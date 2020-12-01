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HPE Superdome
серия серверов



01.12.2020 HPE объявила о начале продаж сервера HPE Superdome Flex 280 в России
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок
27.01.2015 ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X
09.09.2011 HP выпустила новые серверные решения HP Integrity NonStop и HP Integrity Superdome
16.11.2006 Северо-Западный банк Сбербанка РФ модернизирует ЦВК
08.12.2004 В комитете финансов Петербурга завершилось создание центра обработки данных
30.10.2002 Unix-серверы HP занимают первое место по оценке серверов ведущей аналитической компании
27.08.2002 Сервер HP Superdome устанавливает мировые рекорды
25.06.2002 Hewlett-Packard увеличит мощность Superdome
25.06.2002 Hewlett-Packard увеличит мощность Superdome
23.11.2001 HP Superdome завоевывает рынок серверов
26.10.2001 HP "ударит" по Sun и IBM новым Unix-сервером
26.10.2001 Битвы Unix-серверов: HP планирует контрудар
31.08.2001 HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome
30.05.2001 Hewlett-Packard объявила о сертификации партнеров для поставок серверов класса Superdome на российский рынок
25.01.2001 Cisco будет использовать серверы Superdome от Hewlett-Packard в своей компьютерной сети
13.09.2000 Hewlett-Packard представила сервер Superdome на базе ОС Unix
28.08.2000 Через две недели Hewlett-Packard представит свой Unix-сервер - "Superdome"

Публикаций - 75, упоминаний - 168

HPE Superdome упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5104 44
HP - Hewlett-Packard 3424 40
IBM 8683 27
Intel Corporation 10801 21
Oracle Corporation 5809 11
HP Compaq Computer Corp 1852 8
Oracle - Sun Microsystems 2159 7
Microsoft Corporation 21009 7
NEC 1695 5
Dell EMC 4472 5
SAP SE 4377 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 3
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 108 3
Ростелеком - Связьинвест 1657 3
Крок 1559 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 2
Открытые технологии 429 2
SAS Institute 790 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 457 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 2
Казахтелеком 306 2
Red Hat 1124 2
Diasoft - Диасофт 500 2
SGI - Silicon Graphics 370 2
Cisco Systems 4639 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 150 1
БПЦ Банковские технологии 98 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Hortonworks 26 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Radius Group - Радиус груп - Russian Mining Center (RMC) 16 1
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 1
OpenWay 53 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 86 1
K-Systems - К-Системс 127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 3
EPIC Telecom Invest 142 2
First Call 190 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 2
АСК 24 1
Сбербанк Северо-Западный банк 78 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
Евросеть 1342 1
Роснефть НК 419 1
Альфа-Банк 1332 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
Аэрофлот 618 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 1
Почта России ПАО 1779 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 41 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
Федеральное казначейство России 867 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1461 4
High-End - высочайший («элитный») класс техники 286 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 973 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 2
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 153 1
ИТ как услуга 21 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 139 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 101 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 1
Workflow - Поток работ 93 1
SFF - Small Form Factor 66 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 47 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 29 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 24 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 31 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 78 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 44 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 216 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 382 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 228 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 1
Intel Itanium 607 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 23
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 17
Linux OS 7206 14
Intel x86 - архитектура процессора 1274 14
HPE Integrity - серия серверов 83 14
Microsoft Windows 10 10127 9
HPE ProLiant - Серия серверов 236 7
Microsoft SQL Server 1248 4
Microsoft Windows 2000 1043 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1105 4
HPE ConvergedSystems 11 3
HP ServiceGuard 10 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 3
HPE 3PAR 89 3
Red Hat Linux 172 3
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 2
HP Tru64 UNIX - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 57 2
IBM eServer xSeries 103 2
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 30 2
HPE BladeSystem 48 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 2
Microsoft Windows Server 2003 391 2
Microsoft Windows 1342 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 2
SUN UltraSPARC 109 1
Citrix XenDesktop 86 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 1
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 1
HPE Helion OpenStack 28 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 77 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer - mySAP Advanced Planner and Optimizer 9 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 1
IBM Power8 27 1
HPE OpenView 162 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 1
Пенязь Дмитрий 16 2
Удалов Сергей 5 1
Швецов Владимир 29 1
Крымский Михаил 9 1
Бородин Павел 13 1
Канев Сергей 10 1
Загнетко Александр 24 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 1
Мякишева Марина 84 1
Устинов Алексей 6 1
Хомченко Дмитрий 10 1
Васильев Дмитрий 44 1
Бартунов Олег 32 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Смирнов Алексей 158 1
Рубанов Владимир 62 1
Банцов Иван 2 1
Медведев Дмитрий 1590 1
Швецов Сергей 7 1
Чубарь Алексей 14 1
Абрамов Сергей 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 3
Германия - Федеративная Республика 7787 3
Казахстан - Республика 4137 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 2
Украина 5528 2
Европа 7261 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 2
Беларусь - Белоруссия 3206 2
США - Нью-Йорк 2587 2
Европа Западная 1275 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 60 1
Европа Восточная 2814 1
Африка - Африканский регион 2667 1
Ближний Восток 2489 1
Франция - Французская Республика 4928 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 1
Россия - Сибирь 1345 1
Северная Америка 2580 1
Узбекистан - Республика 1252 1
Латинская Америка 1345 1
США - Калифорния 3069 1
Нидерланды 1992 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Япония 7898 1
США - Коннектикут 122 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Швеция - Стокгольм 352 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Беларусь - Минск 533 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
США - Колумбия - Вашингтон 1076 1
Германия - Берлин 570 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
Закон Мура - Moore's law 167 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
CNET - Издание 1557 2
Thomson Financial 114 2
InfoWorld 55 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
EE Times 151 1
New Scientist 1444 1
Silicon.com 350 1
VNUNet.com 189 1
IDC - International Data Corporation 4526 11
Gartner 3191 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
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