
06.02.2012 Cisco оснастит системой видеосвязи многофункциональный молодежный центр в Москве 1
31.01.2012 В ВАО Москвы начал работу первый МФЦ оказания госуслуг 1
02.03.2011 «Мастертел» обеспечил связью «Технический центр Департамента культуры города Москвы» 1
06.08.2008 Департамент культуры Москвы ищет поставщика оргтехники 1
01.08.2008 Департамент культуры Москвы ищет ИТ-поставщика 1
25.07.2008 Департамент культуры Москвы заказывает оцифровку музейного фонда 1
15.05.2008 Департамент культуры Москвы нуждается в техобслуживании систем безопасности 1
12.05.2008 Департаменту культуры Москвы требуется техобслуживание системы безопасности 2
01.04.2008 Департамент семейной и молодежной политики Москвы ищет ИТ-подрядчиков 2
31.03.2008 Департамент семейной и молодежной политики Москвы заказывает развитие интернет-ресурсов 1
26.03.2008 Департамент семейной и молодежной политики Москвы ищет ИТ-подрядчика 2
25.03.2008 Департамент культуры Москвы нуждается в обслуживании инженерных систем 1
13.12.2007 Департаменту семейной и молодежной политики Москвы требуются ИТ-услуги 1
28.05.2007 CNews проведет видеоконференцию в поддержку детского портала Москвы 1
20.11.2006 В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева 1
20.11.2006 В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева 1
29.09.2006 Московский музей космонавтики готовится к возрождению 1

Публикаций - 42, упоминаний - 46

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25695 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2163 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 2
Intel Corporation 12776 2
HP Inc. 5872 2
AMD - Advanced Micro Devices 4623 2
ELKO Group 15 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 245 1
123 солюшнс 24 1
Verysell Trading - Верисел Трейдинг 8 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Rovio Mobile 41 1
Ross Systems 24 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 33 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
QAD 40 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
S8 Capital - Aquarius - Технопрогресс 13 1
Cisco Systems 5352 1
Yandex - Яндекс 9104 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Ред Софт - Red Soft 1205 1
Oracle Corporation 7055 1
Toshiba Corporation 2979 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 772 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Такском - Taxcom 253 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
ViewSonic 325 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Эшелон НПО 149 1
RedSys - РедСис 74 1
Ланит Интеграция 218 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 6
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 5
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 9 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 2
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 76 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Эльдар Кинотеатральный центр - Киноклуб Эльдара Рязанова 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 8 1
Музей-панорама Бородинская битва ГУК 2 1
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского 1 1
ФКС Москвы - Федерация компьютерного спорта города Москвы 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 1
Альфа-Банк 1965 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 251 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Этажи 0 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 2
Молодежный центр СВАО ГБУ БГУ 2 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 101 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 96 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
МИК - Московский инновационный кластер 182 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Правительство Москвы - ДНПИМС Москва - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18216 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12996 3
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RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 632 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4988 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16916 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1534 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3734 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13628 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 933 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 37 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 619 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6817 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6185 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6375 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4526 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 180 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5622 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 91 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 608 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5896 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 365 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 5
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 272 1
Yandex DataSphere 31 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 66 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 1
HP Latex - серия широкоформатных принтеров 17 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
PassMark CPU Benchmarks 2 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 123 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
Panasonic PT - серия проекторов 22 1
Asus VivoTab 9 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 1
Acorp HV8D 1 1
Elo Touch Systems - IntelliTouch 7 1
Samsung SCX - серия МФУ 14 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1038 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 1
Nvidia Tesla GPU 197 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 725 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1925 1
Yandex DataLens 64 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Microsoft Windows NT 889 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 1
SAP Sybase 292 1
Microsoft Access 61 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Сергунина Наталья 375 3
Лысенко Эдуард 317 2
Циолковский Константин 47 2
Королев Сергей 46 2
Фурсин Алексей 158 2
Лемякина Анна 17 1
Remarque Erich Maria - Ремарк Эрих Мария 2 1
Полякова Ольга 7 1
Михайлов Алексей 114 1
Круглов Александр 12 1
Власов Максим 24 1
Перов Сергей 12 1
Яхина Гузель 6 1
Езопов Виталий 14 1
Филиппов Владимир 33 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Железняк Сергей 22 1
Митрофанов Алексей 16 1
Пелевин Виктор 13 1
Малевич Казимир 11 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Гусева Людмила 3 1
Городецкий Сергей 3 1
Воронин Богдан 2 1
Мищенко Максим 1 1
Репин Илья 7 1
Шевченко Максим 4 1
Шилова Алевтина 1 1
Клименко Юрий 2 1
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 7 1
Коровин Константин 5 1
Горбаченко Александр 2 1
Акулова Светлана 3 1
Vesterbacka Peter - Вестербака Питер 7 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Долгов Александр 44 1
Вассерман Анатолий 4 1
Покусаев Олег 3 1
Сапожников Владимир 2 1
Петросян Мариам 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 42
Россия - РФ - Российская федерация 164644 14
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 5
Земля - планета Солнечной системы 10829 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 964 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 256 2
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 2
Москва - ВАО - Перово 26 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 2
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Австралия - Брисбен 34 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 1
Москва - ВАО - Гольяново 12 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 54 1
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 14 1
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Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
Москва - ЮВАО - Люблино 40 1
Москва - САО - Северный административный округ 35 1
Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 1
Москва - ВАО - Новогиреево 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3548 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2266 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1699 1
Москва - Лианозово 14 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6675 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5553 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3315 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1807 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2499 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 2
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 788 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 2
Паспорт - Паспортные данные 2819 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11204 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 576 2
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