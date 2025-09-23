Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Принтер виртуальный


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» и F.Doc запустили проект электронного документооборота с пациентами 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 1
12.02.2020 Kyocera Net Manager 1
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
02.12.2014 PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном 1
16.10.2007 MightyFax 3.40 - отправка и получение факса 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Принтер виртуальный и организации, системы, технологии, персоны:

Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 4
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 4
Microsoft Corporation 25059 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 341 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 364 2
Системы документооборота 504 2
PocketBook International 94 1
SafeBreach Labs 14 1
Volvo Cars 253 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
РЕСО-Гарантия СК 49 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1344 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13120 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1135 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 4
Оцифровка - Digitization 4822 4
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 13 4
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 284 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 944 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7336 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1350 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2151 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6202 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11960 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11123 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 920 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1478 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2128 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9708 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2210 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9587 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25269 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 947 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6563 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 1
Microsoft Windows 16143 5
Kyocera TASKalfa МФУ 30 4
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 4
Kyocera ECOSYS 33 4
Google Android 14500 3
Apple iOS 8131 3
Microsoft Windows 7 1990 2
Microsoft Windows 10 1849 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 2
Kyocera Mobile Print 7 2
Kyocera KYOanalyser 6 2
Kyocera Cloud Direct 5 2
MyQ - MyQ Print Server 10 2
Microsoft Windows NT 887 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 528 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2012 1
Microsoft Windows 98 449 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 1
Microsoft Windows PowerShell 211 1
Microsoft Windows System32 27 1
Microsoft Patch Tuesday 13 1
Microsoft Windows Print Spooler 2 1
Autodesk AutoCAD DXF 45 1
MightyFax 1 1
PocketBook CAD Reader 4 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Shafir Yarden - Шафир Ярден 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 3
Япония 13439 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 19 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6723 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1650 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 644 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
Photizo Group 9 2
Autodesk University 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще