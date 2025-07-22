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АйСи Инвест


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 В Крыму появится новый сотовый оператор 1
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 1
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 3
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 1
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

АйСи Инвест и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 8
Ростелеком 10048 8
Миранда-Медиа 63 8
К Телеком - Исеть Телеком 89 6
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 35 6
К-Телеком - Win Mobile 45 5
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 4
Vodafone Group 1384 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3000 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8978 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 2
Миранда-Медиа - Крымтелеком 54 2
СИНХ - Таттелеком 211 2
МегаФон 9437 2
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4259 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1165 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
КСК Технологии 44 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 1
Telegram Group 2308 1
Лугаком - Lugacom 10 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 102 1
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Киевстар - Kyivstar 545 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 184 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Спецстройкрым 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1229 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 689 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3049 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6318 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28429 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21347 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2542 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4970 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10949 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8801 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4761 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10990 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6582 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1562 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1793 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6607 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8049 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8796 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 576 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 364 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1309 1
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ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Ведомости 1108 1
Forbes - Форбс 875 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2021 1
Wikipedia - Википедия 539 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1161 1
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