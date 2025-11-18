Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Bell Gordon Белл Гордон


СОБЫТИЯ


18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
23.11.2020 ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего 1
16.04.2019 ВСС первой на рынке представляет инновационное решение — платформу масштабируемых программно-определяемых серверов 1
05.04.2004 Компьютерный флэш-моб потерпел неудачу 1
05.04.2004 Компьютерный флэш-моб потерпел неудачу 1
04.06.2003 Цифровой дневник от Пентагона запомнит все 1
04.06.2003 Цифровой дневник от Пентагона запомнит все 1
22.11.2002 Microsoft создает "запасной мозг" 1
22.11.2002 Microsoft создает "запасной мозг" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Bell Gordon и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25208 4
IBM - International Business Machines Corp 9548 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 1
TidalScale 5 1
SAP SE 5419 1
Oracle Corporation 6857 1
Yandex - Яндекс 8357 1
AMD - Advanced Micro Devices 4455 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1014 1
Hygon 5 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
General Edward Lawrence Logan International Airport - Международный аэропорт имени генерала Эдварда Лоуренса Логана - ИАТА: BOS, ИКАО: KBOS, FAA LID: BOS 3 2
Ronald Reagan Washington National Airport - Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана - ИАТА: DCA, ИКАО: KDCA, FAA LID: DCA 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8076 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 416 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25491 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12300 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1708 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13294 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4423 2
Микрофон - Microphone 2690 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10067 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28875 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14956 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 51 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4137 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72521 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56757 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7357 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11907 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31793 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27058 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6644 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2042 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17630 1
DDR - Double data rate 2895 1
Умные платформы 1850 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21761 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9808 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16650 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5830 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 227 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 95 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 1
FreePik 1395 1
Linux OS 10831 1
Intel x86 - архитектура процессора 1977 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 479 1
Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 2
Mann Steve - Манн Стив 3 2
Amdahl Gene - Амдал Джин 2 2
Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 1
Никифоров Игорь 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53348 7
Россия - РФ - Российская федерация 155841 3
Америка - Американский регион 2187 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 2
США - Колумбия - Вашингтон 1445 2
США - Массачусетс - Бостон 381 2
Япония 13519 2
Китай - Аньхой - Хэфэй 16 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 1
Китай - Пекин - Beijing 1047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54727 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1620 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2903 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1672 1
Blacklist - Чёрный список 665 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51032 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31636 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17330 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1251 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 513 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 1
Ботаника - Растения - Plantae 1110 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 1
New Scientist 1448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 2
NYT - The New York Times 1085 2
South China Morning Post 74 1
SCMP - South China Morning Post 27 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 3
IDC - International Data Corporation 4942 1
Gartner - Гартнер 3601 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
Turing Award - Премия Тьюринга 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/