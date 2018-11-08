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НТК
Национальные телекоммуникации


08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
03.04.2017 Экс-глава «Ростелекома» стал замминистра связи 1
01.03.2017 Медведев назначил главой «Ростелекома» выходца из ВТБ 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
15.06.2016 «Ростелеком» поглотил интернет-провайдера за 1,4 млрд 1
22.05.2015 «Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета 1
30.03.2015 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Сергея Калугина на посту президента компании 1
12.01.2015 Президент «Ростелекома» может покинуть свой пост 1
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства 1
12.08.2014 Александр Абрамков назначен вице-президентом - директором МРФ «Центр» компании «Ростелеком» 1
28.05.2014 МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ 1
28.05.2014 В «Ростелекоме» назначен директор макрорегионального филиала «Москва» 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
05.02.2014 «Ростелеком» потратит почти 200 млн руб. на рекламу в Lifenews 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1
14.10.2013 «Акадо» не продается «Эр-Телекому» 1
04.10.2013 Друзья Путина покупают 50% в Tele2 1
24.07.2013 В «Ростелекоме» — новые назначения в руководстве 1
17.07.2013 Александр Абрамков назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
25.06.2013 Екатерина Устинова назначена новой главой департамента по работе с инвесторами «Ростелекома» 1
10.06.2013 Мария Флорентьева назначена вице-президентом «Ростелекома» 1
20.05.2013 Александр Цейтлин назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
20.05.2013 В Москве состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
03.05.2013 Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб 1
19.04.2013 В "Почте России" сменили гендиректора 1
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
27.03.2013 Назначен новый президент «Ростелекома» 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 2
25.10.2012 «Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
24.05.2012 «Национальные телекоммуникации» стали единственным владельцем «Мостелесети», выкупив долю у Москвы 1
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 1
07.03.2012 «Ростелеком» консолидировал 100% акций НТК 1
22.02.2012 ФАС разрешила «Ростелекому» увеличить долю в «Национальных телекоммуникациях» до 100% 1
27.12.2011 10 главных ИКТ-событий 2011 года в России 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
08.09.2011 LTE-гонка в России началась: «Билайн» отстал на старте 1

Публикаций - 61, упоминаний - 67

НТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 41
Ростелеком Связьинвест 702 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 10
НКС - Национальные кабельные сети 77 8
Мостелеком 36 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Рустелеком ТК 197 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
Синтерра - Synterra 567 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
Альфа-Групп - Altimo 232 1
Merlion - Мерлион 275 1
ВолгаТелеком 219 1
Microsoft Corporation 11127 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Элвис-Плюс 69 1
Микротест 177 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
НТВ-Плюс 174 1
Антарес 25 1
Viasat 60 1
Мобител 47 1
Медиа-Телеком 3 1
Скай Линк - Skylink 504 1
Башинформсвязь 79 1
McKinsey & Company 121 1
АФК Система ПАО 996 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ericsson 862 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 8
Интер РАО ПАО 159 4
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 3
Банк Россия 56 3
Газпром нефть 382 3
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Kinnevik Investment AB 16 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Северсталь ПАО 204 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Альфа-Групп 324 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Мортон 16 1
Мать и дитя 16 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
Почта России ПАО 1574 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Газпром ПАО 524 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ24 583 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Marshall Capital Partners 63 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Администрация Президента РФ 269 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Правительство РФ 2207 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Калугин Сергей 162 18
Ковальчук Юрий 30 9
Путин Владимир 1828 7
Никифоров Николай 1126 6
Провоторов Александр 146 5
Керимов Сулейман 20 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Абрамков Александр 29 4
Флорентьева Мария 17 3
Страшнов Дмитрий 109 3
Брюквин Юрий 196 3
Малофеев Константин 98 3
Щеголев Игорь 676 3
Юрченко Евгений 75 3
Пчелинцев Александр 8 2
Родионов Иван 45 2
Куликов Сергей 21 2
Лесин Михаил 9 2
Задорнов Михаил 19 2
Козырев Алексей 270 2
Аганбегян Рубен 18 2
Семенов Вадим 51 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Осеевский Михаил 221 2
Алхазов Дмитрий 14 1
Катаева Елена 6 1
Ковальчук Борис 4 1
Козлов Игорь 36 1
Кузьмин Павел 14 1
Цейтлин Александр 11 1
Волож Аркадий 181 1
Малис Олег 55 1
Исмаилов Рашид 47 1
Рейман Леонид 413 1
Соколов Алексей 121 1
Пак Олег 90 1
Галицкий Александр 82 1
Волин Алексей 113 1
Усманов Алишер 241 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 31
Россия - Российская федерация - РФ 57544 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 18
Россия - СФО - Новосибирск 1975 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Пермь 741 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Курган 148 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Украина 3378 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Известия ИД 59 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 132 1
ТНТ - Телеканал 94 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Discovery Channel 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
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