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Mauch Jared Мауч Джаред


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного 1
05.04.2022 Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет 2
07.12.2021 Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет 2
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Mauch Jared и организации, системы, технологии, персоны:

Comcast 223 3
Akamai Technologies - Limelight Networks 156 2
AT&T Inc 1686 2
MikroTik 41 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 26 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
Meta Platforms - Facebook 4482 1
Arista Networks 19 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
The Home Depot Inc 64 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21320 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16557 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14029 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9493 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2315 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10932 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10983 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6514 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8280 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3021 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12682 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4756 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 168 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 480 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10695 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25061 1
Пропускная способность - Bandwidth 1792 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 264 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13033 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8495 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 415 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11995 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 38 1
Apple Mac mini - неттоп 189 1
Rowney Jonathan - Роуни Джонатан 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 4
США - Мичиган 268 3
США - Вашингтон штат 126 1
США - Колумбия - Вашингтон 1414 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 114 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1507 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 313 1
Аренда 2513 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6597 1
Ars Technica 429 3
Reddit 330 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2509 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178342.
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