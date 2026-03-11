Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191436
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83289
География 3039
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Microsoft Patch Tuesday


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 R-Vision назвал семь критичных уязвимостей, выявленных за февраль 2026 года 1
30.05.2025 Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться 1
15.05.2025 SAP, Microsoft и Ivanti поспешно исправляют уязвимости нулевого дня, которыми уже вовсю пользуются хакеры 1
18.04.2023 «Касперский» нашел свежую брешь во всех серверных и клиентских Windows. На нее уже насели хакеры-вымогатели 1
21.01.2022 Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows 1
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 1
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 1
21.04.2020 Microsoft залатала более сотни опасных дыр в Windows, Office и Explorer 1
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран» 1
14.05.2019 Обновление Windows 10 «поломало» Excel 1
22.03.2018 Во всех Windows от XP до 8.1 есть «дыра» для кражи файлов 1
16.11.2017 В Microsoft Office закрыта опасная «дыра», существовавшая с 2000 года. Видео 1
15.05.2014 Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1 1
07.02.2013 Большинство софтверных проектов используют устаревшее небезопасное открытое ПО 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Microsoft Patch Tuesday и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25378 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1629 7
AMD - Advanced Micro Devices 4517 2
Cisco Systems - Meraki 29 1
SonicWall 57 1
ArcaBit 4 1
SafeBreach Labs 14 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 40 1
Sonatype 8 1
DBAPPSecurity WeBin Lab 2 1
Samsung Electronics 10752 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
SAP SE 5475 1
X Corp - Twitter 2917 1
Intel Corporation 12606 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Acer Group - Acer Inc 2688 1
Citrix Systems 847 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 356 1
Sophos - SophosLabs 424 1
R-Vision - Р-Вижн 229 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 59 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5796 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2741 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32376 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7093 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27293 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2277 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13737 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 757 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16731 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9859 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9763 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 141 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6110 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 391 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 190 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3181 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7772 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2991 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12475 2
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 28 1
Printdemon - уязвимость 1 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 776 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1000 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1565 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11664 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2390 1
Принтер виртуальный 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13106 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1733 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1145 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3997 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6323 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 403 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21897 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 979 1
Microsoft Windows 16487 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5259 7
Microsoft Office 4021 5
Microsoft Windows 10 1909 4
Microsoft Windows 7 1999 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 3
Microsoft Windows 11 751 2
Linux OS 11085 2
Microsoft Azure 1474 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 289 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 428 2
Microsoft Visual Studio 422 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 1
Microsoft Apps 4 1
Microsoft Office 2007 242 1
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 1
Microsoft WScript - Microsoft Scripting Engine 3 1
Microsoft Equation Editor 12 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 1
Microsoft Windows Print Spooler 2 1
Microsoft Windows Chkdsk 13 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 23 1
JetBrains - TeamCity 21 1
Microsoft ChakraCore - бесплатный движок JavaScript с открытым исходным кодом для браузера Microsoft Edge 11 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Adobe PostScript 116 1
Microsoft Windows Server Resilient File System - ReFS - локальная файловая система 12 1
Apache Maven 8 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 1
FreePik 1562 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 9 1
JFrog Artifactory 4 1
Google Android 14874 1
Павлов Никита 128 2
Галушкин Олег 182 2
Мельникова Анастасия 433 2
Гундарев Денис 2 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Ларин Борис 9 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Shafir Yarden - Шафир Ярден 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53675 2
Бельгия - Королевство 1174 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1093 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3731 1
The Register - The Register Hardware 1739 1
BleepingComputer - Издание 431 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424278, в очереди разбора - 727031.
Создано именных указателей - 191436.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/