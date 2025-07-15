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Mauch Jared Мауч Джаред
УПОМИНАНИЯ
Mauch Jared и организации, системы, технологии, персоны:
|The Home Depot Inc 64 1
|Microsoft - LinkedIn 667 1
|Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
|Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 38 1
|Apple Mac mini - неттоп 189 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 4
|США - Мичиган 268 3
|США - Вашингтон штат 126 1
|США - Колумбия - Вашингтон 1414 1
|США - Вирджиния - Виргиния 271 1
|Ars Technica 429 3
|Reddit 330 1
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