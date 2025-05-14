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Москва ВАО Метрогородок
УПОМИНАНИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 2
|ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
|Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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