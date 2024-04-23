U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер

Хакеры сломали одного из крупнейших провайдеров США С поличным Киберзлоумышленники вывели из строя существенное количество сервисов одного из ведущих телеком-провайдеров США - Frontier Communications. 14 апреля хакеры вынудили компанию отключить ряд своих ресурсов, чтобы остановить дальнейшее продвижение злоумышленников по своим сетям. Хакерам, однако, удалось получи

Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему Мощный, но глючный Американский суперкомпьютер Frontier, первый в мире сумевший преодолеть барьер производительности в 1 экзафлопс, оказался невероятно глючным. Как пишет портал Tom’s Hardware, не проходит ни дня, чтобы в его работе не прои

Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн Венчурный фонд Frontier Ventures, базирующийся в Кремниевой долине, объявил о запуске нового фонда – Frontier Ventures Global II (далее «Фонд»). Frontier Ventures предлагает российским и междуна

Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни мм креплением для ремешков, и позиционировались как более премиальные, а следовательно, и более дорогие. С точки зрения «начинки» они ничем не отличались. Разница в цене составляла около 10%. Модель Frontier стала наследницей Gear S2 Sport. Размеры — 49x46 мм. Толщина значительно увеличилась, по сравнению с предшественницей и составляет — 12,9 мм. Массе – 63 г. Это весьма массивная констру

Фонд Frontier Ventures вложил $2 млн в сервис аренды жилья TravelRent.com TravelRent.com, первый на российском рынке онлайн-сервис краткосрочной аренды частного жилья, объявил о привлечении $2 млн от инвестиционного фонда Frontier Ventures. Полученные в ходе сделки средства будут направлены на усиление команды, разработку новых партнерских программ и маркетинг с целью повышения узнаваемости бренда TravelRent и у

Adobe купила платформу для проведения рекламных кампаний онлайн Efficient Frontier Компания Adobe Systems сообщила о том, что достигла соглашения о приобретении Efficient Frontier, ведущей платформы для приобретения и оптимизации многоканального рекламного размещения. Приобретение Efficient Frontier позволит Adobe добавить в существующее решение Digital M

iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России Агентство iConText объявило о том, что стало эксклюзивным российским реселлером Efficient Frontier, американской платформы для эффективного управления интернет-маркетингом. Efficient Frontier – платформа для управления интернет-маркетингом, разработанная в 2002 г. в США. Effi

Вышла новая версия e frontier Poser Новая, седьмая по счету, версия ПО для трехмерного моделирования и анимации Poser, производства компании e frontier, будет выпущена до конца осени, но уже сейчас она доступна для предварительного заказа. По словам Ули Кламппа (Uli Klumpp), директора по производству ПО в e frontier, это самая

Frontier Silicon выпустил комбинированный чип для цифрового радио и ТВ Гонконская компания Frontier Silicon начала поставки чипа, сочетающего в себе приемник цифрового ТВ и цифрового радио (DVB-T и DAB). Интегральная схема, названная Logie, по утверждению компании, позволит создавать

Frontier Airlines отменяет все новогодние рейсы Авиакомпания Frontier Airlines объявила об отмене 52 рейсов в период с 31 декабря по 1 января. Это делается с целью избежать возможных неприятностей в связи с ошибкой 2000 года. Второй причиной послужила кр

Завершена процедура покупки Frontier компанией Global Crossing за $10.01 млрд. Успешно завершено одно из крупнейших слияний на американском телекоммуникационном рынке. Компания Global Crossing завершила процедуру покупки фирмы Frontier за $10.01 млрд. Эта сделка позволила Global Crossing значительно расширить свою сеть и увеличить число обслуживаемых клиентов.

Акционеры Global Crossing одобрили слияние с Frontier Communications, оцениваемое в $9 млрд Пройден еще один рубеж на пути слияния телекоммуникационных компаний Global Crossing и Frontier Communications, оцениваемого в $9 млрд. Акционеры Global Crossing проголосовали за этой слияние, днем раньше было получено разрешение Федеральной комиссии связи (Federal Communications

Global Crossing увеличивает цену покупки Frontier Курс акций телекоммуникационных компаний Global Crossing и Frontier, находящихся в процессе оформления процедуры слияния, несколько вырос после объявления о намерении Global Crossing увеличить цену покупки Frontier. Впервые о возможном слиянии б

Акционеры Global Crossing склоняются к решению о слиянии с Frontier По сообщению компании Global Crossing, 77% ее акционеров согласились проголосовать в поддержку планируемого слияния с компанией Frontier, оцениваемого в $12.9 млрд. Само голосование состоится 22 сентября.

Прибыль Frontier снизилась до $37.2 млн. Компания Frontier опубликовала итоги второго квартала. Прибыль снизилась до $37.2 млн. или 21 цента на акцию, с $45.7 млн. ли 26 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Доход также уменьшил

Qwest намерен купить US West и Frontier за $66.4 млрд Компания Qwest Communications International намерена купить фирмы US West и Frontier, с целью привлечения их пользователей. Общая сумма покупки составит около $66.4 млрд. Таким образом, Qwest пытается предотвратить покупку этих двух фирм своим конкурентом Global Crossi

Frontier Communications планирует расширение своей оптоволоконной сети Компания Frontier Communications объявила об увеличении пропускной способности своей сети Frontier Optronics Network. К концу второго квартала этого года планируется построить два оптоволоконных

Компании Global Crossing и Frontier объявили о слиянии Компании Global Crossing и Frontier объявили о заключении соглашения о слиянии. Global Crossing является создателем и владельцем международной оптоволоконной сети, а Frontier работает на рынке интегрированных теле

Global Crossing покупает Frontier Поставщик услуг оптоволоконной связи Global Crossing, Бермуды, объявил о своем решении купить фирму Frontier, Рочестер, штат Нью-Йорк, по цене $62 за акцию. Таким образом, общая сумма сделки составит около $11,2 млрд. Этот договор Global Crossing упрочить свое положение на рынке США. Завершен