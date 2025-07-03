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Москва Очаково-Матвеевское
УПОМИНАНИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Черемушки 59 4
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 1
|Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 2
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
|Лобанов Денис 45 1
|Медриш Михаил 15 1
|Собянин Сергей 422 1
|Ликсутов Максим 147 1
|Овчинский Владислав 229 1
|Прахов Михаил 37 1
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