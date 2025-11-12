Fplus сократил расходы на печать на 43%

Российский производитель электроники Fplus завершил оптимизацию печатной инфраструктуры в своем офисе. Компания сократила парк оборудования с 28 до 7 устройств, внедрила современную систему управления печатью и снизила прямые затраты на 43%. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Потребность в оптимизации возникла после аудита, который показал, что имеющуюся технику можно использовать эффективнее: более 70% устройств работали менее чем на 10% от своей нагрузки при оптимальном показателе в 40-60%. Офис был перенасыщен принтерами и МФУ разных моделей и производителей из-за бессистемного подхода к обновлению парка устройств, что является типичной проблемой для многих компаний. Значительная часть техники простаивала или печатала несколько страниц в месяц. Для сервиса и ремонта оборудования привлекалось несколько компаний.

Чтобы определить оптимальное количество техники на 500 пользователей, специалисты компании применили комбинированную методику расчета с тремя параметрами: устройства должны работать на 50% от заявленной нагрузки, сотрудник должен добираться до монохромного принтера не более чем за 30 секунд, до цветного — до минуты. В результате оборудовали три принт-зоны и установили там семь МФУ собственного производства: четыре цветных MC241ADFW и три монохромных MB471ADFE. Использование только двух моделей упростило поддержку за счет унификации картриджей и запчастей. Обслуживание техники было передано сервисной службе Fplus.

Программное обеспечение для управления печатью Printum отслеживает состояние оборудования в реальном времени и заранее предупреждает администраторов о скорой замене картриджей, ресурсных запчастей и о необходимости проведения планового обслуживания. Это позволяет заказать расходники заранее и избежать простоев. Все принтеры объединены в единую сеть с автоматической маршрутизацией заданий — если одно устройство выходит из строя, работу можно продолжить на другом.

Печать организована через виртуальный принтер: документы отправляются на сервер и ждут там, пока сотрудник не подойдет к любому свободному устройству. Когда пользователь прикладывает карту-пропуск — на экране появляются все документы в очереди, их можно выборочно распечатать или удалить. Та же карта используется для копирования и сканирования: система сама применяет настройки пользователя, поэтому не нужно вводить адрес электронной почты или путь к папке вручную. Система также контролирует печатный трафик и выявляет непрофильное использование оборудования, которое обычно достигает 20% от общего объема.

Проект реализовывался в несколько этапов. Сначала инженеры провели аудит существующей инфраструктуры и разработали новый план размещения техники. Затем систему протестировали на ограниченной группе пользователей и после успешной пилотной эксплуатации развернули на весь офис.