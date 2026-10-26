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МТС Интеллект Телеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 44, упоминаний - 63
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1141 5
|Ройтман Евгений 44 5
|Громаков Юрий 9 4
|Кузнецов Павел 42 4
|Лихачев Николай 7 3
|Вронец Александр 12 2
|Шилов Анатолий 9 2
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Корня Алексей 80 2
|Дмитриев Кирилл 121 2
|Ершов Андрей 52 2
|Прохоров Юрий 64 2
|Медведев Дмитрий 1667 2
|Сивидов Алексей 40 1
|Кузяков Артур 5 1
|Мардер Наум 116 1
|Аверин Алексей 5 1
|Поповский Александр 93 1
|Ганин Александр 4 1
|Степанов Антон 72 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Кореш Виктор 83 1
|Солонин Виталий 90 1
|Соковнин Ярослав 2 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Герман Андрей 24 1
|Сельков Андрей 15 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Жуков Виктор 11 1
|Журавель Юрий 9 1
|Свирский Олег 7 1
|Остапчук Алексей 8 1
|Осетров Виктор 5 1
|Кольчугин Дмитрий 2 1
|Залесский Сергей 3 1
|Паничкин Андрей 1 1
|Парменов Андрей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11619 5
|FT - Financial Times 1308 1
|РИА Новости 1046 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.