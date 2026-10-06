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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202407
ИКТ 15695
Организации 11890
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Румянцев Дмитрий

СОБЫТИЯ


06.10.2026 «Макс» запустил опросы в каналах 1
11.08.2022 Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным» 1
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
14.04.2009 Softkey строит контакт-центр на базе решения Cisco 1
11.08.2006 Softkey: альтернатива пиратству существует 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Румянцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softkey - Софткей 215 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5725 2
Microsoft Corporation 25874 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 2
1С-Битрикс - Bitrix 680 2
Kerio Technologies 66 1
Verysell Trading - Верисел Трейдинг 8 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Вента - Объединение Вента ПК 19 1
Broadcom - VMware 2624 1
Cisco Systems 5383 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1201 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Oracle Corporation 7110 1
Autodesk 639 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
Acronis - Акронис 490 1
ESET - ESET Software 1164 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 1
Adobe Systems 1605 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Assist - Ассист 219 1
Рапида НКО - платежные система 146 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Shareware - Условно-бесплатное программное обеспечение 33 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1883 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6690 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2468 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2843 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26571 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2632 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2351 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4938 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8743 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5913 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13812 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3416 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9613 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3266 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9693 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14437 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3600 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1091 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5439 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13610 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 856 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4559 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
ЦФТ Faktura Pay 13 1
Google Android 15372 1
Apple iOS 8656 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 977 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 204 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Мучник Феликс 68 2
Лобушкин Георгий 16 1
Косарев Андрей 4 1
Захаркина Ольга 24 1
Турецкий Дмитрий 1 1
Каминский Роман 1 1
Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 3 1
Панков Александр 84 1
Дмитриев Алексей 89 1
Цыпкин Александр 12 1
Каталов Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8688 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 1
Казахстан - Республика 6116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Израиль 2871 1
Россия - СФО - Новосибирск 4939 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1824 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 1
Украина 7958 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1495 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7588 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1255 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10990 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8982 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9242 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1817 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3334 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1168 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1635 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 481 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3177 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5896 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5857 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6275 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 297 1
Forbes - Форбс 1019 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2489 1
Комсомольская правда ИД 84 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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