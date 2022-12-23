Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

НТК Национальные телекоммуникации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
03.04.2017 Экс-глава «Ростелекома» стал замминистра связи 1
01.03.2017 Медведев назначил главой «Ростелекома» выходца из ВТБ 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
15.06.2016 «Ростелеком» поглотил интернет-провайдера за 1,4 млрд 1
22.05.2015 «Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета 1
30.03.2015 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Сергея Калугина на посту президента компании 1
12.01.2015 Президент «Ростелекома» может покинуть свой пост 1
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства 1
12.08.2014 Александр Абрамков назначен вице-президентом - директором МРФ «Центр» компании «Ростелеком» 1
28.05.2014 МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ 1
28.05.2014 В «Ростелекоме» назначен директор макрорегионального филиала «Москва» 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
05.02.2014 «Ростелеком» потратит почти 200 млн руб. на рекламу в Lifenews 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1
14.10.2013 «Акадо» не продается «Эр-Телекому» 1
04.10.2013 Друзья Путина покупают 50% в Tele2 1
24.07.2013 В «Ростелекоме» — новые назначения в руководстве 1
17.07.2013 Александр Абрамков назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
25.06.2013 Екатерина Устинова назначена новой главой департамента по работе с инвесторами «Ростелекома» 1
10.06.2013 Мария Флорентьева назначена вице-президентом «Ростелекома» 1
20.05.2013 Александр Цейтлин назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
20.05.2013 В Москве состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
03.05.2013 Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб 1
19.04.2013 В "Почте России" сменили гендиректора 1
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
27.03.2013 Назначен новый президент «Ростелекома» 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
25.10.2012 «Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
24.05.2012 «Национальные телекоммуникации» стали единственным владельцем «Мостелесети», выкупив долю у Москвы 1
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 1
07.03.2012 «Ростелеком» консолидировал 100% акций НТК 1
22.02.2012 ФАС разрешила «Ростелекому» увеличить долю в «Национальных телекоммуникациях» до 100% 1

Публикаций - 67, упоминаний - 69

НТК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 45
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 24
Мостелеком 76 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
МегаФон 10742 7
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 7
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 3
SAP SE 5601 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 2
Ростелеком - Связьинвест - Элтелекор 4 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Элкател - Elkatel 3 2
Кабinet - Телесеть-Сервис 6 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Yandex - Яндекс 9216 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Сургутнефтегаз - СНГ 288 7
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 6
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 5
Газпром ПАО 1493 4
Альфа-Групп 745 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Инкомбанк 8 3
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Газпром нефть 725 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 3
Сбер - Сбербанк Капитал 10 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
ЭНТЕР 7 2
Почта России ПАО 2370 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Kinnevik Investment AB 21 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Sony BMG 187 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 12
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 92 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
УУС - Универсальные услуги связи 329 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
BlackBerry Хостинг 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
HTC MAX 4G 36 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
SAP NetWeaver 158 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
Калугин Сергей 169 23
Ковальчук Юрий 36 12
Путин Владимир 3454 11
Провоторов Александр 158 8
Никифоров Николай 1138 7
Керимов Сулейман 28 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Лесин Михаил 28 5
Юрченко Евгений 133 4
Пинчук Виктор 44 4
Брюквин Юрий 300 4
Абрамков Александр 44 4
Ковальчуки (братья) 7 3
Щеголев Игорь 699 3
Малофеев Константин 118 3
Усманов Алишер 311 3
Ротенберг Аркадий 52 3
Страшнов Дмитрий 111 3
Козырев Алексей 328 3
Припачкин Юрий 67 3
Семенов Вадим 65 3
Флорентьева Мария 17 3
Алексеев Михаил 29 2
Рычка Денис 17 2
Кудимов Юрий 21 2
Хакамада Ирина 15 2
Кабанов Кирилл 10 2
Скутин Андрей 6 2
Концерев Михаил 3 2
Логиновская Людмила 2 2
Засыпкин Андрей 2 2
Румянцев Владимир 4 2
Левиева Этери 3 2
Рейман Леонид 1065 2
Осеевский Михаил 350 2
Свердлов Денис 201 2
Мордашов Алексей 64 2
Исмаилов Рашид 65 2
Морозов Михаил 18 2
Ройтман Евгений 44 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 5
Украина 7928 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 3
Москва - Ново-Переделкино 7 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 29 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 11 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 40 1
Москва - Щукино 11 1
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 20 1
Москва - ЗАО - Дорогомилово 6 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 43 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 9
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Аудит - аудиторский услуги 1265 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Аренда 2687 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Здравоохранение - Отоларингология 187 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Известия ИД 770 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Новая газета 24 2
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Рустелеком ТК 305 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще