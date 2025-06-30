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Минфин РФ Гохран России Госфонд


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Алексей Курасов -

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

 1
07.08.2024 Гохран ищет спецов по PostgreSQL и Java, чтобы они допилили его ИТ-долгострой 6
01.08.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1
14.03.2023 РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской 1
28.11.2022 Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения 1
11.08.2022 Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным» 1
03.06.2022 Хранитель российского золота и бриллиантов отказывается от редкой американской СУБД, не обновлявшейся 19 лет 2
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 1
08.08.2019 Гохран России переходит на «Мой офис» 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1
12.04.2007 Гохран России купит ПЭВМ и офисную технику 2
20.12.2006 HP нашла к СНГ особый подход 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

Минфин РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2411 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 2
Intel Corporation 12339 2
InfoWatch - Инфовотч 1049 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 428 2
Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
SAP SE 5345 1
Dell EMC 5054 1
Microsoft Corporation 24908 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
HP Inc. 5722 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Oracle Corporation 6765 1
Autodesk 618 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Acronis - Акронис 451 1
ESET - ESET Software 1138 1
Базальт СПО - BaseALT 714 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 171 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 649 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 916 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Казахтелеком 337 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 409 1
Т8 НТЦ 98 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 1
Softkey - Софткей 210 1
Verysell Trading - Верисел Трейдинг 7 1
InfoWatch - ИнфоВотч Волга 2 1
InfoWatch - Финтех-Форенсика 1 1
Yandex - Яндекс 7851 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 935 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
Bright Capital 14 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 30 1
Держава АКБ 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2835 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1025 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2038 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 88 1
Администрация Курской области 28 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 133 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 13 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5603 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Фонд кино - Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 3 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2284 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8958 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2555 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5994 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 807 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3997 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16495 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5185 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16427 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2527 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 799 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4138 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3008 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1259 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8155 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 329 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11580 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2175 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2260 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 321 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3345 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1360 2
Новые облачные технологии - МойОфис 827 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 409 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 250 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 171 1
HPE ProLiant 399 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 301 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 19 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 1
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 17 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Apache Maven 8 1
Dell EMC VPLEX 22 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 32 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 49 1
Dell EMC Connectrix 11 1
Касперская Наталья 299 1
Орловский Виктор 393 1
Титов Борис 58 1
Дмитриев Кирилл 111 1
Повалко Александр 36 1
Кочаров Армен 25 1
Фонарев Юрий 1 1
Румянцев Дмитрий 4 1
Мучник Феликс 68 1
Чучкевич Михаил 6 1
Рязанцев Ян 29 1
Плаксин Сергей 3 1
Каминский Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 4
Казахстан - Республика 5674 1
Ближний Восток 2991 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2542 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2765 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 785 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 389 1
Россия - ЦФО - Курская область 671 1
Украина 7684 1
Узбекистан - Республика 1795 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 154 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 185 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1261 1
Россия - ПФО - Пензенская область 610 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 897 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 613 1
Россия - СЗФО - Псковская область 654 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 633 1
Россия - ЦФО - Орловская область 341 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1345 1
Киргизия - Бишкек 133 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5138 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4267 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7125 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6898 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2587 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 628 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4165 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 227 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2914 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1282 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4545 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3538 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 991 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 856 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2356 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2219 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3252 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2951 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11323 1
Ведомости 1093 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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