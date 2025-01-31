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MyQ MyQ Print Server



31.01.2025 Исследователь Positive Technologies помог исправить опасную уязвимость в системе управления печатью MyQ Print Server 1
28.06.2021 Андрей Антонов -

В европейских офисах струйные принтеры уже вытеснили лазерную технику

 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 1
02.03.2016 Ricoh внедрила комплексное решение для печати в новой сети магазинов «Да!» 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

MyQ и организации, системы, технологии, персоны:

Kyocera 241 4
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
Seiko Epson Corporation 897 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 2
Системы документооборота 498 2
МегаФон 8861 1
SAP SE 5279 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Intel Corporation 12201 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Citrix Systems 813 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 1
БАРС Груп 545 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 10 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Масштабные решения 16 1
CloudEyE 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
ИБИК 5 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
YSoft 14 1
OneQ 1 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 3
Volvo Cars 253 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
РЕСО-Гарантия СК 44 2
Почта России ПАО 2116 1
Газпром ПАО 1342 1
Столичные аптеки 11 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Ак Барс Банк 272 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
Walt Disney Company 622 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Coca-Cola Company 254 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
flydubai - Авиакомпания 7 1
Социальные гарантии 35 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2184 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 7
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1178 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5899 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 5
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 3
Оцифровка - Digitization 4550 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10212 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1417 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 279 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8573 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 2
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 13 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1535 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6051 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3337 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1726 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 2
Microsoft Windows 15683 3
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2037 2
Google Android 14014 2
Apple iOS 7817 2
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
Kyocera ECOSYS 33 2
Seiko Epson WorkForce - серия принтеров 31 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Linux OS 9968 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Office 3739 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Broadcom - VMware vSphere 555 1
Microsoft Skype for Business 175 1
YSoft SafeQ 26 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
Ricoh SP - серия МФУ 20 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Kyocera KYOanalyser 6 1
Seiko Epson PrecisionCore 12 1
Kyocera Net Admin 4 1
Ricoh Pro ЦПМ - цифровая печатная машина 17 1
IBM Connections 12 1
Adobe PostScript 106 1
ITS - Info Technology Supply - PaperCut MF 5 1
Seiko Epson Open Platform 2 1
Epson Фабрика печати 21 1
Антонов Андрей 21 2
Кочанов Дмитрий 19 1
Володин Вячеслав 83 1
Колескин Тимур 13 1
Ермолаев Артем 378 1
Бобылев Максим 7 1
Попов Алексей 336 1
Юнов Константин 45 1
Тюркин Михаил 45 1
Галкин Дмитрий 27 1
Брытков Олег 4 1
Колесников Юрий 10 1
Ледовская Татьяна 12 1
Коспанов Арман 5 1
Дьяков Петр 12 1
Гуральников Сергей 164 1
Барашов Андрей 3 1
Маляревский Павел 3 1
Сапельников Сергей 109 1
Филимонов Сергей 46 1
Логинов Игорь 3 1
Кондратьев Сергей 21 1
Санин Павел 2 1
Зудин Дмитрий 2 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Татауров Антон 6 1
Акулов Андрей 5 1
Шульгач Павел 1 1
Андрианова Ольга 4 1
Стешов Василий 3 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Ногтев Игорь 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 6
Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 3
Европа 21779 3
Япония 13292 3
Чехия - Чешская Республика 1308 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Бразилия - Федеративная Республика 2365 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Дания - Королевство 1297 1
Индия - Bharat 5455 1
Европа Восточная 3077 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 1
Япония - Токио 995 1
Россия - СФО - Иркутская область 1097 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
США - Колумбия - Вашингтон 1391 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Европа Западная 1482 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 722 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Хорватия - Республика 273 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 110 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Индия - Дели 146 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Россия - УФО - ЯНАО - Харьягинское (Kharyaga, Харьяга) нефтяное месторождение 6 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 45 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4008 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5770 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5427 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6981 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1577 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3116 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2926 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 308 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 677 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5122 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Photizo Group 9 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8137 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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