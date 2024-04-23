Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181248
ИКТ 14091
Организации 10950
Ведомства 1483
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26046
Персоны 77978
География 2915
Статьи 1542
Пресса 1242
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2699
Мероприятия 866

U.S. Department of Energy ORNL Frontier суперкомпьютер

U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер

Суперкомпьютер Frontier построен в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики штата Теннесси, продемонстрировал летом 2022 года  скорость процессора 1,1 экзафлопс (1,1 квинтиллиона операций в секунду). Он пригодится для расчета решений очень сложных задач, связанных с огромными объемами данных. Например, таких как моделирование климатических систем, разработка новых видов материалов и лекарств или фундаментальные загадки физики.

УПОМИНАНИЯ


23.04.2024 Хакеры сломали одного из крупнейших провайдеров США

С поличным Киберзлоумышленники вывели из строя существенное количество сервисов одного из ведущих телеком-провайдеров США - Frontier Communications. 14 апреля хакеры вынудили компанию отключить ряд своих ресурсов, чтобы остановить дальнейшее продвижение злоумышленников по своим сетям. Хакерам, однако, удалось получи
10.10.2022 Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему

Мощный, но глючный Американский суперкомпьютер Frontier, первый в мире сумевший преодолеть барьер производительности в 1 экзафлопс, оказался невероятно глючным. Как пишет портал Tom’s Hardware, не проходит ни дня, чтобы в его работе не прои
31.05.2018 Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн

Венчурный фонд Frontier Ventures, базирующийся в Кремниевой долине, объявил о запуске нового фонда – Frontier Ventures Global II (далее «Фонд»). Frontier Ventures предлагает российским и междуна
21.12.2016 Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни

мм креплением для ремешков, и позиционировались как более премиальные, а следовательно, и более дорогие. С точки зрения «начинки» они ничем не отличались. Разница в цене составляла около 10%.  Модель Frontier стала наследницей Gear S2 Sport. Размеры — 49x46 мм. Толщина значительно увеличилась, по сравнению с предшественницей и составляет — 12,9 мм. Массе – 63 г. Это весьма массивная констру
20.06.2012 Фонд Frontier Ventures вложил $2 млн в сервис аренды жилья TravelRent.com

TravelRent.com, первый на российском рынке онлайн-сервис краткосрочной аренды частного жилья, объявил о привлечении $2 млн от инвестиционного фонда Frontier Ventures. Полученные в ходе сделки средства будут направлены на усиление команды, разработку новых партнерских программ и маркетинг с целью повышения узнаваемости бренда TravelRent и у
01.12.2011 Adobe купила платформу для проведения рекламных кампаний онлайн Efficient Frontier

Компания Adobe Systems сообщила о том, что достигла соглашения о приобретении Efficient Frontier, ведущей платформы для приобретения и оптимизации многоканального рекламного размещения. Приобретение Efficient Frontier позволит Adobe добавить в существующее решение Digital M
27.05.2011 iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России

Агентство iConText объявило о том, что стало эксклюзивным российским реселлером Efficient Frontier, американской платформы для эффективного управления интернет-маркетингом. Efficient Frontier – платформа для управления интернет-маркетингом, разработанная в 2002 г. в США. Effi
17.10.2006 Вышла новая версия e frontier Poser

Новая, седьмая по счету, версия ПО для трехмерного моделирования и анимации Poser, производства компании e frontier, будет выпущена до конца осени, но уже сейчас она доступна для предварительного заказа. По словам Ули Кламппа (Uli Klumpp), директора по производству ПО в e frontier, это самая

25.05.2004 Frontier Silicon выпустил комбинированный чип для цифрового радио и ТВ

Гонконская компания Frontier Silicon начала поставки чипа, сочетающего в себе приемник цифрового ТВ и цифрового радио (DVB-T и DAB). Интегральная схема, названная Logie, по утверждению компании, позволит создавать
12.11.1999 Frontier Airlines отменяет все новогодние рейсы

Авиакомпания Frontier Airlines объявила об отмене 52 рейсов в период с 31 декабря по 1 января. Это делается с целью избежать возможных неприятностей в связи с ошибкой 2000 года. Второй причиной послужила кр
30.09.1999 Завершена процедура покупки Frontier компанией Global Crossing за $10.01 млрд.

Успешно завершено одно из крупнейших слияний на американском телекоммуникационном рынке. Компания Global Crossing завершила процедуру покупки фирмы Frontier за $10.01 млрд. Эта сделка позволила Global Crossing значительно расширить свою сеть и увеличить число обслуживаемых клиентов.
24.09.1999 Акционеры Global Crossing одобрили слияние с Frontier Communications, оцениваемое в $9 млрд

Пройден еще один рубеж на пути слияния телекоммуникационных компаний Global Crossing и Frontier Communications, оцениваемого в $9 млрд. Акционеры Global Crossing проголосовали за этой слияние, днем раньше было получено разрешение Федеральной комиссии связи (Federal Communications
03.09.1999 Global Crossing увеличивает цену покупки Frontier

Курс акций телекоммуникационных компаний Global Crossing и Frontier, находящихся в процессе оформления процедуры слияния, несколько вырос после объявления о намерении Global Crossing увеличить цену покупки Frontier. Впервые о возможном слиянии б
06.08.1999 Акционеры Global Crossing склоняются к решению о слиянии с Frontier

По сообщению компании Global Crossing, 77% ее акционеров согласились проголосовать в поддержку планируемого слияния с компанией Frontier, оцениваемого в $12.9 млрд. Само голосование состоится 22 сентября.
30.07.1999 Прибыль Frontier снизилась до $37.2 млн.

Компания Frontier опубликовала итоги второго квартала. Прибыль снизилась до $37.2 млн. или 21 цента на акцию, с $45.7 млн. ли 26 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Доход также уменьшил
15.06.1999 Qwest намерен купить US West и Frontier за $66.4 млрд

Компания Qwest Communications International намерена купить фирмы US West и Frontier, с целью привлечения их пользователей. Общая сумма покупки составит около $66.4 млрд. Таким образом, Qwest пытается предотвратить покупку этих двух фирм своим конкурентом Global Crossi
30.03.1999 Frontier Communications планирует расширение своей оптоволоконной сети

Компания Frontier Communications объявила об увеличении пропускной способности своей сети Frontier Optronics Network. К концу второго квартала этого года планируется построить два оптоволоконных

24.03.1999 Компании Global Crossing и Frontier объявили о слиянии

Компании Global Crossing и Frontier объявили о заключении соглашения о слиянии. Global Crossing является создателем и владельцем международной оптоволоконной сети, а Frontier работает на рынке интегрированных теле
18.03.1999 Global Crossing покупает Frontier

Поставщик услуг оптоволоконной связи Global Crossing, Бермуды, объявил о своем решении купить фирму Frontier, Рочестер, штат Нью-Йорк, по цене $62 за акцию. Таким образом, общая сумма сделки составит около $11,2 млрд. Этот договор Global Crossing упрочить свое положение на рынке США. Завершен
18.02.1999 Electronic Frontier Foundation назначает нового исполнительного директора

Организация Electronic Frontier Foundation назначила основателя онлайнового рекламного агентства Narrowline и члена совета директоров TRUSTe Тару Леммей (Tara Lemmey) своим исполнительным директором. Леммей сменила н

Публикаций - 81, упоминаний - 81

U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10448 12
AMD - Advanced Micro Devices 4377 10
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 8
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 6
Yandex - Яндекс 8008 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13587 6
Adobe Systems 1563 6
Apple Inc 12368 5
Lenovo Group 2322 4
Microsoft Corporation 25011 4
HP Inc. 5728 3
HP - Hewlett-Packard 3629 3
Sugon - Dawning Information Industry Company 27 3
Dell EMC 5059 3
Huawei 4086 3
EA - Electronic Arts 1288 3
Google LLC 12058 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1536 3
Frontier Communications - Citizens Utilities Company - Citizens Communications Company 10 3
Intel Corporation 12400 2
IBM - International Business Machines Corp 9502 2
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 2
Garmin - Гармин 206 2
Yahoo! 3700 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 978 2
X Corp - Twitter 2894 2
Comcast 223 2
CSC - Corporation 68 2
iConText Group - Ай Контекст 34 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 1
HP Autonomy 82 1
Xiaomi 1866 1
Sony 6592 1
Seagate Technology 747 1
Samsung - Harman - JBL 226 1
Nintendo 789 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
US West 53 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 76 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7830 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1285 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 497 4
Альфа-Банк 1812 4
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 4
Русский стандарт Банк 459 4
ВТБ - ВТБ24 668 4
Visa International 1959 3
Ак Барс Банк 274 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 3
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 2
ПСБ - Промсвязьбанк 878 2
ГПБ - Газпромбанк 1133 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 511 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Unsplash 1153 2
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 2
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
SoftBank Group 264 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1526 1
Dyson 129 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
BMW Group 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2201 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
ВТБ - Почта Банк 482 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 835 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1892 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1306 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 398 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 344 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4688 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 8 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 449 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1582 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 18
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21433 21
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1673 17
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25035 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70082 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16105 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54655 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30085 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31142 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9667 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26462 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11624 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3985 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3053 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16684 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21686 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12745 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7086 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25363 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22258 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8198 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17552 6
Оповещение и уведомление - Notification 5108 6
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1280 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1508 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1231 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9987 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11836 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25155 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12732 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11013 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5238 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7747 5
Часы - Watch 975 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16527 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10199 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14752 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7940 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4171 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3210 4
Samsung Galaxy Gear 143 12
Samsung Pay 292 9
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 159 8
Google Android 14435 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5075 7
Samsung Galaxy Note 696 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 250 6
HPE Cray 10 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 5
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 5
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 5
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 5
Adobe Efficient Frontier 8 5
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 4
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 8 4
Linux OS 10560 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 860 4
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 4
El Capitan - Суперкомпьютер 16 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 508 3
Apple Pay 499 3
Google Android Wear OS 98 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 3
Samsung Galaxy 978 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 634 3
Nintendo WiiConnect 3 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 2
HPE Apollo 14 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 14 2
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 2
Apple iOS 8051 2
Google Play - Google Store - Android Market 3382 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Скляров Дмитрий 64 3
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 3
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Алимов Дмитрий 4 2
EL Hakim Seif - Эль Хаким Сейф 6 2
Водясов Алексей 222 2
Путинцев Тимофей 3 2
Lewis Jim - Льюис Джим 2 2
Karnstedt David - Карнстедт Дэвид 3 2
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Гостев Дмитрий 22 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 165 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 552 1
Кирсанова Светлана 70 1
Lisa Su - Лиза Су 53 1
Тимошкин Андрей 8 1
Граф Аркадий 25 1
Островский Святослав 47 1
Володкович Вячеслав 101 1
Горьков Игорь 19 1
Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
Gilchrist Jeff - Гилкрист Джефф 1 1
Богданов Кирилл 112 1
Лямин Александр 74 1
Кристофари Николай 6 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Яманов Сергей 1 1
Hartung Thomas - Хартунг Томас 1 1
Klumpp Uli - Клампп Ули 1 1
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 383 1
Чернин Роман 10 1
Сегалович Илья 40 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 4 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 9 1
Мельникова Анастасия 428 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52896 32
Россия - РФ - Российская федерация 152118 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13462 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17741 7
Европа 24480 6
Япония 13416 6
Финляндия - Финляндская Республика 3636 5
Южная Корея - Республика 6770 3
США - Нью-Йорк 3113 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14341 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44782 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18146 3
Германия - Федеративная Республика 12843 3
Франция - Французская Республика 7937 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4038 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 2
Украина 7716 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 2
США - Калифорния - Купертино 272 2
Нидерланды 3581 2
Канада 4942 2
Китай - Пекин - Beijing 1026 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
Дания - Королевство 1312 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Швеция - Королевство 3654 1
Исландия 244 1
Польша - Республика 1995 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Чехия - Чешская Республика 1322 1
Эстония - Эстонская Республика 754 1
Чехия - Острава 3 1
Испания - Королевство 3744 1
Азия - Азиатский регион 5663 1
Америка - Американский регион 2181 1
Китай - Тайвань 4079 1
Сингапур - Республика 1886 1
Америка Южная 863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50039 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30869 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25232 7
Энергетика - Energy - Energetically 5361 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6175 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53594 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4578 5
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1625 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7186 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 742 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5136 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6149 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19705 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10381 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1611 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16985 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8104 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11252 2
Физика - Physics - область естествознания 2732 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4213 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5831 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14519 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3285 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11457 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2857 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9311 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6356 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4627 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1639 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1621 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1185 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3751 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5741 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3618 2
CNews - ZOOM.CNews 1851 3
Tom’s Hardware 474 2
NYT - The New York Times 1069 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Bloomberg 1349 1
Wired - Издание 238 1
Comedy Central - телеканал 21 1
РС Рro 91 1
AppleInsider 398 1
BetaNews 49 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
AP - Associated Press 2006 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
MacWorld 133 1
Vnunet 224 1
Times 632 1
South China Morning Post 68 1
Forbes - Форбс 881 1
BleepingComputer - Издание 385 1
SCMP - South China Morning Post 24 1
Ars Technica 432 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 8
Markets&Markets Research 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8285 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 348 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 749 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 80 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1598 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 18 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 24 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
РАН - Российская академия наук 1962 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1199 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 15 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 242 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 56 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 46 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 68 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2537 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Turing Award - Премия Тьюринга 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378752, в очереди разбора - 739728.
Создано именных указателей - 181248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: