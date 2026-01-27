Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крылов Павел
СОБЫТИЯ
Крылов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Михеев Дмитрий 40 2
|Маркелов Виталий 2 2
|Карчев Олег 36 2
|Качур Кирилл 8 2
|Верестникова Дарья 37 1
|Леонов Алексей 96 1
|Волков Дмитрий 66 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Якобашвили Давид 18 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Парабучев Алексей 14 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Федоров Павел 10 1
|Абрамов Алексей 50 1
|Кислицин Никита 14 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Левин Борис 57 1
|Лемякина Анна 16 1
|Киреев Александр 37 1
|Старков Петр 7 1
|Скородумов Олег 17 1
|Симоненко Вячеслав 43 1
|Мангутов Владислав 33 1
|Гончаров Алексей 11 1
|Батенев Александр 1 1
|Ференец Вадим 29 1
|Власов Максим 22 1
|Козлова Дарья 37 1
|Денисов Степан 2 1
|Кусеров Олег 22 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Козлов Денис 11 1
|Анохова Елена 4 1
|Ромашин Максим 5 1
|Левин Владимир 19 1
|Городецкий Борис 4 1
|Борисова Полина 13 1
|Gartner - Гартнер 3616 4
|Forrester Research 828 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.