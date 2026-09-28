MikroTik - Mikrotīkls

ючился от России и Белоруссии Латвийский производитель маршрутизаторов и беспроводного оборудования Mikrotik прекратил поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом CNews заявил предс

нтов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества с компанией MikroTik в рамках дистрибьюторского контракта. Уже сегодня ASBIS предлагает игрокам российско