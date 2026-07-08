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Все категории 197378
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Apache Maven

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС 1
07.08.2024 Гохран ищет спецов по PostgreSQL и Java, чтобы они допилили его ИТ-долгострой 1
23.04.2014 Британская налоговая: «Открытое ПО очень экономично» 1
07.02.2013 Большинство софтверных проектов используют устаревшее небезопасное открытое ПО 1
30.03.2012 50% крупнейших корпораций используют уязвимые Open Source-компоненты 1
02.12.2011 Oracle WebLogic Server 12c поступил в продажу 1
22.01.2010 VMware представила новые инструменты разработки к интерфейсу vCloud API 1
30.06.2009 Вышел NetBeans 6.7 1
08.07.2008 Oracle обновила семейство встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Apache Maven и организации, системы, технологии, персоны:

Sonatype 11 2
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 2
Oracle Corporation 7061 2
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
Broadcom - VMware 2596 1
Nginx - Энджайникс 203 1
Cloudera 63 1
Tyco International 85 1
Держава АКБ 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 1
OWASP - Open Web Application Security Project 141 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8586 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12991 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33225 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 823 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5107 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24205 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2500 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7510 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2787 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2339 1
Оповещение и уведомление - Notification 5826 1
Сервер приложений - Application server 352 1
HRM - Расчет отпуска 838 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10581 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6609 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12764 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1249 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3288 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7126 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 532 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 827 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1384 1
OpenStack 556 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1080 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 130 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1087 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3212 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 73 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3560 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2820 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 738 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7608 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 884 1
Oracle Java - язык программирования 3452 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 626 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 2
Linux OS 11447 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1196 2
Apache Hadoop 468 2
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 43 2
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 2
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 2
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
Google Web Toolkit Designer 13 1
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 1
JFrog Artifactory 5 1
Red Hat - Hibernate 32 1
OSVDB - Open Sourced Vulnerability Database - База данных уязвимостей открытого кода 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1022 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 119 1
Google Android 15173 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Microsoft Windows 16814 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 226 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5647 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 1
Red Hat OpenShift 168 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 187 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 155 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 360 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 244 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 1
Ruby - Язык программирования 161 1
Google Maven 39 1
Jenkins 56 1
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
Microsoft Patch Tuesday 17 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13765 1
Великобритания - Лондон 2428 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2157 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6525 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1705 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5466 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2503 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6550 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3709 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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