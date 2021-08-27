Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

Открыт прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году соревнование вновь пройдет в онлайн-формате. Участникам потребуется создать цифровые решения для улучшения городской среды и повышения комфорта москвичей.

«Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

До 22 октября участники могут выбрать задачу и подать заявку на официальном сайте конкурса. В 2021 г. правила соревнования изменились. Теперь оно будет состоять из двух этапов: отборочного и финального. Сначала разработчики презентуют прототипы, созданные для решения одной из 10 актуальных городских задач. По результатам технической экспертизы 100 лучших команд выйдут в финал, где представят проекты в формате питч-сессии. Коллективы, создавшие 10 лучших ИТ-решений, получат по одному миллиону рублей.

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

Среди заданий для участников — разработка решения для распознавания тропинок и популярных у горожан неасфальтированных пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев и сервиса по подбору литературы для посетителей московских библиотек.

«На конкурсе есть задачи, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. Например, нужно создать персонализированный рекомендательный сервис, предлагающий стартапам доступные меры поддержки от Правительства Москвы, частных и государственных корпораций, акселераторов и венчурных фондов», — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Помимо прочего, участники разработают интерактивную карту спортивной инфраструктуры, сервис для поиска оптимальных мест для строительства городских или частных больниц, школ, детских садов и других социально значимых объектов.

Еще одна задача касается столичного портала mos.ru. Программистам потребуется изучить путь пользователей в новостном разделе и разработать алгоритм, предлагающий новости для разных аудиторий, например вновь присоединившимся или давно зарегистрированным на сайте москвичам.

«Ключевой особенностью конкурса в этом году станет использование технологии искусственного интеллекта. Сегодня цифровая трансформация городов немыслима без его применения. Он упрощает выполнение рутинных задач, требующих обработки большого объема информации, и помогает подстраивать город под каждого конкретного горожанина, его потребности и жизненные ситуации. Москва уже не первый год использует искусственный интеллект в городских проектах и заинтересована в дальнейшем развитии этой технологии. Конкурс поможет Правительству Москвы отобрать перспективные проекты и получить новый взгляд на решение привычных задач», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В прошлом году в конкурсе участвовало более 350 команд из 76 регионов России. Победителей определили по итогам 48-часового онлайн-хакатона. Среди лучших проектов — решение для начинающих предпринимателей «Легкий старт», рекомендательный сервис Департамента культуры города Москвы, единая база данных бездомных животных и другие. Их авторы получили возможность при поддержке экспертов довести свои разработки до стадии испытаний в городской среде.

Организатором конкурса «Лидеры цифровой трансформации» выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии Департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы.