Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму

Госкомиссия по радиочастотам намерена выставить на аукцион частоты для сотовой связи стандарта LTE в диапазонах 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц в Крыму и Севастополе. Предыдущая попытка выставить на аукцион LTE-частоты в Севастополе оказалась неудачной – на них появился только один претендент.

ГКРЧ готовит торги по LTE-частотам в Крыму

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о выставлении на аукцион частот для сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Это следует из повестки заседания комиссии, имеющейся в распоряжении CNews.

Согласно материалам ГКРЧ, в комиссию поступили заявки от операторов связи на выделение частот в Крыму и Севастополе в диапазонах 800 МГц (806,5 – 813,5 МГц и 847,5 – 854,5 МГц) и 2,5 – 2,7 ГГц (2,5 – 2,51 ГГц и 2,62 – 2,63 ГГц; 2,51 – 2,52 ГГц и 2,63 – 2,64 ГГц; 2,52 – 2,53 ГГц и 2,64 – 2,65 ГГц; 2,53 – 2,54 ГГц и 2,65 – 2,66 ГГц; 2,56 – 2,57 ГГц и 2,68 – 2,69 ГГц). Речь идет о технологии FDD, когда прием и передача данных разнесены по парным полосам частот.

В ГКРЧ отмечают, что доступный для оказания услуг связи радиочастотный спектр в диапазоне 791 – 862 МГц является ограниченным. В связи с этим комиссия планирует поручить Роскомнадзору выставить на торги частоты в указанных диапазонах частот. При этом минимальный радиочастотный ресурс для оказания услуг связи в диапазоне 800 МГц составляет две полосы шириной по 7,5 МГц каждая, в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц – две полосы шириной по 10 МГц каждая.

ГКРЧ выставит на аукцион частоты для LTE в Крыму и Севастополе. Предыдущий аукцион LTE-частот в Севастополе оказался неудачным

Торги должны будут проведены не позднее III квартала 2022 г. В последние годы торги на оказание услуг связи с помощью радиочастот осуществлялись в форме аукциона. Соответственно, в диапазоне 800 МГц может быть разыгран один лот, в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц – пять.

Как в Крыму заново складывался рынок сотовой связи

В 2014 г., после присоединения полуострова Крым к России, на его территории заново стал формировать телекоммуникационный рынок. Первым сотовым оператором в регионе стала компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), построившая свою сеть на базе имевшейся на полуострове инфраструктуры «МТС-Украина» - «дочке» российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Участники рынка считают владельцем компании ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouch), партнера МТС в Армении.

Российский МТС формально в Крыму не работал. Однако сразу после присоединения Крыма к России на территории полуострова активно стали продаваться SIM-карты российского МТС. Формально они были приписаны к Краснодарскому краю, но они находились в техническом роуминге в сети «К-телеком» и за их обслуживание не взималась роуминговая наценка. Долгое время российским МТС был самым популярным сотовым оператором на полуострове, но в последнее время его присутствие заметно ослабло.

На территории полуострова Крым находятся два субъекта федерации: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Власти Республики Крым в 2015 г. национализировали имущество, имевшееся на полуострове у украинского сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и основного на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». На базе этих активов был создан оператор фиксированной и мобильной связи «Крымтелеком», который в конце 2018 г. был приватизирован.

Со своей стороны, власти Севастополя на базе активов «Киевстара» и «Укртелекома» создали собственного оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком». Тот, в свою очередь, совместно с московским системным интегратором «АйТи-Прогресс» создали сотового оператора «Севтелекомсвязь» (торговая марка «Севмобайл»). Также в 2016 г на полуострове заработал сотовый оператор «КТК-Телеком2 (торговая марка Volna Mobile), построивший свою сеть в рамках соглашения о совместном использовании радиочастот с «К-Телеком».

Присутствие «дочки» «Ростелекома» в Крыму

Кроме того, «Ростелеком» проложил два подводных магистральных канала от основной территории России до Крыма и скупил ряд активов фиксированной связи в Крыму. Для управления этими активами была создана компания «Миранда-Медиа», впоследствии «Ростелеком» снизил свою долю в ней до менее чем 20%.

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Также «Таттелелеком» - основной оператор фиксированной связи в Татарстане – создал компанию «Элемтэ-Инвест», получившую лицензии на услуги связи (включая сотовую) в Крыму. Компания так и не начала работу, а в 2020 г. она была приобретена «Мирандой-Медиа».

Неудавшаяся попытка выставить на торги LTE-частоты в Севастополе

В 2020 г. ГКРЧ уже поручала Роскомнадзору провести аукцион по продаже частот для технологии LTE в диапазонах 791 – 798,5 МГц и 832-839,5 МГц на территории Севастополя. Аукцион был назначен на сентябрь 2021 г со стартовой ценой 45 млн руб., но он был признан несостоявшимся, так как на него была подана только одна заявка. По информации источника CNews на крымском телекоммуникационном рынке, данную заявку подавала «Миранда-Медиа».

Собеседник CNews считает, что в ходе предстоящего аукциона «Миранда-Медиа» будет претендовать на частоты в диапазоне 800 МГц: компания сейчас строит собственную сеть, при этом частот в этом диапазоне у нее не хватает. «Частоты же в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц будут интересны «К-Телеком» и «КТК-Телеком. У них уже есть частоты в диапазоне 800 МГц, и, как показывает опыт МТС, частоты в обоих диапазонах можно успешно агрегировать» , - добавляет источник издания.

Опрошенные CNews крымские телекоммуникационные компании – «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Миранда-Медиа» - к моменту публикации не ответили на запросы о предстоящем аукционе.