Москва - Лианозово

Путин разрешил в России выборы через интернет 1

На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1

Более 10 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании 1

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1

Четвертый тест электронного голосования в Москве показал надежность системы 1