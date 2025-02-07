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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168042
ИКТ 13070
Организации 10256
Ведомства 1443
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CyberNews



07.02.2025 Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей 1
08.07.2024 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе 1
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
17.10.2022 Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился 1
19.08.2022 В Сеть выложена гигантская база данных бесплатного VPN с данными о пользователях, посещавших «сомнительные» сайты 1
14.04.2022 В Сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
08.06.2021 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

CyberNews и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4442 3
X Corp - Twitter 2847 2
Microsoft Corporation 24649 2
Telegram Group 2009 2
Softline - Софтлайн 2832 1
Samsung Electronics 10274 1
Ростелеком 9721 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4896 1
Xiaomi 1741 1
Apple Inc 12121 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Информзащита 762 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3931 1
Cambridge Analytica 47 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Snowflake 17 1
DDoSecrets - Distributed Denial of Secrets - Хакерская группировка 2 1
Microsoft - LinkedIn 649 2
Почта России ПАО 2118 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Simmons & Simmons 4 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Росгосэкспертиза ФГБУ - центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры 1 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6693 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27594 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11402 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66369 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29788 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7611 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3935 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24519 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 194 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50717 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3111 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2944 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3759 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8482 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5735 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2238 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1916 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12556 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7009 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4035 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12664 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4762 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6155 1
Кибербезопасность - НСД - Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 23 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 281 1
Голосовые сообщения - Voice messages 288 1
Google Android - приложения и разработчики 593 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 2
Google Android 14029 1
Apple iOS 7827 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apple - App Store 2895 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
WhatsApp Messenger 1087 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4481 1
Google Gmail 947 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 36 1
Statista 230 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 673 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Have I Been Pwned 11 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 1
FreePik 1009 1
Мельникова Анастасия 377 1
Дуров Павел 292 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Мелехин Иван 24 1
Тихонов Илья 2 1
Врацкий Андрей 135 1
Кубарев Алексей 54 1
Nazarovas Aras - Назаровас Арас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144852 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 2
Земля - планета Солнечной системы 10387 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17078 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 1
Америка Южная 853 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Украина 7619 1
Испания - Королевство 3712 1
США - Нью-Джерси 298 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 622 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9975 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1623 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7625 2
Образование в России 2210 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24178 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 876 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 491 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3714 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6094 1
Аренда 2431 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 119 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 928 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 523 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 1
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Worldometer 1 1
SimilarWeb 50 1
Consumer Reports 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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