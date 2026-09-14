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Kokoc Group Кокос Групп Dodo Games MobiSharks Rafinad Players Team Guru Production Kokoc.tech Get4Click Гет Фор Клик Корпорация РБС
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 71 862 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 113
Kokoc Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АБА - Ассоциация блогеров и агентств 12 2
|Ростелесеть - ассоциация 10 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
|Зуев Игорь 10 3
|Шокуров Александр 3 3
|Ящук Василий 3 3
|Казыханов Роман 3 3
|Мельникова Елена 14 2
|Алексеева Ольга 4 2
|Харченко Григорий 2 2
|Милосердов Павел 2 2
|Попова Алина 2 2
|Серова Людмила 2 2
|Бастрыкина Анастасия 6 2
|Ходюшина Екатерина 2 2
|Расулова Лиана 2 2
|Авдеев Алексей 11 1
|Грач Александр 2 1
|Мешалкин Ярослав 3 1
|Прокофьев Антон 14 1
|Бурмистров Михаил 47 1
|Ярных Андрей 16 1
|Айгистов Александр 9 1
|Фомин Александр 7 1
|Маурус Павел 1 1
|Леонович Константин 6 1
|Водоватов Алексей 2 1
|Алексеева Людмила 3 1
|Юнисов Андрей 2 1
|Храмуов Павел 1 1
|Юровицкий Павел 1 1
|Голополосов Дмитрий 1 1
|Спицын Дмитрий 5 1
|Нагорнов Геннадий 3 1
|Кашин Валерий 3 1
|Сорокин Кирилл 2 1
|Фоминов Никита 8 1
|Мельников Вадим 13 1
|Кузьмина Наталья 4 1
|Власова Ася 11 1
|Букреев Станислав 1 1
|Асенов Денис 1 1
|Дугин Антон 2 1
|INFOLine-Аналитика 82 1
|Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 18 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 200 1
|НМГ - Медиалогия 38 1
|Sensor Tower 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.