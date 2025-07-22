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АйСи Инвест
УПОМИНАНИЯ
АйСи Инвест и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6318 3
|Кузнецов Павел 37 7
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 2
|Стремоусов Кирилл 1 1
|Шадаев Максут 1076 1
|Громяк Юрий 1 1
|Маншилин Максим 1 1
|РИА Новости 954 1
|ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
|Ведомости 1108 1
|Forbes - Форбс 875 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2021 1
|Wikipedia - Википедия 539 1
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