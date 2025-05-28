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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва Покровское-Стрешнево Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 В Москве появится умный жилой комплекс с «Яндекс Алисой» от MR 1
13.05.2024 Более 16 тыс. рабочих мест появится на современных производствах благодаря городской программе 1
26.01.2023 МТС оцифрует в Москве жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera» 1
19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити» 1
26.04.2019 В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать водителя для своей машины. Цены 1
23.06.2015 В путеводитель Правительства Москвы по летним местам отдыха добавились 5 парков 1
10.02.2009 НКС подключил новые районы Москвы к оптоволоконной инфраструктуре 1
23.10.2008 В СЗАО Москвы внедрят АС контроля и учета электроэнергии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7720 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Asterus - Астерус 3 1
Ростех Сити 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 439 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 500 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 394 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 388 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 316 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1400 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12834 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17375 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4729 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1846 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8865 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11540 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10930 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 664 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1562 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4152 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3815 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 548 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 1
Apple Pay 493 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Ростех - SODIS Building FM - SODIS Building M - SODIS Building CM 5 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 619 1
Шахраманьян Андрей 6 1
Нигматулина-Мащицкая Карима 1 1
Дальнова Юлия 1 1
Ликсутов Максим 144 1
Овчинский Владислав 229 1
Собянин Сергей 419 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3147 3
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 1
Москва - Щукино 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 1
Москва - ЗАО - Дорогомилово 3 1
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - Ново-Переделкино 7 1
Москва - СЗАО - Строгино 48 1
Москва - Очаково-Матвеевское 11 1
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 1
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 23 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 33 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6053 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1080 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5717 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 391 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9064 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2683 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2770 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5013 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 724 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 943 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1041 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175515.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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