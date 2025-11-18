Получите все материалы CNews по ключевому слову
Bell Gordon Белл Гордон
СОБЫТИЯ
|18.11.2025
|В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
|18.09.2023
|Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
|23.11.2020
|ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего 1
|16.04.2019
|ВСС первой на рынке представляет инновационное решение — платформу масштабируемых программно-определяемых серверов 1
|05.04.2004
|04.06.2003
|22.11.2002
Bell Gordon и организации, системы, технологии, персоны:
|Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 2
|Mann Steve - Манн Стив 3 2
|Amdahl Gene - Амдал Джин 2 2
|Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
|Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 1
|Никифоров Игорь 31 1
|New Scientist 1448 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 2
|NYT - The New York Times 1085 2
|South China Morning Post 74 1
|SCMP - South China Morning Post 27 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 3
|IDC - International Data Corporation 4942 1
|Gartner - Гартнер 3601 1
