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Индексная книга (каталог) CNews*
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TidalScale

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2020 Можно ли снизить затраты на ЦОД, управляя им удаленно 1
06.05.2019 Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации 1
16.04.2019 ВСС первой на рынке представляет инновационное решение — платформу масштабируемых программно-определяемых серверов 1
16.04.2019 Революционная технология обратной виртуализации: создание программно-определяемых ЦОД 1
09.04.2019 Пресс-конференция CNews, ВСС и TidalScale «Революционная технология обратной виртуализации: создание программно-определяемых ЦОД» состоится 16 апреля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

TidalScale и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 4
Oracle Corporation 7074 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 1
BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 22 1
Verimatrix 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Schneider Electric 614 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
АйТи 1519 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
U.S. ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 1
ARM - Advanced RISC Machine 494 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 236 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 83 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Никифоров Игорь 35 5
Ferretti Dave - Феретти Дейв 2 2
Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 2
Кузьмичев Виталий 5 1
Банцов Иван 3 1
Кузмичев Виталий 1 1
Bell Gordon - Белл Гордон 10 1
Востриков Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
США - Калифорния 4829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Аренда 2687 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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