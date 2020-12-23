Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ройтман Евгений
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Публикаций - 34, упоминаний - 44
Ройтман Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
|Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
|Yota LTE-сеть 2 1
|МТС SIM-карты 35 1
|Никифоров Николай 1126 9
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Путин Владимир 1831 3
|Зарицкий Владимир 7 3
|Ротенберг Борис 5 3
|Жаров Александр 165 2
|Белик Дмитрий 10 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Полосов Олег 1 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Зырьянов Сергей 3 1
|Полонский Дмитрий 13 1
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 1
|Хромова Оксана 1 1
|Бажаев Муса 6 1
|Громов Ростислав 7 1
|Мардер Наум 100 1
|Устинов Александр 1 1
|Колбинский Александр 1 1
|Морсин Владимир 1 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Глухов Андрей 3 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Абызов Михаил 64 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Эрнст Константин 11 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Тамодин Николай 45 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Костин Андрей 45 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Усманов Алишер 241 1
|Свердлов Денис 163 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 425 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|НТВ - Телекомпания 165 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771442, в очереди разбора - 675124.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771442, в очереди разбора - 675124.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru