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Филон Михаил
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|В Москве появится умный жилой комплекс с «Яндекс Алисой» от MR 1
Филон Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Slava - рекламное агентство 6 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 54 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 714 1
|Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 8 1
|Беларусь - Белоруссия 5856 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
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