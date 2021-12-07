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Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет

Оператор AT&T целый месяц искал причину выхода из строя интернета у одного из абонентов. Лишь один специалист догадался проверить сетевое оборудование, установленное самим оператором, которое, как выяснилось, вышло из строя. Его замена вернула доступ в Сеть, однако позже абоненту был выставлен счет за месяц «пользования» интернетом.

Месяц без интернета

Американский оператор связи AT&T в течение целого месяца не мог починить одному из абонентов внезапно отключившийся интернет. Как пишет портал Ars Technica, оператор регулярно направлял к нему специалистов, но те так и не нашли причину поломки. Один за другим они проделывали базовые и одни и те же шаги по восстановлению доступа в Сеть, но должного результата не добились.

В этой ситуации оказался житель штата Ойдахо (США) Джон Сопко (John Sopko). AT&T не только не восстановил ему доступ в интернет вовремя, но вдобавок прислал счет за тот месяц, в течение которого Сопко не мог выйти в Сеть по вине оператора.

Все началось 30 ноября 2021 г. После внезапного отключения интернета Сопко перезагрузил роутер, но это не решило проблему, после чего он позвонил в техподдержку AT&T и сообщил о случившемся. Оператор дал ему несколько инструкций, но их выполнение тоже ни к чему не привело. Затем AT&T пристал к Сопко техника, но тот всего лишь повторил ровно те же действия, что Сопко выполнил самостоятельно.

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Такое изображение на экранах своих устройств Джон Сопко наблюдал даже не днями - неделями

«Он просто пошел, выключил все и снова включил», – описал работу техника Джон Сопко.

8 ноября 2021 г. AT&T направил к Сопко второго техника. Со слов пользователя, специалист не сделал ничего нового, вновь четко следуя базовой инструкции. Однако небольшой прогресс все же наметился «Он (техник – прим. CNews) сказал, что это инженерная проблема, и собирался отправить электронное письмо (оператору)», – отметил Сопко.

Ничего не изменилось

Доподлинно неизвестно, выполнил ли техник свое обещание, однако оператор так и не связался с Джоном. Через пару дней после визита второго специалиста он сам позвонил в службу поддержки, где получил ответ, что компания «занимается поиском неисправностей» и что интернет появится «через пару часов».

По прошествии еще нескольких часов чуда не произошло, и доступ в Глобальную сеть не восстановился. Со слов Сопко, представители AT&T по-прежнему не выходили с ним на связь, и ему вновь пришлось самому звонить им. В конце концов, после нескольких попыток он все смог вызвать еще одного техника.

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Американскому телеком-гиганту потребовался целый месяц на решение пустяковой проблемы

На этот раз визит технического специалиста на 23 ноября 2021 г., однако через несколько часов Сопко поступило сообщение о переносе прихода мастера на 26 ноября 2021 г. на 14-16 часов по местному времени. Однако позже, по неустановленным причинам, его снова перенесли, на этот раз на 3 декабря 2021 г.

Без помощи «суперпрофессионала» не обошлось

26 ноября 2021 г. Сопко вновь позвонил в AT&T и задал вопрос, почему у него нет интернета в течение 28 дней, на который не получил ответа. Он добавил, что «платит за продукт, которым не пользуется», но снова не получил внятной реакции от оператора колл-центра.

Наконец, 30 ноября 2021 г. сотрудники AT&T сами позвонили Сопко и направили к нему «более продвинутого специалиста». Он пришел 1 декабря 2021 г. и, как ни странно, действительно обнаружил причину поломки.

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Безопасность

Джон Сопко остался без интернета на целый месяц по причине выхода из строя оборудования беспроводной связи, смонтированного техниками AT&T на крыше его дома около полутора лет назад. Специалист просто заменил устройство на новое, и доступ в Сеть появился. Сам Сопко называет это устройство «антенной».

Отсутствие интернета не освобождает от оплаты за него

Будучи не в состоянии в течение целого месяца починить интернет своему абоненту, AT&T не забыл выставить ему счет за «предоставленную» услугу. Сопко получил его 30 ноября 2021 г.

В отличие от ситуации с поломкой сетевого оборудования, этот вопрос AT&T уладил достаточно быстро. Неизвестно, что этому предшествовало, однако выставленный счет был аннулирован в начале декабря 2021 г., плюс Сопко получил подарочную карту в качестве бонуса.

Сам Сопко на момент публикации материала никак не комментировал вопрос со счетом за интернет, которым он не пользовался. Представители AT&T сообщили местному зданию Beacon News: «Наши специалисты восстановили доступ к Интернету Джону Сопко, и он доволен».

Вариант решения проблемы

Джон Сопко мог решить проблему с отсутствием в его доме интернета более радикально, нежели звонками в службу техподдержки AT&T. Его соотечественник Джаред Мауч (Jared Mauch) из штата Мичиган показал ему и всем остальным отличный пример.

В октябре 2021 г. CNews писал, что Мауч, устав ждать, пока его провайдер проведет ему скоростной интернет, решил составить ему прямую конкуренцию. Он закупил необходимое телекоммуникационное оборудование и оптические кабели и построил в своем поселке частную мини-сеть, обеспечив себя и своих соседей по-настоящему быстрым интернетом.

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Мауч договорился с магистральным провайдером о подключении к его каналам и начал постепенно развивать свой бизнес. В настоящее время Мауч владеет небольшой компанией по предоставлению интернет-доступа и планирует расширить географию присутствия, обеспечив интернетом соседние поселки.

Эльяс Касми

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