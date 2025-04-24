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Чалин Иван

СОБЫТИЯ


24.04.2025 Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чалин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
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