Treolan начинает поставки ВКС VideoMost

Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта VideoMost 9.0. Лицензии уже доступны для заказа партнерам дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

VideoMost 9.0 – отечественный программный продукт для видеоконференцсвязи (ВКС) и SaaS-сервис бизнес-коммуникаций, который входит в Единый реестр российского ПО Минцифры и позволяет эффективно заместить иностранные ВКС-продукты и сервисы. VideoMost на рынке более 10 лет.

Компания Treolan (основана в 1990 г., подразделение компании «Ланит») – российский ИТ-дистрибьютор. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний в 250 городах.

VideoMost 9.0 — это сервис облачных видеоконференций, мессенджер и инструменты для совместной работы. Продукт работает на всех популярных платформах, на ПК и мобильных устройствах, из любых сетей. Подключиться к VideoMost можно также по протоколам SIP/H.323 с ВКС-терминалов Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др. Функционал включает персональные и групповые чаты, групповые видеозвонки из мессенджера, работу с документами и файлами, демонстрацию экрана, опросы и голосования, трансляции в соцсети, запись сеансов видеосвязи и др.

Клиенты продукта VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – государственные и частные организации, включая банки, промышленность и предприятия. VideoMost предлагает различные виды тарифов, в том числе бесплатный сервер на три месяца с возможностью дальнейшего продления.

Дарья Лосевская, менеджер по продукции Treolan: «Treolan расширяет линейку программных решений и представляет партнерам новые продукты VideoMost. Направление корпоративных ВКС сейчас очень актуально. Многие заказчики выбирают такие решения как для совместной работы своих сотрудников, так и для ведения внешних коммуникаций. Вместе с компанией SPIRIT мы предлагаем сервисы международного класса и выгодную схему сотрудничества для проектов российских компаний самого разного уровня».

Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами VideoMost: «Рады заявить о сотрудничестве и уверены, что клиенты компании Treolan оценят надежность, функционал, простоту и удобство VideoMost для корпоративных коммуникаций. Наши партнеры помогают заказчикам использовать самый передовой софт на выгодных условиях. Вместе мы обеспечиваем быструю и эффективную цифровизацию для бизнеса и государственных организаций».

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Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты SPIRIT лицензированы и/или стоят внутри потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mavenir, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance Jio, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других компаний. Прямые клиенты SPIRIT сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost – программный ВКС сервер российской компании SPIRIT для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др. для корпоративных клиентов.

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.