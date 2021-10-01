ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей

Сетевой архитектор из США, живущий в поселке на 20 тыс. жителей, ждал 19 лет, пока ему проведут скоростной интернет. Не дождавшись, он сам создал компанию по предоставлению доступа в Сеть¸ проложил оптоволокно и теперь успешно обеспечивает весь поселок интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

Хочешь сделать хорошо – сделай сам

Старший сетевой архитектор компании Akamai Джаред Мауч (Jared Mauch) из штата Мичиган (США) развернул личную полноценную оптоволоконную сеть с доступом в интернет. Он устал ждать годами, пока крупные провайдеры и операторы обеспечат жителям его поселка высокоскоростной доступ. Как пишет портал ArsTechnica, он ждал этого 19 лет, но, потеряв терпение, решил вопрос предельно радикально.

История Мауча началась в 2002 г., когда он перебрался в небольшой поселок Scio Township в Мичигане. Численность его жителей в 2010 г. составляла около 20 тыс. человек, более свежие данные в открытых источниках отсутствуют.

На момент переезда скорость интернета в доме Мауча была на уровне 1,5 Мбит/с. Он думал, что с развитием технологий провайдеры быстро модернизируют сеть и нарастят скорость доступа, но этого так и не случилось.

Джаред Мауч очень доволен результатами своей работы

Мауч перешел на беспроводной интернет со скоростью в пределах 50 Мбит/с, но этого ему было недостаточно. Он обратился в телекоммуникационную компанию Comcast с просьбой о расширении канала связи. Эта услуга стоила бы Маучу $50 тыс. (3,63 млн руб. по курсу ЦБ на 1 октября 2021 г.), но он не был готов платить такие деньги. «Если бы они оценили его в $10 тыс., я бы выписал им чек», – рассказал Мауч изданию.

С годами ситуация не менялась. Все это время в доме Мауча был телефон от оператора AT&T. В 2015 г. он получил от него предложение провести цифровую абонентскую линию, однако ни о каком росте скорости речи не шла – оператор предложил все те же 1,5 Мбит/с., то есть Мауч вернулся бы к уровню 2002 г.

В 2016 г. Мауч решил взять все в свои руки, поняв весь смысл выражения «хочешь сделать хорошо – сделай сам». Он задумал создать собственного оператора связи с по-настоящему быстрым доступом в интернет. На планирование ему потребовалось пять лет, и в начале 2021 г. он основал компанию Washtenaw Fiber Properties, став тем самым полноценным интернет-провайдером.

Техническая составляющая

Начальные вложения в проект составили $145 тыс. (10,53 млн руб.), $93 тыс. из которых (6,76 млн руб.) были потрачены на услуги подрядчиков по прокладке трубопроводов для оптоволокна. Для реализации задуманного Маус закупил 8 км оптоволоконного кабеля. Первых клиентов, коими были его ближайшие соседи по поселку, он стал подключать летом 2021 г. На первом этапе он подключил свыше 30 домов. Первоначально он рассчитывал, что около 35% потенциальных клиентов купят его услугу, но в итоге их оказалось 70%. По его словам, жители поселка, которых Мауч еще не подключил, в основном полагаются на услуги сотовой связи при выходе в интернет.

Оптоволоконный кабель, закупленный Маучем в больших объемах

Подготовку к прокладке оптоволокна Мауч начал заранее. Так, в марте 2020 г. он поручил подрядчику установить два комплекта трубопровода, идущих бок о бок, подсчитав, что это выходит ненамного дороже прокладки одного. В дальнейшем это даст ему возможность для модернизации сети, а если это не потребуется, он сможет сдать в аренду или свободный трубопровод другому провайдеру.

Трубопровод для оптоволокна

Прокладкой оптоволокна Мауч занимался лично. Специальный прибор для этого мог бы выйти ему в $26 тыс. (1,9 млн руб.), но инженер потратил лишь $50 (3633 руб.) на необходимые детали и собрал нужную конструкцию на основе арендованного воздушного компрессора.

Арендованный Маучем компрессор

Дополнительно он приобрел установку направленного бурения за $8000 (581,3 тыс. руб.) которая прокладывает кабели или кабелепроводы под проездами и дорогами, не выкапывая гигантские ямы.

Откуда берется интернет

Чтобы обеспечить себя и своих соседей доступом в Сеть, Мауч покупает его у крупного провайдера ACD.net. Для этого Маучу пришлось собственноручно проложить дополнительные 3 километра оптоволокна от своего дома до ближайших подземных кабельных хранилищ компании. После этого его дом превратился в своего рода распределительный пункт трафика, распространяющий связь абонентам.

Клиент-серверное «железо»

Оборудование в доме Мауха включает маршрутизатор Arista для связи с ACD.net, терминал оптической линии Ubiquiti, сервер Intel NUC для сетевого мониторинга, построения графиков и контроля скорости, а также неттоп Mac Mini для резервного копирования и одноплатный компьютер Raspberry Pi 4, который служит резервным DHCP-сервером. У него также есть резервный генератор для всего дома, хотя его клиенты все равно могут потерять связь при отключении электроэнергии.

Волоконно-распределительная сеть. Часть оборудования в доме Джареда Мауча

В домах клиентов Mauch устанавливает медиаконвертер Mikrotik RBFTC11 с модулем Ubiquiti PON-to-Ethernet.

Клиентское «железо»

Для раздачи интернета по Wi-Fi абоненты могут использовать собственные маршрутизаторы или приобрести новый у Мауча.

Сетка тарифов

Первоначально Мауч оценил стоимость проекта в $60 тыс. (4,36 млн руб.), но в итоге смета раздулась больше чем вдвое. Некоторые клиенты заплатили ему по $5000 (363,3 тыс. руб.) авансом, чтобы компенсировать ему затраты на строительство сети. По прогнозам Мауча, исходя из суммы инвестиций и ожидаемого дохода, он выйдет на уровень безубыточности в течение 42 месяцев (3,5 лет).

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Мауч взимает со своих абонентов по $65 в месяц (3633 руб.) за доступ в интернет на скорости 50 Мбит/с. 250 Мбит/с стоят $75 в месяц (5450 руб.), а 500 Мбит/с обойдутся клиенту в $99 в месяц (7194 руб.).

«Я скопировал модель предоплаты у существующего интернет-провайдера, у которого был опыт работы с ней», – сказал Маух, отметив, что он учился на опыте нескольких интернет-провайдеров. Один из них – это мичиганский Vergennes Broadband.

Плата за подключение и монтаж оборудования для первых клиентов не превышала $199 (14,5 тыс. руб.). Для новых клиентов цена составляет $599 (43,5 тыс. руб.). Если дом потенциального абонента находится на расстоянии более 200 футов (61 метр) от места прокладки кабеля, Мауч взимает дополнительные 45 центов за фут (30 см) за удлинение кабеля.

Все довольны

Со слов Мауча, его клиенты не жалуются на качество предоставляемых им услуг. Во многом это зависит от того, что на канал, проложенный Маучем, приходится минимальная нагрузка.

Общая пропускная способность сети Мауча составляет 10 Гбит/с, но его клиенты редко одномоментно используют вместе более 200 Мбит/с

В сетке тарифов Мауча нет предложения выше 500 Мбит/с, однако реальные скорости нередко приближаются к 1 Гбит/с. Это его просчет, поскольку, с его слов, он выбрал дешевое оборудование, на котором не работают ограничители скорости. В будущем он планирует заменить нынешнее «железо» на более качественное.

Все только начинается

За первые месяцы работы провайдера Washtenaw Fiber Properties о детище Мауча узнало много людей, в том числе и благодаря «сарафанному радио» и публикациям в местных пабликах в соцсети Facebook. С инженером связались еще, по меньшей мере 150 человек, желающие стать его клиентами.

Купленная Маучем бурильная машина пригодится ему для расширения бизнеса

Мауч собирается расширять свой бизнес, и у него на примете два новых поселка, где еще нет нормального доступа в Сеть. Один из них – это Freedom Township на 180 домов. Строительство сети будет выполняться подрядчиками, а Мауч будет курировать проект. «Кто-то пытается предоставить мне готовый проект с финансированием и всем остальным. Им просто нужен человек с опытом, который знает, как его реализовать», – сказал Маух.

Мауч не может и не хочет реализовывать проект полностью своими силами, поскольку у него есть основная работа в Akamai, уходить с которой он не планирует. В будущем он намерен тратить не более 10 часов своей жизни в месяц на поддержание работы своей собственной компании.