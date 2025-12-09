Разделы

Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь

09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 2
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 2
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 6
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 3
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 2
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 2
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 1
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 4
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 4
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 2
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 2
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 3
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
14.05.2015 МЧС хочет отобрать у Россвязи телеком-оператора 1
14.05.2015 Власти Севастополя и Крыма делят активы украинских телеком-операторов 3
12.05.2015 Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио 3
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 3
27.02.2015 Крым национализировал телеком-оператора Рината Ахметова 1
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса 2
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым 1
11.11.2014 Украина заблокировала звонки в Крым 1
26.09.2014 Власти Севастополя обвинили «Укртелеком» в кибертерроризме 2
25.09.2014 Севастополь остался без телефонной связи 5
26.08.2014 Жителей Севастополя отключат от «Укртелекома» 3
09.07.2014 Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО 1

Укртелеком 242 29
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 23
Киевстар - Kyivstar 557 22
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 19
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 18
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 18
К Телеком - Исеть Телеком 90 17
К-Телеком - Win Mobile 46 16
Ростелеком 10306 15
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 15
СИНХ - Таттелеком 219 13
Миранда-Медиа 71 13
Тримоб 34 10
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 7
МегаФон 9892 7
Vodafone Group 1394 7
Астелит 135 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 6
Huawei 4221 6
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 4
Интертелеком - Intertelecom 37 4
ZTE Corporation 772 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 3
Вайнах Телеком 50 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Сонет 170 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 31 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 288 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 4
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 4
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 31 4
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
Фин-Партнер УК 4 2
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 2
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
СтройГазМонтаж 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Спецстройкрым 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Регионстрой 8 1
eBay Inc 1631 1
Почта России ПАО 2245 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 10
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 6
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 73 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 22
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 19
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 276 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 676 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 337 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Google Cloud Services 233 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Архивный фонд РФ 110 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Космодром Байконур 1071 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 11
Ахметов Ринат 56 8
Меняйло Сергей 22 8
Полонский Дмитрий 15 7
Аксенов Сергей 28 6
Громов Ростислав 13 6
Ротенберг Борис 9 5
Ройтман Евгений 44 4
Зарицкий Владимир 8 4
Никифоров Николай 1136 4
Кузнецов Павел 39 4
Белик Дмитрий 15 3
Зырьянов Сергей 3 3
Дворяненко Вадим 5 3
Рубцов Сергей 33 2
Химич Роман 44 2
Иванюк Вячеслав 14 2
Шафигуллин Лутфулла 8 2
Развожаев Сергей 2 2
Клименко Дмитрий 2 2
Сухов Андрей 6 2
Топорищев Павел 3 2
Иванов Олег 146 2
Голомолзин Анатолий 75 1
Брюквин Юрий 299 1
Ткаченко Владимир 12 1
Дрозденко Владимир 1 1
Полосов Олег 1 1
Савватеев Денис 2 1
Зима Иван 22 1
Зинченко Антон 4 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Нагорный Дмитрий 2 1
Винокуров Сергей 2 1
Шарапова Ольга 3 1
Клименко Виктор 1 1
Большаков Артем 3 1
Данкин Александр 2 1
Салманов Олег 1 1
Громяк Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 37
Россия - ЮФО - Севастополь 581 37
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 37
Украина 7793 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 23
Армения - Республика 2368 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Украина - Киев 1141 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 48 3
Донбасс 61 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Швеция - Королевство 3715 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 2
Украина - Запорожская область 118 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 2
Ливан - Ливанская Республика 196 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 1
Грузия - Тбилиси 103 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 1
Абхазия - Республика 182 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Грузия 1282 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 37
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 21
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 203 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 3
Приватизация - форма преобразования собственности 536 3
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Всероссийская перепись населения 185 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 413 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
Комсомольская правда ИД 72 2
Радио России - радиостанция 49 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
РИА Новости 984 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Рустелеком ТК 304 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
