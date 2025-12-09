Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь

В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 2

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1

Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 6

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 3

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 4

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 2

В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2

Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1

Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио 3

В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 3

Украина заблокировала звонки в Крым 1