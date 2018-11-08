Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТК
Национальные телекоммуникации
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Публикаций - 61, упоминаний - 67
НТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
|HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
|Калугин Сергей 162 18
|Ковальчук Юрий 30 9
|Путин Владимир 1828 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Провоторов Александр 146 5
|Керимов Сулейман 20 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Абрамков Александр 29 4
|Флорентьева Мария 17 3
|Страшнов Дмитрий 109 3
|Брюквин Юрий 196 3
|Малофеев Константин 98 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Юрченко Евгений 75 3
|Пчелинцев Александр 8 2
|Родионов Иван 45 2
|Куликов Сергей 21 2
|Лесин Михаил 9 2
|Задорнов Михаил 19 2
|Козырев Алексей 270 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Семенов Вадим 51 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Алхазов Дмитрий 14 1
|Катаева Елена 6 1
|Ковальчук Борис 4 1
|Козлов Игорь 36 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Волож Аркадий 181 1
|Малис Олег 55 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Рейман Леонид 413 1
|Соколов Алексей 121 1
|Пак Олег 90 1
|Галицкий Александр 82 1
|Волин Алексей 113 1
|Усманов Алишер 241 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|CNews Analytics 1991 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru