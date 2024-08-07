Гохран ищет спецов по PostgreSQL и Java, чтобы они допилили его долгострой

Гохран проводит четвертый этап работ по созданию ГИС «Госфонд» для процесса ведения учета драгоценностей. Разработку будут вести с помощью Java и PostgreSQL.



Система учета драгоценностей

Как выяснил CNews, Гохран России, занимающийся хранением и обеспечением сохранности драгоценных металлов и камней, начал новый этап разработки собственной ГИС «Госфонд». Информсистема необходима учреждению для упрощения процесса ведения учета драгоценностей — приемки, хранения и отпуска.

Гохран России — федеральное казённое учреждение, занимающееся формированием, учётом, хранением, обеспечением сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней. В его состав входят: Алмазный фонд России, Государственный фонд драгоценных металлов и коллекции предметов исторического, научного и художественного значения.



Создание ГИС «Госфонд» ведется с 2019 г. На сегодняшний день это уже четвертый этап работ.

Тендер на разработку был опубликован на сайте госзакупок 22 июля 2024 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 августа. Подрядчика выберут 13 августа. Начальная сумма тендера — 98,9 млн руб.

Гохран Гохран занимается разработкой собственной ГИС для учета драгоценностей (на фото Большая и Малая императорские короны, скипетр и держава из хранилищ Алмазного фонда)

В рамках реализации четвертой очереди работ по созданию ГИС «Госфонд» пройдет разработка программного обеспечения для подсистемы «Аналитика и отчетность», ее интеграция с подсистемами, созданными во время проведения работ предыдущих очередей. Помимо этого в техническом задании пишется о необходимости подключения к СУБД PostgreSQL и Clickhouse. Стоит упомянуть, что до 2019 г. учет ценностей осуществлялся частично с использованием устаревшей информационной системы на базе Universe Basic.

Что добавят в ГИС

В планах — разработка новой подсистемы «Аналитика и отчетность», а также расширение функциональных возможностей существующих подсистем: «Операции с ценностями в процессе хранения», «Реализация и отпуск», «Предварительная экспертиза и оценка», «Прием ценностей», «НСИ» и «Администрирование».

Новый функционал будет интегрирован с ранее разработанными подсистемами с учетом заданного технологического стека разработки. В процессе выполнения работ будут использоваться результаты предыдущих очередей создания АИС «Госфонд», а именно первой (2019 г.), второй (2020-2021 гг.) и третьей (2022-2023 гг.).

Работы будут проводиться без утраты функциональности существующих подсистем. При необходимости будет осуществлена доработка функциональных возможностей предыдущих очередей для обеспечения корректной работы программного обеспечения.

Будет предусмотрено восстановление функционирования АИС «Госфонд» при корректном перезапуске аппаратных средств с возможностями резервного копирования и восстановления данных, определения места создания резервных копий и запуска процесса резервного копирования.

Какой технологический стек у ГИС

Как следует из технического задания, для разработки «Госфонда» будет применяться промежуточное программное обеспечение, соответствующее требованиям политики импортозамещения и перехода на отечественное программное обеспечение. В качестве операционной системы будет выбрана CentOS 7.2 или аналогичное открытое программное обеспечение, соответствующее требованиям безопасности. Языком программирования станет Java 11 или более актуальная версия, либо аналогичный язык, компилируемый в Java-байт код, также возможно использование скриптовых языков для технологических задач.

Фреймворк для разработки составит Spring Boot 2 (фреймворк для разработки Java-приложений) или аналогичное решение, соответствующее требованиям к обновлению сторонних библиотек и безопасности. В качестве системы управления базами данных (СУБД) для основного функционала будет использоваться PostgreSQL 11 или более актуальная версия, удовлетворяющая требованиям к репликации и масштабируемости. Для функционала, связанного с аналитической отчетностью, применят ClickHouse или более актуальную версию, соответствующую тем же требованиям.

Системой сборки станет Apache Maven или аналогичная система, поддерживающая работу с зависимостями модулей, тогда как для построения отчетов будет использована библиотека JasperReports или аналогичное решение.