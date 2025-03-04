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Ткаченко Владимир


04.03.2025 «DатаРу Консалтинг» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 1
14.02.2023 Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 1
30.01.2023 VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве 1
19.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost 1
28.11.2022 Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность 1
15.11.2022 «Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве 1
14.10.2022 Treolan начинает поставки ВКС VideoMost 1
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 1
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 1
03.02.2014 Власти Краснодарского края опровергли заявление «Ростелекома» о создании «Системы-112» в Сочи 1
25.05.2007 Закон «О связи» атакуют из космоса 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Ткаченко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 276 6
Spirit DSP - Спирит Корп 471 6
Huawei 3962 5
Cisco Systems 5126 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 5
Poly - Plantronics 136 4
Ростелеком 9774 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 3
ZTE Corporation 749 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Киевстар - Kyivstar 541 1
Укртелеком 241 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 1
ИТ-Прогресс 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 1
Globalstar - Глобалстар 182 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 1
HP Inc. 5695 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
AT&T Inc 1681 1
MONT - МОНТ 147 1
Microsoft Corporation 24690 1
Samsung Electronics 10297 1
Apple Inc 12159 1
China Mobile 407 1
Oracle Corporation 6716 1
Toshiba Corporation 2931 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Merlion - Мерлион 814 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Mavenir 16 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Adobe Systems 1554 1
LG Electronics 3620 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
HTC Corporation 1499 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Некстер ИК 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8108 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10599 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 995 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12647 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 2
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4810 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 1
Автоответчик - Answering machine 190 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7814 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6994 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7418 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7486 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2178 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5772 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4222 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2856 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6156 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5815 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 5
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 4
Linux OS 10044 3
Microsoft Exchange 1744 2
Apple iOS 7857 2
Google Android 14087 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 2
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Rakuten Viber 628 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
Microsoft Outlook 1393 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
Microsoft Windows 15751 1
Apple macOS 2077 1
Microsoft Whiteboard 15 1
Ким Дмитрий 61 1
Овчинин Алексей 3 1
Кучеренко Максим 1 1
Артемьев Олег 7 1
Полонский Дмитрий 15 1
Рогожникова Анастасия 1 1
Громов Ростислав 13 1
Богатов Антон 79 1
Овчинников Борис 129 1
Степанюк Михаил 68 1
Гончаров Алексей 10 1
Люшнин Сергей 2 1
Поддубная Галина 2 1
Коплик Артур 4 1
Лосевская Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Украина 7637 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1974 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1795 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 1
Куба - Республика 363 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1281 1
Беларусь - Белоруссия 5728 1
Грузия 1247 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Армения - Республика 2298 1
Швеция - Королевство 3625 1
Казахстан - Республика 5574 1
Монголия 351 1
Туркмения - Туркменистан 433 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Таджикистан - Республика 868 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
Армения - Ереван 200 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2207 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5882 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Аудит - аудиторский услуги 2699 1
Приватизация - форма преобразования собственности 528 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1042 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 1
САПР и графика 11 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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