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МТС Интеллект Телеком

СОБЫТИЯ

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26.10.2026 Полетели головы. Власти начали возбуждать дела за недопуск провайдеров в многоквартирные дома 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
17.09.2019 МГТС объявляет решения Совета директоров 1
01.06.2018 Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса» 1
01.06.2018 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
04.02.2016 В России может появиться сразу три оператора мобильной спутниковой связи 1
17.04.2015 Минэкономразвития заблокировало появление нового 4G-оператора 1
05.03.2015 Суд обязал объединить спутниковую и 4G-сети в одном диапазоне 1
30.01.2015 Суд создает в России нового 4G-оператора 1
23.01.2015 МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС 1
20.11.2014 Верховный суд уберег министра связи от выполнения беспрецедентного решения 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
24.06.2013 Город будущего: разнообразие концепций 1
17.05.2013 МТС нашла революционный способ улучшить покрытие вдоль дорог и в малонаселенных территориях 1
16.05.2013 МТС построит в Кировской области опытную зону для тестирования системы связи на базе репитеров с переносом ёмкости 1
04.12.2012 Предложенные Россией дополнения в регламент международной электросвязи оказались проигнорированными 1
03.10.2012 Новое руководство Минкомсвязи начало борьбу за LTE-частоты 1
03.09.2012 «Интеллект Телеком» продемонстрировала новую видеоинформационную систему со звуковыми прожекторами 1
04.07.2012 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 1
16.03.2012 Чиновники переругались из-за частот для АФК «Система» 1
28.07.2011 Club.CNews: Программа DriverPack Solution признана одной из лучших в области разработки ПО 3
12.04.2011 «Интеллект Телеком» вступил в СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов» 2
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
08.12.2010 МТС просят не покупать «яйца» 2
08.12.2010 АПИ просит независимых директоров МТС отклонить предложение о покупке «Системы Телеком» 1
28.09.2010 «Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом 2
19.04.2010 «Интеллект Телеком» обеспечит МТС аналитическими материалами 1
13.04.2010 «Комстар» создал Центр по разработке инновационных технологий и услуг 1
23.03.2010 «Интеллект Телеком» провел испытания оборудования Huawei 1
29.10.2009 АФК «Система» и Nokia Siemens создадут центр разработок в России 2
13.10.2009 «А1 Агрегатор» подвёл итоги «мобильного голосования» в г. Кингисеппе 1
04.08.2009 «Комстар-ОТС» развивает видеоконференцсвязь 2
09.04.2009 Круглый стол CNews: о видеоконференцсвязи в кризис 1
17.07.2008 «Комстар-ОТС» построит сеть мобильного WiMAX на оборудовании Nortel 1
04.07.2008 Юрий Прохоров назначен первым заместителем гендиректора ФГУП «Космическая связь» 2
27.02.2008 Проект мобильных платежей запустят в трех городах РФ 1
06.02.2008 «Комстар-ОТС» инвестирует $20 млн в развитие сети в ЮФО 2
17.01.2008 «Комстар-ОТС» создал научно-технический совет 1
19.02.2007 «Интеллект Телеком» продали за 100 тыс. рублей 6
16.02.2007 «Ситроникс» приобрел научно-техническое предприятие «Интеллект Телеком» 2

Публикаций - 44, упоминаний - 63

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1478 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 7
МТС - Система Телеком 239 6
Транзит-Телеком 8 5
Ростелеком 11079 5
Антарес 33 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 4
МегаФон 11031 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 3
Квазар-Микро - КМ 166 2
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 2
Siemens AG - Siemens Group 2677 2
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 2
IBM - International Business Machines Corp 9721 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 430 2
NVision Group - Энвижн Груп 701 2
РТИ 155 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 649 2
Kometa - Комета 160 2
DRP - DriverPack Solution - Драйверпак 11 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
МТС П - Мобильные Телематические Системы Позиционирования 4 1
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 1
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 1
Системы документооборота 523 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 1
АйСи Групп - IC Group - Айси Тех - АйСи Инвест 19 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Спецстройкрым 2 1
ВЕК АКБ - Акционерный коммерческий банк 4 1
Ленморниипорект 2 1
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 1
Евротраст КБ 10 1
WordSteps - Вордстепс 2 1
АйСи Групп - АйСи Доставка - АйСи Логистик 2 1
ПСБ - Промсвязьбанк 979 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
СДМ-Банк 76 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 338 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 49 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
RuCom 4 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 734 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 785 5
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2355 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 63 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 75 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6037 1
Судебная власть - Judicial power 2532 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 318 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 289 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 6
Международная академия связи - МАС 46 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23297 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10454 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29984 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7455 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10317 5
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5035 3
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EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1304 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2451 2
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 73 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13646 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6541 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6515 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1067 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2274 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9872 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7902 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4764 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11997 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1506 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5461 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2521 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3002 2
Космодром Байконур 1072 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 1
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
IBM I2 - IBM Smarter Cities 12 1
Living PlanIT - PlanIT UOS - PlanIT Urban Operating Systems 1 1
Apple iOS 8672 1
Oracle Java - язык программирования 3508 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1395 1
Apple iPhone 6 4860 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 565 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 301 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2581 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
UnionTech - UOS - Unity Operating System 40 1
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 34 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 347 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 1
Никифоров Николай 1141 5
Ройтман Евгений 44 5
Громаков Юрий 9 4
Кузнецов Павел 42 4
Лихачев Николай 7 3
Вронец Александр 12 2
Шилов Анатолий 9 2
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 2
Рейман Леонид 1066 2
Щеголев Игорь 699 2
Корня Алексей 80 2
Дмитриев Кирилл 121 2
Ершов Андрей 52 2
Прохоров Юрий 64 2
Медведев Дмитрий 1667 2
Сивидов Алексей 40 1
Кузяков Артур 5 1
Мардер Наум 116 1
Аверин Алексей 5 1
Поповский Александр 93 1
Ганин Александр 4 1
Степанов Антон 72 1
Приданцев Сергей 149 1
Кореш Виктор 83 1
Солонин Виталий 90 1
Соковнин Ярослав 2 1
Щебетов Сергей 34 1
Дронов Дмитрий 27 1
Герман Андрей 24 1
Сельков Андрей 15 1
Бутенко Валерий 13 1
Жуков Виктор 11 1
Журавель Юрий 9 1
Свирский Олег 7 1
Остапчук Алексей 8 1
Осетров Виктор 5 1
Кольчугин Дмитрий 2 1
Залесский Сергей 3 1
Паничкин Андрей 1 1
Парменов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 3
Россия - ПФО - Пензенская область 654 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5531 2
Европа 25052 2
Земля - планета Солнечной системы 10927 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2351 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1794 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 774 2
Китай - Шанхай 841 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1830 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жостово 4 1
Дания - Гульдоргсунд 1 1
Казахстан - Республика 6147 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1283 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2560 1
Армения - Республика 2479 1
Дания - Королевство 1376 1
Швеция - Королевство 3802 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
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Украина 7979 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 11
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ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2794 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5731 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3085 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7751 1
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FT - Financial Times 1308 1
РИА Новости 1046 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 63 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 337 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
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РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 25 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1268 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
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