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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гончаров Алексей


06.03.2025 Positive Technologies проверит защищенность девяти своих продуктов на Standoff Bug Bounty 1
23.08.2024 Нейросети помогли «Яндексу» заблокировать 197 тыс. рекламных аккаунтов мошенников за полгода 1
17.08.2023 «Яндекс» ускорил проверку рекламного трафика на фрод и улучшил точность определения некачественного трафика 1
26.06.2023 Softline объявил о партнерстве с компанией Sofinet 1
12.05.2023 «Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL 1
14.02.2023 Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 1
14.07.2016 Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов 1
10.09.2010 «Русоникс» начал выдавать SSL-сертификаты с поддержкой доменов в зоне .РФ 1
03.12.2009 Rusonyx разместил свои серверы в ЦОД «Акадо Телеком» 1
08.07.2009 За Уралом открыли первый завод оптоволокна 1
30.01.2007 Мобильный бренд-маркетинг от «Информ-мобил» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Гончаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 2
Softline - Софтлайн 2862 2
Yandex - Яндекс 7463 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
ИММО - Информ-Мобил 53 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 11 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Cisco Systems 5127 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Poly - Plantronics 136 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 816 1
Sofinet - Софинет 7 1
8292 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 15 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2936 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1949 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 636 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10831 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4788 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 974 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 616 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4921 1
Освещение - яркость источника света 684 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 1
Script - Скрипт 497 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2087 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1112 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4629 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 137 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
Google Android 14094 1
Apple iOS 7861 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Microsoft Office Excel 1204 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Microsoft Office 3760 1
1С:Лаб 1 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 101 1
Крылов Павел 23 1
Иванов Сергей 388 1
Кочетков Владислав 248 1
Седых Дмитрий 1 1
Ткаченко Владимир 11 1
Куликов Григорий 7 1
Малиновская Ольга 1 1
Карач Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 2
Беларусь - Белоруссия 5733 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1688 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 40 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Россия - ПФО - Самарская область 1332 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2440 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 908 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5919 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4701 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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