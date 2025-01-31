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MyQ и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
|Антонов Андрей 21 2
|Кочанов Дмитрий 19 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Колескин Тимур 13 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Бобылев Максим 7 1
|Попов Алексей 336 1
|Юнов Константин 45 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Брытков Олег 4 1
|Колесников Юрий 10 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Коспанов Арман 5 1
|Дьяков Петр 12 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Барашов Андрей 3 1
|Маляревский Павел 3 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Логинов Игорь 3 1
|Кондратьев Сергей 21 1
|Санин Павел 2 1
|Зудин Дмитрий 2 1
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
|Татауров Антон 6 1
|Акулов Андрей 5 1
|Шульгач Павел 1 1
|Андрианова Ольга 4 1
|Стешов Василий 3 1
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
|Ногтев Игорь 1 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|Photizo Group 9 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8137 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 1
|Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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