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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ВАО Метрогородок

Москва - ВАО - Метрогородок

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
24.09.2015 На московском портале открытых данных опубликована официальная информация о салонах красоты 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
13.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 75 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 2
Черемушки 59 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6470 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4138 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2140 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 5
Москва - ВАО - Измайлово 14 4
Москва - ЮВАО - Люблино 38 3
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 32 3
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 872 3
Москва - ВАО - Перово 26 3
Москва - ЗАО - Можайский район 22 3
Москва - ЮВАО - Марьино 67 2
Москва - ЮВАО - Капотня 19 2
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 41 2
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 9 2
Москва - СЗАО - Строгино 48 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 31 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 30 1
Москва - ВАО - Гольяново 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 37 1
Москва - Очаково-Матвеевское 11 1
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки 32 1
Москва - Печатники 133 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 230 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 971 1
Аренда 2478 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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