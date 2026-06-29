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Индексная книга (каталог) CNews*
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Dongarra Jack Донгарра Джэк

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 2
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 2
01.11.2011 Китай запустил мощный суперкомпьютер на собственных процессорах 1
15.11.2010 В рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров сменился лидер 1
14.05.2009 Гуру суперкомпьютинга зовет Россию в клуб экзафлопов 1
14.06.2005 Графические процессоры считают лучше центральных 2
28.01.2004 Big Mac уменьшился в размерах 2
28.01.2004 Big Mac уменьшился в размерах 2
21.06.2002 Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены 2
22.04.2002 Суперкомпьютер от NEC - самый быстрый в мире 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Dongarra Jack и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5869 4
Intel Corporation 12769 3
IBM - International Business Machines Corp 9677 3
Nvidia Corp 3942 3
Yandex - Яндекс 9091 2
Apple Inc 13053 2
AMD - Advanced Micro Devices 4622 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
SiPearl 1 1
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 1
Fujitsu 2098 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
AMD Graphics Product Group - ATI 971 1
Hygon 6 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8736 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Tesla Motors 450 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22399 10
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1816 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 606 5
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16904 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4517 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28015 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61002 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 253 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8673 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7359 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 423 2
DDR - Double data rate 3060 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 604 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10222 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8556 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25166 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24133 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4338 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 592 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1246 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 68 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 53 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15897 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2485 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 4
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
Apple Power Mac 123 2
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Nvidia Tesla GPU 196 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Amazon Scout 38 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 88 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 31 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
IBM Roadrunner 29 1
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 1
FreePik 1792 1
HPE AlphaServer 70 1
Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Bell Gordon - Белл Гордон 10 1
Кожевников Виктор 6 1
Simon Horst - Саймон Хорст 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 6
Япония 13754 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18948 4
Европа 24904 4
Германия - Федеративная Республика 13148 4
США - Калифорния 4808 4
Россия - РФ - Российская федерация 164494 3
Франция - Французская Республика 8136 3
США - Теннесси 125 3
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 2
Япония - Канагава - Иокогама 77 2
Япония - Канагава 34 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Южная Корея - Республика 7009 1
Нидерланды 3721 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 1
Япония - Токио 1018 1
Китай - Шанхай 827 1
Китай - Пекин - Beijing 1087 1
США - Техас 1040 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 1
Китай - Восточный 20 1
Китай - Шаньдун 30 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Хайдельберг 4 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57112 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3807 1
Blacklist - Чёрный список 700 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3947 1
Энергетика - Energy - Energetically 5784 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2014 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
New Scientist 1448 3
South China Morning Post 91 2
SCMP - South China Morning Post 35 1
The Register - The Register Hardware 1773 1
NYT - The New York Times 1099 1
Silicon.com 364 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
IDC - International Data Corporation 4967 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 2
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
Turing Award - Премия Тьюринга 14 1
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