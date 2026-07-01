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Спецстройкрым

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 Новым главой СДЭК стал бывший топ-менеджер МТС 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Спецстройкрым и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Миранда-Медиа 77 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1453 1
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 1
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 1
АйСи Групп - IC Group - Айси Тех - АйСи Инвест 18 1
Ростелеком 10862 1
Yandex - Яндекс 9104 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 1
Vodafone Group 1411 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 1
К Телеком - Исеть Телеком 96 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 1
КСК Технологии 47 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 47 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
АйСи Групп - АйСи Доставка - АйСи Логистик 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1257 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5342 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 360 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2255 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
Кузнецов Павел 42 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 169 1
Армения - Республика 2433 1
Россия - ЮФО - Севастополь 610 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1073 1
Украина 7906 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2233 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8806 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8442 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 861 1
РИА Новости 1029 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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