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Ройтман Евгений


23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 3
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 3
15.12.2017 РЖД выделят 4G-частоты при условии совместимости с китайским стандартом 1
29.06.2017 Минкомсвязи не даст РЖД стать телеком-оператором 1
20.02.2017 «Звездные войны»: Частоты для мобильной спутниковой сети «в одни руки» получит система «Гонец» 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
12.10.2016 Власти запретили строить в России сеть связи стоимостью $4 млрд 1
17.08.2016 Хакеры украли и выставили на аукцион письма экс-замминистра связи 1
14.07.2016 Россиянин отсудил 4G-частоты у украинских властей 1
01.07.2016 Власти «убили» амбициозный российско-китайский проект мобильной сети в новом стандарте 2
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика» 1
04.02.2016 Путин распорядился построить «полностью отечественного» 4G-оператора для бедных 2
04.02.2016 В России может появиться сразу три оператора мобильной спутниковой связи 2
24.09.2015 Законодательство для телекома: кардинальные перемены в отрасли 1
21.09.2015 Передел российского космоса: Началась борьба за создание мобильной спутниковой системы 1
18.03.2015 У «Основы Телеком» отобрали все частоты 1
05.03.2015 Суд обязал объединить спутниковую и 4G-сети в одном диапазоне 1
30.01.2015 Суд создает в России нового 4G-оператора 1
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 1
20.11.2014 Верховный суд уберег министра связи от выполнения беспрецедентного решения 1
06.10.2014 «Ростелеком» превратит мобильный интернет в фиксированный 1
04.08.2014 ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома» 1
26.05.2014 Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
16.04.2012 Надзором за телекомом и ИТ займется военный связист 1
05.04.2012 Генпрокуратура проверит лицензии Tele2 1
22.03.2012 Первая московская LTE-сеть оказалась незаконной 2
19.01.2012 «Билайн» отказался от мобильного ТВ, на которое жаловался Медведев 2
13.05.2011 Экс-глава «НТВ-Интернет» строит 4G-сети по всему миру 2

Публикаций - 34, упоминаний - 44

Ройтман Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 11
Антарес 25 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 6
Транзит-Телеком 8 6
Киевстар 263 5
Укртелеком 135 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Крымтелеком 41 5
АФК Система ПАО 999 4
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Huawei 2736 3
Yota - Скартел 623 3
Таттелеком 106 3
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 3
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
К-Телеком - Win Mobile 22 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 2
Миранда-Медиа 20 2
Ростелеком Связьинвест 709 2
К Телеком 44 2
Элемтэ-Инвест 5 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Vodafone Group 388 2
Айти-Прогресс 5 2
ZTE Corporation 552 2
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Samsung Electronics 5749 1
Alcatel-Lucent Enterprise 340 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
Основа Телеком 55 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Вайнах Телеком 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Фин-Партнер УК 3 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 2
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
Дюльбер - Санаторий 3 2
Мисхор - клинический санаторий 3 2
Жемчужина - Санаторий 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Мособлбанк 17 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Стройтрансгаз 15 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Парк Легенд ЖК 2 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 6
Верховный суд Российской Федерации 174 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Администрация Президента РФ 271 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 493 4
3G - Стандарт мобильной связи 3757 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 128 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Yota LTE-сеть 2 1
МТС SIM-карты 35 1
Никифоров Николай 1126 9
Медведев Дмитрий 1434 5
Путин Владимир 1831 3
Зарицкий Владимир 7 3
Ротенберг Борис 5 3
Жаров Александр 165 2
Белик Дмитрий 10 1
Юрченко Евгений 75 1
Полосов Олег 1 1
Юсуфов Виталий 24 1
Зырьянов Сергей 3 1
Полонский Дмитрий 13 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 6 1
Громов Ростислав 7 1
Мардер Наум 100 1
Устинов Александр 1 1
Колбинский Александр 1 1
Морсин Владимир 1 1
Гусинский Владимир 7 1
Глухов Андрей 3 1
Дворкович Аркадий 169 1
Абызов Михаил 64 1
Сердюков Анатолий 54 1
Эрнст Константин 11 1
Шойгу Сергей 59 1
Тамодин Николай 45 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Костин Андрей 45 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Усманов Алишер 241 1
Свердлов Денис 163 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 425 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 15
Украина 3417 9
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Севастополь 420 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - Бородино 24 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 1
Индия - Республика 2184 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Казахстан - Республика 2661 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Симферополь 116 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Армения - Республика 692 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 165 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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