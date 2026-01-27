Разделы

Крылов Павел


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 1
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 1
30.10.2020 Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform 1
09.07.2020 Придумана идеальная схема кражи денег с кредиток россиян. Используются фирменные технологии банков 1
09.07.2020 Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами 1
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 1
16.10.2019 «Газпрому» отключили оборудование через спутник 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 1
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством 1
14.08.2019 Group-IB сообщила мошенничествах с приложениями для мобильного банкинга 1
11.07.2019 Технологии Group-IB по защите от онлайн-мошенничества получили признание Gartner 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
18.02.2019 Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK 1
06.09.2016 Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank 1
14.07.2016 Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов 1
16.07.2015 Group-IB получила от «Сколково» 5 млн руб. на проект защиты систем онлайн-платежей 1
04.02.2015 В «Газпроме» создан департамент по импортозамещению технологий 1
28.11.2014 Бизнес vs кибермошенники: новые правила игры 1
20.02.2012 13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Крылов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 815 17
Google LLC 12316 2
Yandex - Яндекс 8552 2
Microsoft Corporation 25307 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 683 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 100 1
TietoEVRY - Tieto 139 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 179 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 185 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
LMF 4 1
Revolut 13 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения 10 1
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 1
Infotell - Инфотелл 5 1
Belmont - Белмонт 13 1
Asseco 23 1
Ростелеком 10385 1
МегаФон 10028 1
Cisco Systems 5230 1
HP Inc. 5766 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1533 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 912 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 1
PayPal 662 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
TeamViewer 131 1
SafeTech - СэйфТек 110 1
Такском - Taxcom 245 1
Coinbase 63 1
Газпром ПАО 1423 2
Visa International 1976 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Capital One 20 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 70 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Благосостояние НПФ 52 1
Компрессор НПП 1 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Газпром СтройТЭК Салават 3 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Связной ГК 1384 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Газпром нефть 675 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Абсолют Банк 242 1
Транснефть 324 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 247 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 11
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 840 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 8
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 453 7
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2352 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 811 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 428 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 956 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 3
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 3
Умные платформы 1873 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
Кибербезопасность - НСД - Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 25 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 17
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 72 5
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 4
F6 - F.A.C.C.T. Preventive Proxy 5 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 141 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 2
Microsoft Dynamics CRM 546 1
NVision Барьер 734 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
ЦФТ Faktura FRAMOS 1 1
Google Play Protect 19 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
RapidSoft - Clientrix 5 1
Google Android 14772 1
Microsoft Windows 16405 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1228 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 624 1
Google Android Package Kit - APK 233 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
SafeTech - PayControl 45 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 158 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 1
Михеев Дмитрий 40 2
Маркелов Виталий 2 2
Карчев Олег 36 2
Качур Кирилл 8 2
Верестникова Дарья 37 1
Леонов Алексей 96 1
Волков Дмитрий 66 1
Касимов Вячеслав 34 1
Лукацкий Алексей 132 1
Ходаков Сергей 42 1
Якобашвили Давид 18 1
Павлунин Станислав 14 1
Парабучев Алексей 14 1
Тимофеев Алексей 7 1
Федоров Павел 10 1
Абрамов Алексей 50 1
Кислицин Никита 14 1
Миркасымов Рустам 7 1
Левин Борис 57 1
Лемякина Анна 16 1
Киреев Александр 37 1
Старков Петр 7 1
Скородумов Олег 17 1
Симоненко Вячеслав 43 1
Мангутов Владислав 33 1
Гончаров Алексей 11 1
Батенев Александр 1 1
Ференец Вадим 29 1
Власов Максим 22 1
Козлова Дарья 37 1
Денисов Степан 2 1
Кусеров Олег 22 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 11 1
Анохова Елена 4 1
Ромашин Максим 5 1
Левин Владимир 19 1
Городецкий Борис 4 1
Борисова Полина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
Казахстан - Республика 5829 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3244 2
Германия - Федеративная Республика 12952 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 1
Польша - Республика 2003 1
Сингапур - Республика 1910 1
Индия - Bharat 5719 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1906 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1706 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1664 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
Нидерланды 3640 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5892 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 1
Английский язык 6882 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Blacklist - Чёрный список 674 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
RTVi - Russian Television International 15 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 1
Ведомости 1277 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Gartner - Гартнер 3616 4
Forrester Research 828 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 4 1
ЦИПР - CIPR Digital Awards 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
