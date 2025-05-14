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Москва Лианозово

Москва - Лианозово

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
16.10.2023 «Мегафон» увеличил емкость сети в московском метро в 2,5 раза 1
26.09.2023 билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро до 130 Мбит/с 1
08.06.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 1
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1
09.09.2019 Более 10 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
29.08.2019 Четвертый тест электронного голосования в Москве показал надежность системы 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
30.04.2010 В Центре услуг САО г. Москвы установили новую систему информации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9219 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Такском - Taxcom 242 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 132 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 7
Мосгордума - Московская городская Дума 143 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 4
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 992 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1555 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
Демократическая политическая партия США 117 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 873 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8567 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6513 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8061 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8618 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9455 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3622 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1870 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1693 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 282 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1009 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4639 1
Оповещение и уведомление - Notification 4853 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 823 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10254 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
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2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1022 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7500 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2964 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Voatz 1 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
Костырко Артем 6 3
Путин Владимир 3237 1
Орловский Виктор 386 1
Массух Илья 234 1
Воронков Михаил 9 1
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Булаев Николай 6 1
Ермолов Юрий 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 3
Россия - УФО - Свердловская область 1571 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 659 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 898 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 872 1
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Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 26 1
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Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 72 1
Москва - ЮВАО - Капотня 19 1
Москва - Очаково-Матвеевское 11 1
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Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 9 1
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 2
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Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 581 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5152 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1076 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 212 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3039 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 870 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1008 3
Медуза - Meduza 47 1
The Washington Post 338 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
Единый день голосования 130 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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