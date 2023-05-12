«Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL

«Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL.

KDL — независимая сеть медицинских лабораторий и многочисленных офисов с представленностью в более чем 50 городах России. В рамках проекта «Первый бит» разработал и внедрил единую систему управления нормативно-справочной информацией, что позволило сократить трудозатраты и увеличить скорость обработки заказов на 20%.

Главная трудность заключалась в том, что основные подразделения компании работали в разных программах по одной и той же производимой номенклатуре. Данные в прайс-листах сводились с помощью Excel, а информацию об изменениях приходилось вносить вручную. Отсутствие централизованной базы данных послужило главной причиной для старта проекта внедрения решения «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией». Второй причиной можно назвать снижение административной нагрузки на врачей и специалистов лабораторий.

Команда ИТ-интегратора «Первый бит», офис Спортивная, внедрила единую систему управления НСИ на базе «1С», а также интегрировала её с локальными информационными системами: «1С:Лаб» и CRM. Также планируется настройка интеграции со сторонними системами — SITE, «Выезды на дом» и Laport.

Внедренная MDM-система стала централизованной системой для хранения нормативно-справочной информации по медицинским тестам и наборам тестов. Это облегчило работу сотрудников лаборатории, специалистов, занимающихся сайтом, и упростило процесс предоставления актуальной информации клиентам по услугам и анализам, которых в лаборатории насчитывается более 300 видов по различным медицинским параметрам и показателям. За основу справочника были взяты данные из «1С:Лаб», которые дополнялись данными из других информационных систем и Excel-таблиц.

По итогам реализации проекта данные по номенклатуре были объединены в единое информационное пространство, а в компании появился специальный отдел НСИ для технического сопровождения. В качестве главных результатов также можно отметить разработку и утверждение четкого регламента и методики для ведения справочников, автоматизацию ручного ввода данных, а также обучение пользователей работе в системе, её настройке и развития.

Тимур Аляутдинов, холдинг «Т1»: Бэк-офис холдинга «Т1» составляет 5,3% от общей численности сотрудников Бизнес

«Благодаря совместным усилиям наших коллег и специалистов «Первого бита», офис Спортивная, мы внедрили решение «1С:MDM», способное консолидировать нашу нормативно-справочную базу. Теперь в сети KDL есть единая информационная система, где каждый сотрудник может найти нужную информацию и что немаловажно, отследить историю её изменений, — сказал Алексей Гончаров, руководитель отдела развития информационных систем федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Мы автоматизировали три основных справочника — «Тесты», «Наборы тестов» и «Услуги», а также более 60 вспомогательных справочников по услугам и медицинским анализам и ускорили обработку заказов на 20%».

«За списком ИТ-систем, диагностической аппаратуры и данными мы четко видим своего клиента. Этот проект позволил нам сделать рывок на пути повышения качества предоставляемых услуг, снижения количества случайных ошибок и оптимизации операционных затрат. Прежде всего мы удерживали в фокусе внимания две вещи: создание единого источника данных о диагностических тестах и автоматизацию управления жизненным циклом услуг. Теперь процесс ввода новых тестов стал более предсказуемым. После полного запуска и отладки стандартных операционных процедур мы рассчитываем, что сможем сократить производственный цикл ввода новых тестов, — отметил Сергей Карач, заместитель генерального директора по ИТ федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Я бы отметил еще один вызов, который нам удалось решить, — мы повысили чистоту данных по диагностическим тестам до 87-100% с учетом доверительного интервала в 95%».

«Запуск MDM — это первый шаг к целостности в управлении данными, что в эпоху омниканальной коммуникации существенно увеличивает скорость внедрения изменений и своевременную дистрибуцию информации», — сказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.