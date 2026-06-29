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Dongarra Jack Донгарра Джэк
СОБЫТИЯ
|29.06.2026
|Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
|18.11.2025
|В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 2
|18.09.2023
|Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 2
|01.11.2011
|Китай запустил мощный суперкомпьютер на собственных процессорах 1
|15.11.2010
|В рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров сменился лидер 1
|14.05.2009
|Гуру суперкомпьютинга зовет Россию в клуб экзафлопов 1
|14.06.2005
|Графические процессоры считают лучше центральных 2
|28.01.2004
|Big Mac уменьшился в размерах 2
|28.01.2004
|Big Mac уменьшился в размерах 2
|21.06.2002
|Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены 2
|22.04.2002
|Суперкомпьютер от NEC - самый быстрый в мире 2
Dongarra Jack и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8736 2
|Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
|Tesla Motors 450 1
|Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
|Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
|Bell Gordon - Белл Гордон 10 1
|Кожевников Виктор 6 1
|Simon Horst - Саймон Хорст 3 1
|New Scientist 1448 3
|South China Morning Post 91 2
|SCMP - South China Morning Post 35 1
|The Register - The Register Hardware 1773 1
|NYT - The New York Times 1099 1
|Silicon.com 364 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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