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УПОМИНАНИЯ
Минфин РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Касперская Наталья 299 1
|Орловский Виктор 393 1
|Титов Борис 58 1
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Повалко Александр 36 1
|Кочаров Армен 25 1
|Фонарев Юрий 1 1
|Румянцев Дмитрий 4 1
|Мучник Феликс 68 1
|Чучкевич Михаил 6 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Плаксин Сергей 3 1
|Каминский Роман 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2001 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11323 1
|Ведомости 1093 1
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