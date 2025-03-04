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Ткаченко Владимир
Ткаченко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
|Некстер ИК 33 1
|Ким Дмитрий 61 1
|Овчинин Алексей 3 1
|Кучеренко Максим 1 1
|Артемьев Олег 7 1
|Полонский Дмитрий 15 1
|Рогожникова Анастасия 1 1
|Громов Ростислав 13 1
|Богатов Антон 79 1
|Овчинников Борис 129 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Гончаров Алексей 10 1
|Люшнин Сергей 2 1
|Поддубная Галина 2 1
|Коплик Артур 4 1
|Лосевская Дарья 1 1
|САПР и графика 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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