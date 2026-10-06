Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Румянцев Дмитрий
СОБЫТИЯ
|06.10.2026
|«Макс» запустил опросы в каналах 1
|11.08.2022
|Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным» 1
|16.09.2019
|Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
|14.04.2009
|Softkey строит контакт-центр на базе решения Cisco 1
|11.08.2006
|Softkey: альтернатива пиратству существует 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Румянцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Судебная власть - Judicial power 2525 1
|Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
|ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
|СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
|Мучник Феликс 68 2
|Лобушкин Георгий 16 1
|Косарев Андрей 4 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Турецкий Дмитрий 1 1
|Каминский Роман 1 1
|Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 3 1
|Панков Александр 84 1
|Дмитриев Алексей 89 1
|Цыпкин Александр 12 1
|Каталов Александр 11 1
|Forbes - Форбс 1019 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2489 1
|Комсомольская правда ИД 84 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.