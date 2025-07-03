Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3475
Системы 25854
Персоны 76499
География 2883
Статьи 1534
Пресса 1227
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Москва Очаково-Матвеевское


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей ЖК столичного региона 1
17.09.2024 «2ГИС» зафиксировал рост количества складов индивидуального хранения 1
13.05.2024 Более 16 тыс. рабочих мест появится на современных производствах благодаря городской программе 1
06.05.2024 «МегаФон» оцифровал районные центры Москвы 1
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
15.02.2007 «Центральный Телеграф» расширяет географию сети QWERTY 1
27.12.2006 Префектура ЗАО выбирает поставщика ИТ-услуг 1
01.12.2006 "Центральный Телеграф" расширяет географию сети QWERTY 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
МегаФон 9391 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 318 1
Черемушки 59 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 402 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9484 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3699 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25022 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6505 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8242 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3514 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10965 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4749 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8735 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10664 1
Пропускная способность - Bandwidth 1788 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3739 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 134 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 33 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16515 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 538 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11963 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2994 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7548 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4252 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Лобанов Денис 45 1
Медриш Михаил 15 1
Собянин Сергей 422 1
Ликсутов Максим 147 1
Овчинский Владислав 229 1
Прахов Михаил 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 11
Москва - ЗАО - Можайский район 22 6
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 5
Москва - ЮВАО - Люблино 38 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7803 4
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 26 4
Москва - ЮВАО - Марьино 67 4
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 4
Москва - Печатники 135 3
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 3
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 33 3
Москва - ВАО - Измайлово 14 3
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 41 3
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 2
Москва - ЮЗАО - Зюзино 10 2
Москва - Новокосино 18 2
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 28 2
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 2
Москва - ЮВАО - Капотня 19 2
Москва - Щукино 11 1
Москва - ВАО - Перово 26 1
Москва - ВАО - Метрогородок 5 1
Москва - ЗАО - Дорогомилово 3 1
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - Ново-Переделкино 7 1
Москва - Лианозово 14 1
Москва - СЗАО - Тушино 36 1
Москва - СЗАО - Строгино 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 33 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 8 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4116 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1241 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3073 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3615 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8018 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5906 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 963 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5776 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1051 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1135 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10257 1
Аренда 2508 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще