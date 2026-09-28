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MikroTik Mikrotīkls

MikroTik - Mikrotīkls

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2026 Санкционные роутеры угрожают безопасности россиян. Операторов обязали проверить каждый – риски слишком велики

Опасные роутеры MikroTik В России может пройти массовая проверка роутеров MikroTik, имеющихся в пользо
10.07.2024 Рекордная DDoS-атака совершена с помощью латвийских роутеров MikroTik

ивность составила 2,5 ТБ в секунду. Для атаки применялись облачные роутеры, разработанные компанией Mikrotik, сообщил облачный сервис-провайдер OVHcloud. Эта модель роутера обладает функцией ст
04.03.2022 Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию

ючился от России и Белоруссии Латвийский производитель маршрутизаторов и беспроводного оборудования Mikrotik прекратил поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом CNews заявил предс
22.06.2021 ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России

нтов и сервисов, работающий по принципу One-Stop-Shop, сообщает о начале сотрудничества с компанией MikroTik в рамках дистрибьюторского контракта. Уже сегодня ASBIS предлагает игрокам российско
25.05.2018 Новый троян напал на роутеры. Полмиллиона устройств заражены, все Linksys, MikroTik и TP-Link беззащитны

ений наблюдается на территории Украины. В сообщении ИБ-компании Talos говорится, что в первую очередь под угрозой оказались роутеры и носители сетевого оборудования таких производителей, как Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP и TP-Link, предназначенных для дома и офиса. Вирус, по мнению фирмы, опасен прежде всего тем, что «позволяет похищать учетные данные сайтов и вести мониторинг протоколов

Публикаций - 53, упоминаний - 64

MikroTik и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 235 19
Cisco Systems 5380 18
Huawei 4715 14
D-Link - Д-Линк Трейд 399 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 11
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МегаФон 10930 4
AMD - Advanced Micro Devices 4698 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 617 4
Foxconn - Linksys 113 4
Zabbix SIA - Заббикс 183 4
Tenda - Тенда Рус 17 3
Ростелеком 11033 3
Broadcom - VMware 2623 3
Yandex - Яндекс 9363 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1833 3
Fortinet 457 3
Citrix Systems 871 3
TeamViewer 139 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Ideco - Айдеко 128 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 165 2
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 2
Upwork 11 2
NetScout Systems - Network General 17 2
Adobe Figma 73 2
К2Тех - K2Tech 372 2
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 73 2
Grammarly 8 2
DrayTek 4 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 3
Coursera 65 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 22 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Мираж Синема - Сеть кинотеатров 4 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Palfinger - Палфингер Кран Рус 1 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Boeing 1032 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
Joom - маркетплейс 20 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 187 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 3
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 314 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5843 9
Linux OS 11647 6
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FreePik 1881 4
Google Android 15357 4
Apple iOS 8646 4
Microsoft Windows 17003 4
Linux OpenWRT OS 22 4
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 4
Huawei B - серия роутеров 8 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3730 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2504 3
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 2
Broadcom BCM chip 66 2
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 151 2
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 2
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 108 2
ASUS RT 22 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 2
Intel x86 - архитектура процессора 2186 2
Apple - App Store 3147 2
Google Cloud Platform - GCP 390 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 227 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 2
Docker - Платформа распределённых приложений 567 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 375 2
OpenVPN 87 2
Яндекс.DNS 17 2
TP-Link Tether 55 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 190 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1055 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
Илюхина Жанна 21 3
Мельникова Анастасия 440 3
Башлыков Александр 11 2
Терещенко Артем 52 2
Зайцев Михаил 349 2
Мантуров Денис 128 2
Зубов Юрий 14 1
Краснов Роман 9 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Поликарпов Иван 8 1
Юлдашева Мария 1 1
Зайцев Александр 29 1
Хантимиров Рамиль 90 1
Беляев Виктор 7 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Огнерубов Андрей 2 1
Филин Павел 25 1
Гарина Руфина 1 1
Ткачев Антон 11 1
Плотников Игорь 3 1
Смелянский Тимофей 3 1
Mauch Jared - Мауч Джаред 4 1
Слукин Алексей 14 1
Карабанова Елена 2 1
Разов Владимир 3 1
Слюсарь Даниил 1 1
Квашенкина Ольга 58 1
Зарубин Павел 3 1
Ходяков Илья 1 1
Дегтярев Иван 1 1
Чалин Иван 2 1
Русяев Илья 2 1
Сергиенко Евгения 3 1
Галушкин Олег 182 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 239 1
Калинин Алексей 77 1
Захаренко Максим 58 1
Родионов Дмитрий 26 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168223 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 8
Латвия - Латвийская Республика 839 8
Украина 7955 7
Европа 25021 5
Беларусь - Белоруссия 6352 4
Китай - Тайвань 4286 4
Бразилия - Федеративная Республика 2532 3
Индонезия - Республика 1071 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 2
Швеция - Королевство 3792 2
Польша - Республика 2037 2
Индия - Bharat 5906 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 2
Канада 5094 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1832 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 2
Турция - Турецкая республика 2643 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 2
Мали - Республика 28 1
Буркина-Фасо 28 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48027 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1275 1
Азия - Азиатский регион 5952 1
Япония 13847 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19749 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8677 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4543 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 1
Россия - ЮФО - Севастополь 619 1
США - Нью-Йорк 3191 1
Германия - Федеративная Республика 13294 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Россия - СФО - Новосибирск 4934 1
Чехия - Чешская Республика 1352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12430 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5667 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27626 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1141 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5696 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1167 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7930 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21988 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 2
Английский язык 7070 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3901 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4082 2
Паспорт - Паспортные данные 2884 2
Аренда 2720 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5568 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1658 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3221 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 879 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11954 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3931 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3817 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10526 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7100 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2773 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6100 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 266 2
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 32 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6671 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2160 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 4
Ведомости 1517 2
BleepingComputer - Издание 465 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2485 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
CyberNews 12 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1291 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Ars Technica 451 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Phoronix 61 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8670 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 287 1
Pearson VUE 55 2
РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 1
РАН - Российская академия наук 2140 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс - Cisco iTLS - Cisco iT Learning Solution 37 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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