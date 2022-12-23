Индексная книга (каталог) CNews*
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НТК Национальные телекоммуникации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 67, упоминаний - 69
НТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Калугин Сергей 169 23
|Ковальчук Юрий 36 12
|Путин Владимир 3454 11
|Провоторов Александр 158 8
|Никифоров Николай 1138 7
|Керимов Сулейман 28 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Лесин Михаил 28 5
|Юрченко Евгений 133 4
|Пинчук Виктор 44 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Абрамков Александр 44 4
|Ковальчуки (братья) 7 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Малофеев Константин 118 3
|Усманов Алишер 311 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Козырев Алексей 328 3
|Припачкин Юрий 67 3
|Семенов Вадим 65 3
|Флорентьева Мария 17 3
|Алексеев Михаил 29 2
|Рычка Денис 17 2
|Кудимов Юрий 21 2
|Хакамада Ирина 15 2
|Кабанов Кирилл 10 2
|Скутин Андрей 6 2
|Концерев Михаил 3 2
|Логиновская Людмила 2 2
|Засыпкин Андрей 2 2
|Румянцев Владимир 4 2
|Левиева Этери 3 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Свердлов Денис 201 2
|Мордашов Алексей 64 2
|Исмаилов Рашид 65 2
|Морозов Михаил 18 2
|Ройтман Евгений 44 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.