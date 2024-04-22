Хакеры сломали одного из крупнейших провайдеров США

Компания Frontier Communications, обслуживающая интернет-пользователей в 25 штатах США, вынуждена была отключить часть систем, чтобы остановить вторжение киберзлоумышленников. На данный момент компания постепенно восстанавливает работоспособность.

С поличным

Киберзлоумышленники вывели из строя существенное количество сервисов одного из ведущих телеком-провайдеров США - Frontier Communications. 14 апреля хакеры вынудили компанию отключить ряд своих ресурсов, чтобы остановить дальнейшее продвижение злоумышленников по своим сетям.

Хакерам, однако, удалось получить доступ к некоторым сегментам внутренних систем компании и добраться до персональных данных. Каких именно и чьих, Frontier не раскрывает.

Информация об инциденте передана в Комиссию по биржам и ценным бумагам, как того требует законодательство.

К настоящему времени Frontier, по утверждению её пресс-представителей, нейтрализовала атаку, восстановила критические ИТ-системы и работает над тем, чтобы возобновить нормальное функционирование.

Изданию Bleeping Computer удалось получить копию внутреннего сообщения для сотрудников провайдера, в котором указывается, что из строя были выведены порталы оптовых продаж и биллинга, виртуальный фронт-офис и некоторые корпоративные приложения. Мобильные приложения Frontier также не работали.

Хотя в компании заверяли, что интернет-доступ для клиентов никак не затронут, со стороны самих пользователей сыплются жалобы и на отсутствие связи, и на то, что по телефонам службы поддержки им воспроизводятся заранее записанные монологи и поговорить с операторами оказывается невозможным.

С прессой компания также не торопится общаться.

Глубоко пролезли

«Учитывая длину списка систем, которые пришлось отключать из-за кибератаки, можно предположить, что злоумышленники успели пролезть весьма глубоко, а значит, в системах Frontier они провели какое-то время, прежде чем их остановили», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. По ее словам, не исключено, что в скором времени на хакерских форумах появятся все те данные, которые злоумышленники могли выкрасть. «В любом случае, Frontier теперь придётся разбираться с последствиями вторжения и в практической, и в юридической и в репутационной плоскостях», - подытожила Анастасия Мельникова.

Frontier предоставляет телекоммуникационные услуги и интернет-доступ через гигабитные оптоволоконные каналы в 25 штатах США. Количество клиентов - деловых и частных - исчисляется миллионами.

Технических деталей о взломе пока никто не представил. Известно лишь, что злоумышленников застигли «с поличным».