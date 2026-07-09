Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность НСД Credential Access Получение учетных данных Credential Stuffing Атаки с использованием украденных учетных данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 30
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Тюрин Антон 8 2
|Крылов Павел 25 2
|Колокольцев Владимир 44 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Вишняков Алексей 19 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Батенев Александр 1 1
|Грудинин Дмитрий 27 1
|Фомина Юлия 3 1
|Benko Borbala - Бенко Борбала 1 1
|Шалайода Святослав 1 1
|Pietraszek Tadek - Петрашек Тадек 1 1
|Баженов Никита 1 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Новиков Алексей 66 1
|Синицын Артем 6 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|CyberNews 12 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1250 1
|Ars Technica 447 1
|Forrester Research 833 3
|Cisco Security Outcomes Study 3 1
|Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
|Gartner - Гартнер 3651 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.