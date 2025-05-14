Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

PIM Solutions PIM.DATA


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
06.05.2025 Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

PIM Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11948 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 24 1
Apple Inc 12272 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7335 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 88 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 678 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17374 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9377 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 427 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1309 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4895 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 414 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
Google Chrome - браузер 1593 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Яриков Владислав 2 2
Лысенко Илья 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Бекасово 10 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 19 1
Москва - САО - Западное Дегунино - Восточное Дегунино 6 1
Москва - Куркино 17 1
Москва - ВАО - Метрогородок 5 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Москва - Лианозово 14 1
Москва - Чертаново 10 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8223 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1668 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153