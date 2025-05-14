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Москва Лианозово
УПОМИНАНИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Костырко Артем 6 3
|Путин Владимир 3237 1
|Орловский Виктор 386 1
|Массух Илья 234 1
|Воронков Михаил 9 1
|Венедиктов Алексей 9 1
|Булаев Николай 6 1
|Ермолов Юрий 2 1
|Белова Ирина 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 500 1
|Памфилова Элла 6 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 1
|Харитонов Александр 68 1
|Прахов Михаил 37 1
|Бирюков Олег 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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