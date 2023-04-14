Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года

Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить частоты для сотовой связи на территориях ДНР и ЛНР компаниям «К-Телеком» и «Миранда-Медиа», уже работающим на территориях двух других новых российских регионов - Херсонской и Запорожской областей. Одновременно для всех сотовых операторов из этих регионов планируется утвердить график покрытия сетями связи населенных пунктов и автодорог.

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о распределении частот для сотовой связи на территории четырех новых российских регионов: Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Как на территориях новых российских регионов появлялась сотовая связь

Напомним, в 2014 г. полуостров Крым отсоединился от Украины и стал частью России. После этого в России появились два новых региона: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Тогда же о своей независимости от Украины объявили ДНР и ЛНР.

Первым сотовым оператором, начавшим работать в Крыму после присоединения к России, стала компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Позднее на территории полуострова заработал еще один сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»), использующий общую инфраструктуру с «К-Телеком».

Для оказания услуг фиксированной связи на территории Крыма «Ростелеком» создал компанию «Миранда-Медиа», которой также принадлежат два подводных волоконно-оптических канала связи (ВОЛС), проложенных в Крым с материковой территории России. Позднее «Ростелеком» снизил до менее чем 20% долю свою долю в «Миранда-Медиа». Также данная компания приобрела лицензию на оказание услуги сотовой связи на территории полуострова Крым.

В 2015 г. в ДНР появился собственный сотовый оператор – «Республиканский оператор связи» (РОС, торговая марка «Феникс»). Тогда же свой сотовый оператор появился и в ЛНР – это была компания «Лугаком».

СВО и новые сотовые операторы

В начале 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР. После этого началась специальная военная операция (СВО) России на Украине, в рамках которой Россия установила контроль над большей частью территории Херсонской и Запорожской областей. Украинские сотовые операторы ушли из этих областей.

Их место заняли российские операторы: «К-Телеком» (работает на этих территориях под торговой маркой «+7Телеком»), «МирТелеком» (считается связанным с «Миранда-Медиа») и РОС из ДНР. Осенью 2022 г. по результатам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Одновременно новым владельцем «К-Телеком» и «КТК-Телеком» стала компания «АйСи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту «Мобильных телесистем» (МТС) Павлу Кузнецову. Также в ЛНР на месте «Лугаком» была создана новая структура – «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).

В конце 2022 г. ГКРЧ приняла решение о выделении частот для сотовой связи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По сути, комиссия зафиксировала сложившее положение дел: частоты в Херсонской и Запорожской областях получили «К-Телеком», «МирТелеком» и РОС, в ДНР – РОС, в ЛНР – МКС.

В ДНР и ЛНР появятся два новых сотовых оператора

На нынешнем заседании частоты для сотовой связи на территориях ДНР и ЛНР также получат «К-Телеком» и «МирТелеком». Таким образом, в каждом из четырех новых регионов России будет по три сотовых оператора. У каждого из четырех операторов на территории соответствующих регионов будут частоты для всех трех поколений сотовой связи: GSM (второе поколение), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G).

Планируемое распределение радиочастот на территории новых российских регионов

Субъект Оператор Полосы используемых радиочастот для стандарта GSM, МГц Полосы используемых радиочастот для стандарта UMTS, МГц Полосы используемых радиочастот для стандарта LTE, МГц Донецкая Народная Республика ГУП ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855 895-905/940-950;1940-1960/2130-2150 842-852/801-811; 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855; 1940-1960/2130-2150; 2520-2545/2640-2665 ООО «Миранда-медиа» 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830 880-895/925-940;1920-1940/2110-2130 832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640 ООО «К-телеком» 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880 905-915/950-960; 1960-1980/2150-2170 852-862/811-820; 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880; 1960-1980/2150-2170; 2545-2570/2665-2690 Запорожская область ООО «МирТелеком» 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830 880-895/925-940; 1920-1940/2110-2130 832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640 ООО «К-телеком» 905-915/950-960;1760-1785/1855-1880 905-915/950-960; 1960-1980/2150-2170 852-862/811-820; 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880; 1960-1980/2150-2170; 2545-2570/2665-2690 ГУП ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855 895-905/940-950; 1940-1960/2130-2150 842-852/801-811; 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855; 1940-1960/2130-2150; 2520-2545/2640-2665 Луганская Народная Республика ООО «Миранда-медиа» 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830 880-895/925-940; 1920-1940/2110-2130 832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640 ООО «К-телеком» 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880 905-915/950-960; 1960-1980/2150-2170 852-862/811-820; 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880; 1960-1980/2150-2170; 2545-2570/2665-2690 ООО «МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 895-905/940-950;1735-1760/1830-1855 895-905/940-950; 1940-1960/2130-2150 842-852/801-811; 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855; 1940-1960/2130-2150; 2520-2545/2640-2665 Херсонская область ООО «МирТелеком» 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830 880-895/925-940; 1920-1940/2110-2130 832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640

Источник: CNews Analytics, ГКРЧ Перейти к полной таблице

Для GSM будут выделены частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГЦ. Для UMTS будут выделены частоты в диапазоне 1,9-2,1 ГГц. При этом GSM-частоты в диапазоне 900 МГц также можно будет использоваться и для UMTS.

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Для LTE будут выделены частоты в диапазонах 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц. Кроме того, для LTE можно будет использоваться GSM-частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГЦ и UMTS-частоты в диапазоне 1,9-2,1 ГГц.

Таким образом, распределение частот на территории новых российских регионов будет соответствовать общероссийскому, включая принятый в России принцип технологический нейтральности, позволяющий частоты, выделенные под определенную технологию, использоваться также и для более современных технологий.

График покрытия территорий новых регионов сетями сотовой связи

Кроме того, для сотовых операторов устанавливается график по покрытию территорий. РОС и МКС на территориях ДНР и ЛНР соответственно до конца 2023 г. должны покрыть сетями GSM/UMTS 90% населенных пунктов и автомобильных дорог. Для сетей LTE этот показатель составляет 70%.

«Миранда-Медиа» и «К-Телеком» на территориях ДНР и ЛНР до конца 2024 г. должны покрыть 70% населенных пунктов и автодорог сетями всех трех стандартов. К концу 2025 г. у всех перечисленных сотовых операторов должно быть обеспечено в ДНР и ЛНР полное покрытие населенных пунктов и автомобильных дорог сетями всех трех сотовых стандартов.

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План-график покрытия сотовыми сетями территорий новых российских регионов

Оператор Дата достижения показателя,«доля населенных пунктов, покрытых связью» (% от общего числа населенных пунктов) Дата достижения показателя, «доля автомобильных дорог, покрытых связью» (% от общего числа автомобильных дорог) 45 261 45 627 45 992 45 261 45 627 45 992 GSM/UMTS LTE GSM/UMTS LTE GSM/UMTS LTE GSM/UMTS LTE GSM/UMTS LTE GSM/UMTS LTE Луганская народная республика ООО «МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 90% 70% 95% 90% 100% 100% 90% 70% 95% 90% 100% 100% ООО «Миранда-медиа» - - 70% 70% 100% 100% - - 70% 70% 100% 100% ООО «К-телеком» - - 70% 70% 100% 100% - - 70% 70% 100% 100% Донецкая народная республика ГУП ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» 90% 70% 95% 90% 100% 100% 90% 70% 95% 90% 100% 100% ООО «Миранда-медиа» - - 70% 70% 100% 100% - - 70% 70% 100% 100% ООО «К-телеком» - - 70% 70% 100% 100% - - 70% 70% 100% 100%

На территориях Херсонской и Запорожской областей «К-Телеком», «МирТелеком» и РОС до конца 2023 г. должно покрыть сетями GSM/UMTS 80% населенных пунктов и 90% автодорог. Сетями LTE должно быть покрыто 80% населенных пунктов и автомобильных дорог. До конца 2025 г. все три указанных сотовых операторов должно будут покрыть сетями всех трех стандартов все населенные пункты и автомобильные дороги Херсонской и Запорожской областей.

В приложениях к решению ГКРЧ планируется перечислить населенные пункты и перечень автодорог на территории новых российских регионов, которые планируется покрыть сетями сотовой связи. Речь идет только о тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем российских властей.

В «К-Телеком» и Минцифры не ответили на вопросы CNews по вопросу о распределении частот на новых территориях. Представители «Миранда-Медиа» от комментариев отказались.