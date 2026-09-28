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MikroTik Mikrotīkls
СОБЫТИЯ
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|28.09.2026
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Санкционные роутеры угрожают безопасности россиян. Операторов обязали проверить каждый – риски слишком велики
Опасные роутеры MikroTik В России может пройти массовая проверка роутеров MikroTik, имеющихся в пользо
|10.07.2024
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Рекордная DDoS-атака совершена с помощью латвийских роутеров MikroTik
ивность составила 2,5 ТБ в секунду. Для атаки применялись облачные роутеры, разработанные компанией Mikrotik, сообщил облачный сервис-провайдер OVHcloud. Эта модель роутера обладает функцией ст
|04.03.2022
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Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию
ючился от России и Белоруссии Латвийский производитель маршрутизаторов и беспроводного оборудования Mikrotik прекратил поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом CNews заявил предс
|22.06.2021
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ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России
нтов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества с компанией MikroTik в рамках дистрибьюторского контракта. Уже сегодня ASBIS предлагает игрокам российско
|25.05.2018
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Новый троян напал на роутеры. Полмиллиона устройств заражены, все Linksys, MikroTik и TP-Link беззащитны
ений наблюдается на территории Украины. В сообщении ИБ-компании Talos говорится, что в первую очередь под угрозой оказались роутеры и носители сетевого оборудования таких производителей, как Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP и TP-Link, предназначенных для дома и офиса. Вирус, по мнению фирмы, опасен прежде всего тем, что «позволяет похищать учетные данные сайтов и вести мониторинг протоколов
MikroTik и организации, системы, технологии, персоны:
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
|Илюхина Жанна 21 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Башлыков Александр 11 2
|Терещенко Артем 52 2
|Зайцев Михаил 349 2
|Мантуров Денис 128 2
|Зубов Юрий 14 1
|Краснов Роман 9 1
|Collet Yann - Колле Ян 1 1
|Поликарпов Иван 8 1
|Юлдашева Мария 1 1
|Зайцев Александр 29 1
|Хантимиров Рамиль 90 1
|Беляев Виктор 7 1
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Огнерубов Андрей 2 1
|Филин Павел 25 1
|Гарина Руфина 1 1
|Ткачев Антон 11 1
|Плотников Игорь 3 1
|Смелянский Тимофей 3 1
|Mauch Jared - Мауч Джаред 4 1
|Слукин Алексей 14 1
|Карабанова Елена 2 1
|Разов Владимир 3 1
|Слюсарь Даниил 1 1
|Квашенкина Ольга 58 1
|Зарубин Павел 3 1
|Ходяков Илья 1 1
|Дегтярев Иван 1 1
|Чалин Иван 2 1
|Русяев Илья 2 1
|Сергиенко Евгения 3 1
|Галушкин Олег 182 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 239 1
|Калинин Алексей 77 1
|Захаренко Максим 58 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Массух Илья 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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