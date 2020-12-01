Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HPE Superdome
серия серверов
Публикаций - 75, упоминаний - 168
HPE Superdome упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пенязь Дмитрий 16 2
|Удалов Сергей 5 1
|Швецов Владимир 29 1
|Крымский Михаил 9 1
|Бородин Павел 13 1
|Канев Сергей 10 1
|Загнетко Александр 24 1
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 1
|Мякишева Марина 84 1
|Устинов Алексей 6 1
|Хомченко Дмитрий 10 1
|Васильев Дмитрий 44 1
|Бартунов Олег 32 1
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
|Смирнов Алексей 158 1
|Рубанов Владимир 62 1
|Банцов Иван 2 1
|Медведев Дмитрий 1590 1
|Швецов Сергей 7 1
|Чубарь Алексей 14 1
|Абрамов Сергей 69 1
|CNET - Издание 1557 2
|Thomson Financial 114 2
|InfoWorld 55 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
|EE Times 151 1
|New Scientist 1444 1
|Silicon.com 350 1
|VNUNet.com 189 1
|IDC - International Data Corporation 4526 11
|Gartner 3191 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru