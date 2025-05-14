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PIM Solutions PIM.DATA
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
|06.05.2025
|Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies 1
PIM Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Chrome - браузер 1593 1
|ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
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