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Индексная книга (каталог) CNews*
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Kokoc Group Кокос Групп Dodo Games MobiSharks Rafinad Players Team Guru Production Kokoc.tech Get4Click Гет Фор Клик Корпорация РБС

Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик - Корпорация РБС

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 71 862 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 71 862 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 71 862 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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14.09.2026 Kokoc Group: 75% визитов на сайты клиник приходится на смартфоны, но сайты рассчитаны на десктоп 2
26.08.2026 МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Бразилии через «Мой МТС» 1
27.07.2026 Идеально — значит фейк: 77% россиян узнают ИИ по стерильной картинке, но 56% теряются, когда слышат цифровой голос 2
18.06.2026 Kokoc Group объединяет бизнес-направления 2
27.05.2026 Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках 1
08.05.2026 Каждый пятый блогер (21%) регулярно работает с ИИ 3
16.04.2026 Каждый второй блогер из числа опрошенных потерял доход: 45% авторов сообщили о падении заработка 4
05.02.2026 Автобренды теряют продажи из-за цифровых ошибок: до 80% сайтов имеют критические проблемы с usability 6
21.01.2026 Zigmund & Shtain и Kokoc Group усилили продажи в категории бытовой техники с помощью инструментов рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка» 3
13.01.2026 Kokoc.Recruitment представил первый в России интерактивный гид по HR-технологиям 4
11.12.2025 Частные интернет-магазины крупномасштабно теряют конверсию и клиентов. Виноваты криворукие дизайнеры 8
11.12.2025 Российские fashion-ретейлеры теряют выручку из-за особенностей UX-решений 3
03.12.2025 Kokoc Group объединяет Rafinad, «Где Слон?» и AdvGame в единый бренд 4
25.11.2025 ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend 1
03.10.2025 Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе 1
10.09.2025 Половина российских ИТ-специалистов работает в одной компании не более двух лет 3
15.08.2025 Kokoc Group: что бизнес ждет от аутстаффинга 5
31.07.2025 Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger 4
27.06.2025 Kokoc Group: российский рынок гейминга вырастет на 25% к 2026 году 3
17.06.2025 «Стратегия.безтендера.рф» — новый продукт Kokoc Group и платформы «Безтендера.рф» 2
10.06.2025 К 2027 г. рынок гейминга достигнет объема $198 млрд – исследование Kokoc Group 3
21.05.2025 Выручка МТС AdTech за I квартал 2025 г. выросла на 45%  1
12.05.2025 Kokoc Group создала первого в России цифрового «двойника бренда» 2
06.05.2025 Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies 2
05.05.2025 Блогерство в России стало официальной профессией 1
05.05.2025 Kokoc Group: рекрутеры ищут доступные решения для автоматизации рутинных операций 2
28.04.2025 Kokoc Group: 94% блогеров зарабатывают до 100 тыс. за размещение 4
10.04.2025 Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году 2
01.04.2025 Kokoc Group запустил маркетингового психолога – бота 1
25.03.2025 Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России 3
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» 2
19.03.2025 Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений 1
17.03.2025 МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе 2
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 2
23.10.2024 Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team 4
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 3
25.11.2015 Kokoc Group представил CRM-систему по управлению репутацией бренда в Сети 1
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit 2

Публикаций - 46, упоминаний - 113

Kokoc Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9352 8
Telegram Group 2992 8
Google LLC 12781 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16078 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5044 4
WhoIsBlogger - WIB - Даблюайби 4 2
Samsung Electronics 11131 2
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 66 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 39 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 31 1
iConText Group - Ай Контекст 36 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 434 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5715 1
Huawei 4709 1
Xiaomi - Сяоми 2278 1
Apple Inc 13267 1
Meta Platforms - Facebook 4632 1
Softline - Софтлайн 3792 1
BBK OPPO Electronics 491 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1502 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9553 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 586 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1011 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 447 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 450 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 35 1
Ingate Digital Agency - Ingate Development 16 1
Transsion Holdings 69 1
Сумма Технологий 24 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1960 3
Demis Group - Дэмис Групп 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1293 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1364 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1755 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 123 1
Mixit - Миксит 3 1
iTrend 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1815 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Текарт - Techart 11 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1545 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 337 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Яндекс.Лавка 321 1
Airbnb 102 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 97 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 146 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 8 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3721 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3086 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3350 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6673 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 12 2
Ростелесеть - ассоциация 10 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8752 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5424 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 14
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3266 9
Data monetization - Монетизация данных 1988 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13781 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11924 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 7
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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