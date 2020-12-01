HPE объявила о начале продаж сервера HPE Superdome Flex 280 в России

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила в России сервер HPE Superdome Flex 280 — платформу для ускорения цифровой трансформации малого и среднего бизнеса.

Сервер на базе 3 поколения процессоров Intel Xeon Scalable предназначен для обработки больших объемов данных в памяти и работы с широким спектром приложений, включая критически важные. Более того, HPE Superdome Flex 280 идеально подойдет для решения комплексных задач интернета вещей, высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики в режиме реального времени. Легко масштабируемая и отказоустойчивая система сервера позволяет извлечь максимум преимуществ от работы с SAP HANA, Oracle Database In-Memory, Microsoft SQL Server и Epic.

«Мы даем возможность малым предприятиям ускорить процесс цифровой трансформации и получить конкурентное преимущество с помощью решений корпоративного уровня, которые масштабируются в соответствии с размером и потребностями бизнеса, – комментирует Джефф Кайл, вице-президент и генеральный директор подразделения бизнес-критичных серверных систем HPE. – Новый сервер HPE Superdome Flex 280 предлагает лучшие в отрасли возможности безопасности, производительности и удаленного управления. Он оптимизирован для поддержки популярных приложений баз данных и аналитики и идеально подходит для трансформации ИТ-систем малого и среднего бизнеса, позволяя предприятиям сфокусироваться на создании нового опыта и получении преимуществ».

HPE Superdome Flex 280 разработан специально для корпоративных окружений начального и среднего уровня. Сервер обладает расширенным набором технологий обеспечения надежности, высокой доступности и ремонтопригодности (RAS), что помогает компаниям достигать самого высокого уровня обслуживания критически важных приложений. Заказчики также могут использовать новый сервер для хранения данных в локальной среде, одновременно работая с облаком благодаря HPE Greenlake по модели «ИТ как услуга», что обеспечит безопасность, гибкость и контроль затрат.

Сервер Superdome Flex 280 доступен к заказу в России напрямую или через торговых партнеров.