Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года
Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить частоты для сотовой связи на территориях ДНР и ЛНР компаниям «К-Телеком» и «Миранда-Медиа», уже работающим на территориях двух других новых российских регионов - Херсонской и Запорожской областей. Одновременно для всех сотовых операторов из этих регионов планируется утвердить график покрытия сетями связи населенных пунктов и автодорог.
ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о распределении частот для сотовой связи на территории четырех новых российских регионов: Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.
Как на территориях новых российских регионов появлялась сотовая связь
Напомним, в 2014 г. полуостров Крым отсоединился от Украины и стал частью России. После этого в России появились два новых региона: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Тогда же о своей независимости от Украины объявили ДНР и ЛНР.
Первым сотовым оператором, начавшим работать в Крыму после присоединения к России, стала компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Позднее на территории полуострова заработал еще один сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»), использующий общую инфраструктуру с «К-Телеком».
Для оказания услуг фиксированной связи на территории Крыма «Ростелеком» создал компанию «Миранда-Медиа», которой также принадлежат два подводных волоконно-оптических канала связи (ВОЛС), проложенных в Крым с материковой территории России. Позднее «Ростелеком» снизил до менее чем 20% долю свою долю в «Миранда-Медиа». Также данная компания приобрела лицензию на оказание услуги сотовой связи на территории полуострова Крым.
В 2015 г. в ДНР появился собственный сотовый оператор – «Республиканский оператор связи» (РОС, торговая марка «Феникс»). Тогда же свой сотовый оператор появился и в ЛНР – это была компания «Лугаком».
СВО и новые сотовые операторы
В начале 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР. После этого началась специальная военная операция (СВО) России на Украине, в рамках которой Россия установила контроль над большей частью территории Херсонской и Запорожской областей. Украинские сотовые операторы ушли из этих областей.
Их место заняли российские операторы: «К-Телеком» (работает на этих территориях под торговой маркой «+7Телеком»), «МирТелеком» (считается связанным с «Миранда-Медиа») и РОС из ДНР. Осенью 2022 г. по результатам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.
Одновременно новым владельцем «К-Телеком» и «КТК-Телеком» стала компания «АйСи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту «Мобильных телесистем» (МТС) Павлу Кузнецову. Также в ЛНР на месте «Лугаком» была создана новая структура – «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).
В конце 2022 г. ГКРЧ приняла решение о выделении частот для сотовой связи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По сути, комиссия зафиксировала сложившее положение дел: частоты в Херсонской и Запорожской областях получили «К-Телеком», «МирТелеком» и РОС, в ДНР – РОС, в ЛНР – МКС.
В ДНР и ЛНР появятся два новых сотовых оператора
На нынешнем заседании частоты для сотовой связи на территориях ДНР и ЛНР также получат «К-Телеком» и «МирТелеком». Таким образом, в каждом из четырех новых регионов России будет по три сотовых оператора. У каждого из четырех операторов на территории соответствующих регионов будут частоты для всех трех поколений сотовой связи: GSM (второе поколение), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G).
|Субъект
|Оператор
|Полосы используемых радиочастот для стандарта GSM, МГц
|Полосы используемых радиочастот для стандарта UMTS, МГц
|Полосы используемых радиочастот для стандарта LTE, МГц
|Донецкая Народная Республика
|ГУП ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
|895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855
|895-905/940-950;1940-1960/2130-2150
|842-852/801-811; 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855; 1940-1960/2130-2150; 2520-2545/2640-2665
|ООО «Миранда-медиа»
|880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830
|880-895/925-940;1920-1940/2110-2130
|832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640
|ООО «К-телеком»
|905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880
|905-915/950-960; 1960-1980/2150-2170
|852-862/811-820; 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880; 1960-1980/2150-2170; 2545-2570/2665-2690
|Запорожская область
|ООО «МирТелеком»
|880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830
|880-895/925-940; 1920-1940/2110-2130
|832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640
|ООО «К-телеком»
|905-915/950-960;1760-1785/1855-1880
|905-915/950-960; 1960-1980/2150-2170
|852-862/811-820; 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880; 1960-1980/2150-2170; 2545-2570/2665-2690
|ГУП ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
|895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855
|895-905/940-950; 1940-1960/2130-2150
|842-852/801-811; 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855; 1940-1960/2130-2150; 2520-2545/2640-2665
|Луганская Народная Республика
|ООО «Миранда-медиа»
|880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830
|880-895/925-940; 1920-1940/2110-2130
|832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640
|ООО «К-телеком»
|905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880
|905-915/950-960; 1960-1980/2150-2170
|852-862/811-820; 905-915/950-960; 1760-1785/1855-1880; 1960-1980/2150-2170; 2545-2570/2665-2690
|ООО «МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
|895-905/940-950;1735-1760/1830-1855
|895-905/940-950; 1940-1960/2130-2150
|842-852/801-811; 895-905/940-950; 1735-1760/1830-1855; 1940-1960/2130-2150; 2520-2545/2640-2665
|Херсонская область
|ООО «МирТелеком»
|880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830
|880-895/925-940; 1920-1940/2110-2130
|832-842/791-801; 880-895/925-940; 1710-1735/1805-1830; 1920-1940/2110-2130; 2500-2520/2620-2640
Источник: CNews Analytics, ГКРЧПерейти к полной таблице
Для GSM будут выделены частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГЦ. Для UMTS будут выделены частоты в диапазоне 1,9-2,1 ГГц. При этом GSM-частоты в диапазоне 900 МГц также можно будет использоваться и для UMTS.
Для LTE будут выделены частоты в диапазонах 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц. Кроме того, для LTE можно будет использоваться GSM-частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГЦ и UMTS-частоты в диапазоне 1,9-2,1 ГГц.
Таким образом, распределение частот на территории новых российских регионов будет соответствовать общероссийскому, включая принятый в России принцип технологический нейтральности, позволяющий частоты, выделенные под определенную технологию, использоваться также и для более современных технологий.
График покрытия территорий новых регионов сетями сотовой связи
Кроме того, для сотовых операторов устанавливается график по покрытию территорий. РОС и МКС на территориях ДНР и ЛНР соответственно до конца 2023 г. должны покрыть сетями GSM/UMTS 90% населенных пунктов и автомобильных дорог. Для сетей LTE этот показатель составляет 70%.
«Миранда-Медиа» и «К-Телеком» на территориях ДНР и ЛНР до конца 2024 г. должны покрыть 70% населенных пунктов и автодорог сетями всех трех стандартов. К концу 2025 г. у всех перечисленных сотовых операторов должно быть обеспечено в ДНР и ЛНР полное покрытие населенных пунктов и автомобильных дорог сетями всех трех сотовых стандартов.
|Оператор
|Дата достижения показателя,«доля населенных пунктов, покрытых связью» (% от общего числа населенных пунктов)
|Дата достижения показателя, «доля автомобильных дорог, покрытых связью» (% от общего числа автомобильных дорог)
|45 261
|45 627
|45 992
|45 261
|45 627
|45 992
|GSM/UMTS
|LTE
|GSM/UMTS
|LTE
|GSM/UMTS
|LTE
|GSM/UMTS
|LTE
|GSM/UMTS
|LTE
|GSM/UMTS
|LTE
|Луганская народная республика
|ООО «МОБИЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
|90%
|70%
|95%
|90%
|100%
|100%
|90%
|70%
|95%
|90%
|100%
|100%
|ООО «Миранда-медиа»
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|ООО «К-телеком»
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|Донецкая народная республика
|ГУП ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
|90%
|70%
|95%
|90%
|100%
|100%
|90%
|70%
|95%
|90%
|100%
|100%
|ООО «Миранда-медиа»
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|ООО «К-телеком»
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
|-
|-
|70%
|70%
|100%
|100%
На территориях Херсонской и Запорожской областей «К-Телеком», «МирТелеком» и РОС до конца 2023 г. должно покрыть сетями GSM/UMTS 80% населенных пунктов и 90% автодорог. Сетями LTE должно быть покрыто 80% населенных пунктов и автомобильных дорог. До конца 2025 г. все три указанных сотовых операторов должно будут покрыть сетями всех трех стандартов все населенные пункты и автомобильные дороги Херсонской и Запорожской областей.
В приложениях к решению ГКРЧ планируется перечислить населенные пункты и перечень автодорог на территории новых российских регионов, которые планируется покрыть сетями сотовой связи. Речь идет только о тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем российских властей.
В «К-Телеком» и Минцифры не ответили на вопросы CNews по вопросу о распределении частот на новых территориях. Представители «Миранда-Медиа» от комментариев отказались.