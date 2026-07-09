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Кибербезопасность НСД Credential Access Получение учетных данных Credential Stuffing Атаки с использованием украденных учетных данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему 1
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь 1
04.04.2025 MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак 2
29.01.2025 Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку 1
27.09.2024 Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос 1
08.07.2024 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе 1
11.01.2024 MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков 1
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1
10.07.2023 MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
30.10.2020 HeadHunter внедрил Group-IB Preventive Proxy — умную защиту от вредоносных ботов 1
30.10.2020 Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform 1
29.09.2020 Исследование Microsoft: за год кибератаки стали более изощренными 1
27.05.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять попытки закрепления атакующих в инфраструктурах на базе Linux 2
20.01.2020 Системы управления доступом 1
13.12.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять попытки атакующих получить учетные данные 3
25.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK 1
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK 1
09.04.2018 «Первый БИТ» автоматизировал подготовку отчетности по МСФО в «Базальт Менеджмент» 1
11.09.2014 Google назвал число паролей, угнанных у пользователей GMail 1
27.06.2008 Защитите ваши данные с HP Protect Tools 1
07.02.2008 Adecco в России выбрала систему «Хомнет:МСФО» 1
30.08.2007 ID Credential Center: программирование и печать пластиковых карт 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1741 7
Microsoft Corporation 25715 6
Google LLC 12624 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 915 3
Yandex - Яндекс 9127 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5605 2
Cisco Systems 5354 2
Telegram Group 2896 2
Snowflake 27 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 7 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Absolute Software 13 1
Broadcom - VMware 2597 1
SAP SE 5581 1
Amazon Inc - Amazon.com 3257 1
Apple Inc 13086 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 318 1
HP Inc. 5875 1
9522 1
Oracle Corporation 7061 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
Fortinet 447 1
Citrix Systems 866 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 923 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4902 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 966 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 183 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 88 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 44 1
R-Vision - Р-Вижн 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
OpenAI 501 1
Palo Alto Networks 205 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 277 1
Basalt AG - Базальт Менеджмент 1 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Simmons & Simmons 4 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1215 1
UPS 216 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1867 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3416 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14162 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13131 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3098 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28089 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13646 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2964 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6371 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10138 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7516 5
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 212 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2589 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6886 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27223 4
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 241 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3289 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1581 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5117 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8172 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 435 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5044 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2730 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4422 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 511 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12837 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2824 2
Кибербезопасность - НСД - Credential Dumping - Получение учетных данных из дампа памяти системных служб Windows или стороннего ПО 2 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2480 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4535 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1926 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 650 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 477 8
Microsoft Windows 16818 7
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 140 7
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 184 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5653 5
Linux OS 11452 4
F6 - F.A.C.C.T. Preventive Proxy 6 3
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1022 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 101 2
FreePik 1805 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1664 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 131 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 128 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 92 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 64 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 45 1
Have I Been Pwned 12 1
Linux - Debian GNU 564 1
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 42 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 1
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1733 1
OpenAI - ChatGPT 693 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 248 1
HP ProtectTools 18 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OpenCard 2 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 54 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1025 1
Тюрин Антон 8 2
Крылов Павел 25 2
Колокольцев Владимир 44 1
Терентьев Виталий 8 1
Вишняков Алексей 19 1
Щербаков Сергей 32 1
Батенев Александр 1 1
Грудинин Дмитрий 27 1
Фомина Юлия 3 1
Benko Borbala - Бенко Борбала 1 1
Шалайода Святослав 1 1
Pietraszek Tadek - Петрашек Тадек 1 1
Баженов Никита 1 1
Дворкович Аркадий 216 1
Новиков Алексей 66 1
Синицын Артем 6 1
Лукацкий Алексей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18997 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 1
Сингапур - Республика 1946 1
Европа Восточная 3138 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Германия - Федеративная Республика 13162 1
Великобритания - Лондон 2428 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 510 1
Испания - Королевство 3822 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1702 1
США - Нью-Джерси 307 1
Нидерланды 3726 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 473 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7349 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 4
Английский язык 7007 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1176 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 2
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Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 68 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 138 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 360 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 603 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3841 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 67 1
Образование в России 2764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4409 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7028 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3713 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 703 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2988 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 1
CyberNews 12 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1250 1
Ars Technica 447 1
Forrester Research 833 3
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
Gartner - Гартнер 3651 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
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